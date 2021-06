Le Portugal a basculé avant l’Euro 2020 alors que Joao Cancelo est testé positif pour COVID-19 et est remplacé par l’homme oublié de Man United Diogo Dalot

in

Joao Cancelo sera remplacé par Diogo Dalot dans l’équipe du Portugal pour l’Euro 2020 après avoir été testé positif au COVID-19.

Le défenseur de Manchester City devra désormais s’isoler après le test positif, car il suit le protocole de l’UEFA pour contrôler le virus.

.

Diogo Dalot ne participera plus à l’Euro 2020

Même s’il est négatif, l’arrière droit ne peut pas être rappelé dans l’équipe, ce qui sera un coup dur pour les champions d’Europe en titre.

Cancelo devait jouer un rôle déterminant dans l’équipe de Fernando Santos et a marqué contre Israël lors de leur préparation finale, offrant une réelle menace sur le côté droit.

L’homme de Manchester United, Dalot, a passé la saison dernière à l’AC Milan et le joueur de 22 ans a représenté le Portugal au tournoi des moins de 21 ans le mois dernier.

Le Portugal a sans doute le groupe le plus difficile de la compétition et commence sa campagne contre la Hongrie mardi après-midi.

.

Diogo Dalot prendra désormais la place de Cancelo dans l’équipe du Portugal

Cependant, après cela, ils affronteront ensuite l’Allemagne puis la France, avec la possibilité d’affronter l’Angleterre en huitièmes de finale.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

