Le Portugal contre la France voit des équipes d’une valeur de 1,7 milliard de livres sterling s’affronter à l’Euro 2020 avec Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes parmi les superstars exposées

Nous avons tous appelé le groupe F le “groupe de la mort” à l’Euro 2020, et avec raison aussi car il comprend la France, l’Allemagne et le Portugal.

C’est aussi le “Groupe de Dosh” et certains des footballeurs les plus précieux du monde entreront sur le terrain ce soir alors que le Portugal, tenant du titre, et la France, championne du monde, se rencontreront à la Puskas Arena.

Cristiano Ronaldo vise le Soulier d’Or et une place en huitièmes de finale avec le Portugal

L’affrontement gigantesque verra deux des équipes les plus chères du tournoi s’affronter, le Portugal ayant besoin d’un résultat pour se qualifier pour les huitièmes de finale et la France pour s’assurer la première place.

Sur la scène internationale, l’argent ne signifie rien, mais vous ne pouvez pas ignorer le fait que le Portugal n’a même pas encore fait appel à 113 millions de livres sterling pour le Golden Boy Joao Felix.

Il n’a pas joué une minute d’action jusqu’à présent, laissé sur le banc pour le match d’ouverture du Portugal et exclu du deuxième.

La France, quant à elle, a tellement d’options qu’Aymeric Laporte n’a même pas fait partie de l’équipe – et joue maintenant pour l’Espagne à la place – tandis que le vainqueur en série Kingsley Coman n’a même pas pu faire le banc contre la Hongrie.

C’est un embarras de richesse et c’est avant même que nous ayons mentionné les suspects habituels comme Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappe.

Coman n’a pas encore joué une minute de football à l’Euro 2020 alors qu’il est une star du Bayern Munich et vaut 58,5 millions de livres sterling

En fait, les deux équipes combinées ont une valeur marchande de 1,67 milliard de livres sterling, tel est le talent à leur disposition.

Les stars de classe mondiale ne manqueront pas de nous offrir un affrontement sensationnel à Budapest, que vous pourrez entendre en direct sur talkSPORT à 20h.

Le joueur le plus utile du Portugal, cependant, n’est pas Ronaldo comme on pourrait s’y attendre.

L’attaquant, compte tenu de son âge et de son contrat avec la Juventus, ne vaut plus que 40,5 millions de livres sterling, selon transfermarkt.

Au lieu de cela, c’est l’as de Manchester United, Bruno Fernandes, qui est le plus apprécié de l’équipe portugaise – à 81 millions de livres sterling – tandis que la starlette de l’Atletico Madrid Felix (72 millions de livres sterling) et le défenseur de Manchester City Ruben Dias (67,5 millions de livres sterling) sont deuxième et troisième de la liste.

Leur as le moins précieux est Pepe qui, à 38 ans, n’a pas beaucoup de valeur en termes de frais de transfert, malgré ses talents durables.

Le Portugal possède un incroyable éventail de talents offensifs. Ronaldo joue maintenant en tant que numéro neuf, avec Diogo Jota de Liverpool et Bernardo Silva de Man City le nourrissant aux côtés de Fernandes de Man United.

Cela ne laisse aucune place à Felix ou à Andre Silva, qui était l’un des attaquants les plus remarquables de la Bundesliga la saison dernière, marquant 28 buts en 32 matchs et valant plus de 40 millions de livres sterling.

Valeur marchande de l’équipe du Portugal

*Tous les frais selon transfermarkt.co.uk

Total = 744,75 M£

Rui Patricio – 9 M £ Nelson Semedo – 25,2 M £ Pepe – 900 000 £ Ruben Dias – 67,5 M £ Raphael Guerreiro – 36 M £ Jose Fonte – 1,35 M £ Cristiano Ronaldo – 40,5 M £ Joao Moutinho – 3,6 M £ Andre Silva – 40,5 M £ Bernardo Silva – 63 M £ Bruno Fernandes – 81 M £ Anthony Lopes – 12,6 M £ Danilo Pereira – 18 M £ William Carvalho – 13,5 M £ Rafa Silva – 20,7 M £ Renato Sanches – 27 M £ Goncalo Guedes – 22,5 M £ Ruben Neves – 40,5 M £ Pedro Gonçalves – 19,8 M £ Diogo Dalot – 9 M £ Diogo Jota – 40,5 M £ Rui Silva – 10,8 M £ Joao Felix – 72 M £ Sergio Oliveira – 17,1 M £ Nuno Mendes – 36 M £ Joao Palhinha – 16,2 M £

Pour la France, Mbappe est bien sûr leur joueur le plus précieux.

Il vaut environ 144 millions de livres sterling, ce qui semble bon marché pour le joueur de 22 ans, mais il approche les deux dernières années de son contrat à Paris Saint-Germain.

Pendant ce temps, le défenseur du Real Madrid, évalué à 63 millions de livres sterling, Raphael Varane, qui a été lié à un déménagement à Manchester United, et l’attaquant du Bayern Munich Coman, complètent le top trois.

Paul Pogba – dans la dernière année de son contrat à Manchester United – est évalué à environ 54 millions de livres sterling, tandis que le maître du milieu de terrain de Chelsea, N’Golo Kante, est évalué à près de 50 millions de livres sterling, selon transfermarkt.

C’est Steve Mandanda, 36 ans, qui vaut le moins, pour les mêmes raisons que Pepe.

Valeur marchande de l’équipe de France

*Toutes les valeurs selon transfermarkt.co.uk

Hugo Lloris – 8,1 M £ Benjamin Pavard – 31,5 M £ Presnel Kimpembe – 36 M £ Raphael Varane – 63 M £ Clement Lenglet – 22,5 M £ Paul Pogba – 54 M £ Antoine Griezmann – 54 M £ Thomas Lemar – 22,5 M £ Olivier Giroud – 3,6 M £ Kylian Mbappe – 144 M £ Ousmane Dembele – 45 M £ Cornetin Tolisso – 18 M £ N’Golo Kante – 49,5 M £ Adrien Rabiot – 27 M £ Kurt Zouma – 28,8 M £ Steve Mandanda – 1,8 M £ Moussa Sissoko – 9 M £ Lucas Digne – 31,5 £ m Karim Benzema – 22,5 M £ Kingsley Coman – 58,5 M £ Lucas Hernandez – 40,5 M £ Wissam Ben Yedder – 31,5 M £ Mike Maignan – 22,5 M £ Leo Dubois – 14,4 M £ Jules Kounde – 54 M £ Marcus Thuram – 31,5 M £

Total = 925,25 millions de livres sterling

Mais quelle que soit la valeur des stars, n’importe qui dans les deux équipes pourrait apporter la plus grande contribution et c’est ce qui en fera un affrontement fantastique ce soir.

L’amener sur!