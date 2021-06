Le Portugais, vainqueur à Montmeló, a terminé en FP2 en tête du tableau des temps

18/06/2021

Le à 16h35 CEST

.

Portugais Miguel Oliveira (KTM RC 16) a pris la tête à l’issue de la première journée d’essais libres du Grand Prix d’Allemagne MotoGP, sur le circuit du Sachsenring, dans laquelle les Espagnols Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V) n’a pas pu entrer dans le deuxième classement direct, étant douzième.

Oliveira, vainqueur du Grand Prix de Catalogne, a réalisé un meilleur temps de 1: 20.690 qui lui a valu la première place, bien qu’il soit à près d’une demi-seconde du meilleur tour de sa catégorie depuis 2019 Marc Marquez au 1: 20.195.

ça n’a pas pris trop de temps Marc Marquez -qui lance en Allemagne un design “rétro” dans tout son équipement, du casque aux bottes en passant par les gants – pour s’imposer comme une référence dans la catégorie, puisqu’à son quatrième tour il a déjà roulé en 1: 21.687, seulement 27 millièmes de seconde plus lent que votre record du matin.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Et il s’est même amélioré au tour suivant pour remporter le record le plus rapide du week-end, jusqu’à ce moment, 1: 21.656, bien que poursuivi par le Portugais Oliveira, qui a fini par le battre d’un peu plus d’un dixième de seconde, 1:21.496 dans son cinquième tour, alors qu’à son tour trois il était au sol, sans conséquences, l’Espagnol Pol Espargaro (Repsol Honda RC 213 V), qui était quatrième dans la séance du matin mais a finalement pu terminer cinquième au classement général des deux séances, juste derrière Mavericik Viñales Oui Alex Rins (Suzuki GSX RR).

Italien Luca marini (Ducati Desmosedici GP20), qui s’est écrasé en début de séance dans le virage en montée jusqu’à la ligne d’arrivée, a pu regagner son atelier pour prendre la deuxième moto, avec laquelle il a réussi à remonter à la deuxième place après Oliveira, tandis que les autres concurrents ont continué leur travail de mise au point et qu’il n’y a eu aucun changement majeur dans l’ordre du temps.

Il restait encore beaucoup de temps d’entraînement à venir, mais le travail effectué par le pilote Repsol Honda a semblé porter ses fruits, et c’est ainsi qu’il a repris la première place et le meilleur temps général de la catégorie en roulant en 1 : 21.291.

Pour cela Marc Marquez, avec la même configuration qu’il a utilisée lors de la dernière course qu’il a remportée dans ce scénario, le composé dur à l’avant et l’intermédiaire sur l’essieu arrière, mais lors de sa dernière sortie, il est sorti avec les composés intermédiaires sur les deux roues et pouvait n’améliore plus son temps personnel, ce qui le relègue à la douzième place, juste devant son frère Alex Marquez (Honda RC 213V).

Italien Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) a fait de nouveau l’actualité lorsqu’il a subi une chute dans son virage une de la piste allemande, dans laquelle il n’y a pas eu de dégâts considérables, alors qu’il était en dix-huitième position, ce qui l’a obligé à retourner à pied à son atelier à la recherche du deuxième vélo, avec lequel il a sauté sur la piste mais pour terminer vingt et unième.

Les dernières minutes ont donné le “coup de départ” aux changements de tableau dus aux différentes stratégies des pilotes et il y avait un autre pilote Honda, le Japonais Takaaki nakagami, qui a pris l’initiative, même si cela n’a pas duré longtemps car les Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), le dernier à améliorer son temps du matin, son coéquipier Maverick Viñales et Miguel Oliveira, réduisaient progressivement les meilleurs temps de la catégorie jusqu’à atteindre 1:20.690 du Lusitanien.

Ce record lui a valu Oliveira le premier carré, devant Quartararo Oui Viñales, avec Rinçage, Pol Espargaro Oui Nakagami, derrière eux, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) a terminé septième, les Français Jean zarco (Ducati Desmosedici GP21), l’Australien Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) et l’italien Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), derrière lui.

Ni les frères Marquez, ni Jorge Martin (Ducati Desmosedici GP21), le champion du monde en titre Joan Mir (Suzuki GSX RR) ou Iker Lecuona (KTM RC16), ils ont atteint la deuxième place.