Le positif Carlos Sainz dit que Ferrari a “livré” à Silverstone

Si proche d’une célèbre victoire à Silverstone pour Charles Leclerc et d’un P6 pour Carlos Sainz, l’Espagnol appelle cela un travail bien fait pour Ferrari.

En qualification P4, c’était un départ de rêve pour Leclerc puisqu’il a dépassé Valtteri Bottas avant que le contact entre les rivaux du titre Lewis Hamilton et Max Verstappen n’ouvre la porte à Leclerc pour prendre la tête.

Et c’est celui qu’il a conservé jusqu’aux derniers tours, moment auquel le renaissant Hamilton a terminé son retour, dépassant ironiquement Leclerc au coin de Copse où il était précédemment entré en collision avec Verstappen.

Sainz, quant à lui, est passé de la P10 sur la grille à la P6, réalisant même le tour le plus rapide de la course à une étape, et cette position aurait probablement été encore plus élevée sans un arrêt au stand lent.

Donc, bien que déçu à ce sujet, dans l’ensemble, il était fier de voir que Ferrari avait «livré» avec un solide SF21 à Silverstone.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu de ne terminer que P6, Sainz a répondu : « Oui, bien sûr. Quand vous avez un rythme aussi fort et que vous faites les meilleurs tours et que vous êtes aussi rapide que nous l’étions aujourd’hui, c’est évidemment difficile à prendre.

« Mais étant donné qu’il y a 65 tours [referring back to sprint qualifying] J’étais dernier et j’ai réussi à terminer P6 avec un pit-stop très lent, c’est toujours un résultat positif.

« Je pense que l’équipe a été excellente dans les arrêts aux stands cette année et c’est la première erreur que nous commettons.

« Félicitations à Charles car aujourd’hui, il a mis la voiture à sa place.

« Cela a été très positif de voir que la voiture dans l’air pur était aussi rapide qu’elle l’était.

« À un moment donné, je faisais des tours rapides sur de vieux médiums de 25 tours, donc cela montre la dégradation des pneus et les réglages et l’équilibre de la voiture s’améliore.

« Nous cherchons en effet à améliorer encore tous les domaines, mais sur ce circuit, où nous pensions que ce ne serait pas très bon pour nous, nous avons livré et la voiture était très agréable à piloter. »

🏁 #BritishGP 🏁@Charles_Leclerc ➡️ P2 @CarlosSainz55 ➡️ P6 Grazie Ragazzi, siete stati fantastique ! #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/HZB5CisW4f – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 18 juillet 2021

Silverstone a été la meilleure performance de Ferrari de la saison depuis Monaco où Leclerc a mis la SF21 en pole et Sainz est monté sur le podium avec la P2.

Mais Sainz n’a pas senti que leur rythme à Silverstone était aussi fort que cela, estimant qu’il y avait un avantage de rythme pour Mercedes et Red Bull lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

« A Monte-Carlo, il y avait le rythme pour gagner. Ici, je pense que Mercedes et Red Bull avaient quelque chose de plus. Au final, Mercedes avec deux arrêts aux stands a terminé devant Charles », a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Mais nous avons été surpris que sur une telle piste, difficile pour nous, nous ayons été très compétitifs. Avec de l’air pur, les tours avant l’arrêt au stand, je pense que j’étais la voiture la plus rapide en piste donc c’est une bonne nouvelle.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla