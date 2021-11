Le Portugal, contraint de gagner à Dublin pour ne pas compliquer le ticket direct

10/11/2021 à 21:24 CET

le Portugal dépend de lui-même pour un accès direct au Coupe du monde qatarieMais vous ne pouvez pas vous permettre la moindre erreur. L’équipe portugaise s’est assuré la deuxième place mais pour arracher la tête du groupe A à Serbie, premier avec un point et un match de plus, doit gagner ce jeudi à Dublin pour Irlande. Un match clé avant que l’équipe portugaise ne reçoive l’équipe des Balkans dans un duel à pile ou face dimanche à Da Luz.

le Portugal vais visiter Irlande avec l’absence notable de Bernardo Silva pour cause de blessure. Cela a été confirmé par l’entraîneur lors d’une conférence de presse Fernando Saints, qui a néanmoins assuré que le joueur de la Manchester City récupérera à temps pour affronter dimanche Serbie. L’équipe portugaise a souffert plus que prévu pour battre l’Irlande au premier tour 2-1 avec un doublé de Ronaldo à 89′ et 96′.

L’Allemagne, déjà classée et épuisée par les victimes

Allemagne vous avez déjà votre présence dans le Qatar Coupe du monde 2022. Mathématiquement classée première du groupe, la ‘Mannschaft’ reçoit le modeste Liechtenstein, dernier avec un seul point en huit matches.

L’actualité de l’équipe qu’il dirige Hansi Feuilleter Elle est marquée par le cas de coronavirus détecté dans la concentration allemande. Süle Il a été infecté alors qu’il avait le schéma complet et qu’il avait déjà été testé positif l’année dernière; tandis que Gnabry, Musiala, Adeyemi et Kimmich ils ont été isolés pour avoir été en contact direct bien qu’ils aient été négatifs aux tests médicaux.

« Nous avons beaucoup de victimes. En plus des cinq isolés en raison de COVID-19, Nico Schlotterbeck et Florian Wirtz sont blessés. Et hier julien Draxler subi une blessure musculaire et sera absent pendant un certain temps & rdquor;, a déclaré Feuilleter.

Les files d’attente probables

Irlande: Bazunu; Omobamidele, Duffy, Egan ; Doherty, Hendrick, Cullen, Browne, McClean ; Robinson, Idah.

le Portugal: Rui Patricio; Dalot, Pépé, Dias, Cancelo ; Moutinho, Palhinha, Bruno Fernandes ; Joao Félix, Ronaldo, Jota.

Allemagne: Neuer; Hofmann, Rudiger, Kehrer, Raum ; Gündogan, Goretzka ; Brandt, Muller, Sané ; Nmecha.

Liechtenstein: B. Buchel ; Wolfinger, Grunenfelder, Malin, Hofer, Goppel ; M. Buchel, Sele, Hasler ; Meier; Salanovic.