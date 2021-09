Le Portugal ‘silva’ et gagne sans Cristiano

07/09/2021 à 20:19 CEST

le Portugal gagné ce mardi 0-3 contre l’Azerbaïdjan Lors de son cinquième match de qualification pour la Coupe du monde au Qatar et, malgré l’absence de Cristiano Ronaldo, sanctionné pour avoir vu le cinquième carton jaune, il s’est cogné et est devenu le leader virtuel avec 13 points, au détriment de ce qu’il fait aussi mardi en Serbie ( 10 points) contre l’Irlande.

AZE

POUR

Azerbaïdjan

Magomedaliev; Badalov, Hahgverdi, Salahli (Sadikhov, 78′), Hüseynov, Makhmudov, Qarayev (Nuriev, d. 45), Khalilzada (Ghorbani, 45′), Alasgarov, Emreli (Bayramov, 63′) et Ozobic (Bayramov, 63′) .

le Portugal

Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro (Nuno Mendes, 70′), João Palhinha (Rúben Neves, 46′), João Moutinho (João Mário, 78′), Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Otávio, 78′), André Silva et Diogo Jota (Gonçalo Guedes, 78′).

Buts

0-1 M.25 Bernardo Silva. 0-2 M.34 Andrés Silva. 0-3 M.75 Diogo Jota.

Arbitre

Marco Guida (Italie). Jaune à Alasgarov, Ghorbani, Haghverdi / Palhinha, Mendes.

Campagne

Olympique de Bakou. 19 000 téléspectateurs.

Les Portugais étaient sans égal à Bakou, ils ont dominé le match de bout en bout et ont remporté une importante victoire à trois journées de la fin pour être les premiers du groupe.

L’équipe de Fernando Santos est sorti comme un dominant clair de la balle, avec Bruno Fernandes et Cancelo pour faire des dégâts à droite, une mission qui a été répétée à gauche avec Diogo Jota comme exposant maximum.

En réalité, le premier jeu dangereux est venu avec la profondeur de l’attaquant de Liverpool et ancien joueur de l’Atlético de Madrid à la 8e minute.

L’Azerbaïdjan était clair qu’en défendant, il devait tenir les triangulations portugaises avec une ligne de cinq, tandis que l’équipe de “las quinas” pariait sur un 4-3-3, avec André Silva en tête, remplaçant Cristiano Ronaldo, qui remplissait un cycle de 5 jaunes.

Le Portugal essayait et João Cancelo se régalait de nombreux internés à gauche qui ne trouvaient pas de finisher.

Les Portugais ont réussi à renverser le mur local à la 25e, quand, après un centre au deuxième poteau de Bruno Fernandes, le joueur de City Bernardo Silva a montré sa meilleure version après un tir d’éperon qui s’est glissé dans le but défendu par le gardien Magomedaliyev.

Après tant de visiteurs, L’équipe de Giovanni de Biasi -ex de Levante, Alavés et Albanie- il était échevelé et a même eu un tir sans faute à la 28e minute, après un jeu de Badalov que Salahli a terminé à l’intérieur de la surface et qui est passé près du poteau défendu par Rui Patrício.

Pourtant, en 30, le Portugal a mis la terre au milieu. Nouveau centre de Bruno Fernandes, Diogo Jota (au poteau long) sert pour André Silva et il marque le 0-2 à volonté.

L’équipe de “las quinas” pourrait prolonger l’avantage si en 34, André Silva n’avait pas raté une occasion nette de marquer, après être resté seul dans la surface et avec le gardien pratiquement battu. Le ballon est passé près du poteau gauche.

L’excès de confiance portugais lui a fait peur au bord de la mi-temps, après un jeu sur la gauche entre Alasgarov et Ozobic, bien que ce dernier, qui a terminé dans la petite surface, ait jeté le ballon.

Après la pause, deux changements en Azerbaïdjan, Nuriev pour Qarayev et Ghorbani pour Khalilzada, tandis que Fernando Santos a remplacé Palinha pour entrer dans le milieu de terrain de Wolverhampton Rúben Neves.

Le scénario du match n’a pas changé et, dès le début de la seconde mi-temps, Diogo Jota a réussi à faire 0-3, après un tir de plaisir à l’intérieur de la surface qui a dépassé la ligne de fond.

Ce n’était pas la nuit de Jota, qui se démarque par son excellente finition, puisqu’en 64 le gardien était à nouveau seul devant lui et à deux reprises il a raté le tir.

L’un des joueurs les plus suivis ces derniers jours dans le football européen, Nuno Mendes, signé par le PSG à quelques heures de la fermeture du marché, est entré sur le terrain de jeu pour occuper l’arrière gauche en remplacement de Raphael Guerreiro. Enfin, en 75′, l’ailier de Liverpool a réussi à marquer et à sceller le 0-3 final.