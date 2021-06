Le Portugal entame la défense de son titre contre la Hongrie

14/06/2021 à 19h00 CEST

Le Portugal entamera ce mardi la défense du titre continental dans le “domicile” du mythique Ferenc Puskas, la Budapest Arena, où le réputé « groupe de la mort » de l’Eurocup s’ouvre sur une rencontre dans laquelle l’équipe magyare aspire à surprendre, tandis que les Portugais doivent sécuriser trois points avant les durs croisements avec l’Allemagne et la France.

Le match se jouera à 18h00 au stade Puskás Aréna de Budapest, qui, étant le seul lieu de la compétition avec une pleine capacité autorisée, Il réunira plus de 60 000 fans dans ses tribunes.

Les Portugais, grands favoris de la rencontre, arrivent dans la capitale hongroise avec la perte d’un de leurs joueurs vedettes, le latéral de Manchester City Joao Cancelo, qui, bien qu’ayant été préalablement vacciné contre le Covid-19, il a été testé positif à son dernier test d’antigène.

Le Portugal cherche à revalider son statut d’actuel champion d’Europe avec une équipe qui conserve certaines des pièces fondamentales de ce triomphe, avec l’incombustible Cristiano Ronaldo à la barre, les défenseurs Pepe et José Fonte ou le talentueux milieu de terrain Joao Moutinho.

Avec eux, sous le schéma habituel 4-3-3 de Fernando Santos, De nouveaux visages se démarquent comme Bruno Fernandes, leader de Manchester United, le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid Joao Félix ou l’ailier de Liverpool Diogo Jota.

Jota lui-même a récemment assuré que l’équipe nationale arrive avec “beaucoup d’envie” de débuter avec une victoire contre la Hongrie, une équipe à laquelle décrit comme « physiquement fort et dangereux sur coups de pied arrêtés ».

Le pays d’Europe centrale, pour sa part, apparaît dans ce Championnat d’Europe avec la perte du joueur le plus talentueux et le plus débordant de son effectif, le jeune Dominik Szoboszlai, qui n’a pas pu se remettre à temps de sa blessure au ravisseur.

Avec un goût prononcé pour la pression et les transitions rapides, le sélectionneur italien Marco Rossi a révélé que son objectif est d’atteindre “quelques points” dans le “groupe de la mort” compliqué.

La Hongrie affronte ainsi sa deuxième qualification consécutive à la phase finale d’un Championnat d’Europe sans pression et avec l’espoir de, grâce à son statut local et au soutien de ses fans, surprise devant certains des géants du football continental.

Avec le but de l’Allemand Leipzig Peter Gulacsi sous les bâtons et son coéquipier Willi Orban comme référence dans l’axe défensif, la créativité du milieu de terrain hongrois passe par les pieds de Szalai et du jeune et prometteur András Schäfer.

En amont de ce Championnat d’Europe, l’équipe hongroise a disputé son dernier match de préparation contre l’Irlande (0-0) dans la même Puskás Aréna, où il y avait eu une grande controverse le public local a hué le geste de l’équipe nationale irlandaise de s’agenouiller contre le racisme.

Compositions probables :

Hongrie: Gulácsi ; Kecskés, Orbán, Szalai A.; Bolla, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola ; Szalaï . et Varga R.

Le Portugal: Rui Patricio; Nelson Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro ; Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes ; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo et Diogo Jota.

Arbitre: Cüneyt Çakir (TUR).

Stade: Stade Puskás Aréna à Budapest (Hongrie).

Heure: 18h00.