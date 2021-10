Le Portugal se qualifie pour la finale des tirs au but

30/09/2021 à 22:07 CEST

.

L’équipe portugaise de futsal, qui a éliminé l’Espagne en quarts de finale, a atteint jeudi la finale de la Coupe du monde en Lituanie 2021 contre le Kazakhstan aux tirs au but (4-3), après avoir bouclé le temps réglementaire et la prolongation égale à deux. buts.

POUR

KAZ

le Portugal

Baby, Fabio Cecilio, Bruno Coelho, Joao Matos et Ricardinho -cinq initiales- ; André Coelho, Tomás Paco, Afonso, Zicky Té, Erick Mendonça, Pany Varela, Tiago Brito, Miguel Castro et Vítor Hugo (ps).

Kazakhstan

Higuita, Taynan, Dauren Nurgozhin, Albert Akbalikov et Douglas Jr. -cinq départs- ; Rauan Atantayev (ps), Nurbek Karagulov, Azat Valiullin, Birzhan Orazov, Chingiz Yessenamanov, Arnold Knaub, Dauren Tursagulov, Zhomart Tokayev et Bolat Sarbassov.

Buts

1-0 M. 23 : Pany Varela. 1-1 M.40 : Dauren Nourgozhin. 1-2 M.42 : Douglas Jr. 2-2 M.49 : Bruno Coelho.

Arbitres

Nikola Jelic (Croatie) et Daniel Rodríguez (Uruguay).

Incidents

La deuxième demi-finale de la Coupe du monde 2021 en Lituanie s’est jouée à la Kaunas Arena avec une fréquentation limitée.

La première mi-temps a été caractérisée par un rythme de jeu très élevé et avec des occasions successives qui ont mis les deux Higuita Comme Bébé. Afonso a eu la première grande chance du match avec un tir précis que le gardien kazakh a bloqué avec sa poitrine (min. 13). Une minute plus tard, Taynan il a signé un superbe coup avec sa jambe gauche qu’il a sauvé avec une grande solvabilité Baby.

Le Portugal a failli prendre l’avantage avec un coup de pied de Bruno Coelho une passe d’un grand Ricardinho, qui récupère le ballon à l’entame du Kazakhstan (min.16). La grande occasion du jeu et presque le jeu de la Coupe du Monde, a eu la signature de Taynon, qui acrobatique a terminé un ballon qui a touché la barre transversale du but de Bébé (min.17). Le Kazakhstan a continué à s’écraser sur les poteaux de but portugais et c’est encore une fois avec un tir de Birzhan Orazov qui a embrassé le poteau gauche du but portugais.

Dans la deuxième partie, Pany varela Il a ouvert le score d’une frappe lointaine qui a donné l’avantage aux Portugais (min.23). Au fil des minutes, le Kazakhstan a pris le contrôle du ballon, mais le Portugal a très bien appuyé et a profité de plusieurs occasions nettes après la défaite dans le court intermédiaire de l’équipe kazakhe.

HiguitaJouant pratiquement au milieu du terrain, il a effectué un tir lointain qui a de nouveau percuté un bâton. C’était le troisième poteau pour le Kazakhstan (min. 28) À la 32e minute, Baby a évité le match nul avec un grand étirement qui a déjoué une vaseline de Taynan, le joueur qui avait le plus de danger pour le but portugais.

ÉrickDans un geste stratégique, il a pu étendre l’avantage du Portugal, mais Higuita a maintenu l’équipe kazakhe en vie dans le match (min.34).

Anorld Knaub Il a réussi deux tirs lointains dans les trois dernières minutes du match qui ont été sauvés par Baby, qui s’est imposé comme l’une des grandes figures du Portugal en seconde période.

Avec 48 secondes restantes, Dauren Nourgozhin Il a rendu justice à ce qui a été vu sur le terrain et a fait 1-1 pour le Kazakhstan, ce qui a forcé un temps supplémentaire avec un gardien de but.

Dans la première partie du temps additionnel, Douglas Jr. Il a dépassé l’équipe du Kazakhstan, qui était bien meilleure et plus ambitieuse que celle du Portugal (min.42). A la 49e minute, avec une belle poussée du Portugal sur le but de Higuita, Bruno Coelho mis le 2-2 final qui a mené le match aux tirs au but.

Dans les tirs sur penalty, le Portugal a mieux réussi que le Kazakhstan (4-3) et s’est qualifié pour la finale contre l’Argentine.