Le post de Kate Middleton et William sur la fille de Meghan Markle et Harry disséqué | Royale | Nouvelles

in

Portrait de la reine : Coleen Nolan discute de la famille royale

Selon un commentateur royal, le nouveau style pourrait être une tentative de changer leur image, à la suite d’un certain nombre de controverses familiales. Lilibet est née le 4 juin au Santa Barbara Cottage Hospital en Californie.

En réponse, l’Instagram officiel des Cambridges a posté : « Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili.

“Félicitations à Harry, Meghan et Archie.”

S’adressant à Insider, Kinsey Schofield, qui dirige le site Web royal To Di For Daily, a noté la différence de ton par rapport à leur déclaration après la naissance d’Archie.

Après la naissance du fils des Sussex en mai 2019, un porte-parole de William et Kate a posté sur leur compte Instagram.

“Félicitations à Harry, Meghan et Archie” (Image: GETTY)

Meghan a donné naissance à Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (Image: GETTY)

Ils ont déclaré: “Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de la nouvelle de la naissance du fils du duc et de la duchesse de Sussex aujourd’hui et ont hâte de rencontrer le dernier ajout à la famille.”

Mme Schofield a noté que le message pour Lilibet était nettement plus informel et écrit à la première personne.

Elle a suggéré que cela avait été fait pour «ajouter une profondeur de chaleur» à la suite de tensions familiales.

Cependant, le compte Instagram officiel de la famille royale, géré par Buckingham Palace au nom de la reine, a conservé le style plus formel.

LIRE LA SUITE: Le prince Charles brise le silence sur bébé Lilibet alors qu’il parle pour la première fois depuis sa naissance

Harry et Meghan photographiés avec Archie (Image: GETTY)

Il a publié : « Félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour la naissance de Lilibet Diana !

«La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de la nouvelle.

“Lilibet est le onzième arrière-petit-enfant de Sa Majesté.”

Le message était accompagné d’une photo du mariage de Harry et Meghan en mai 2018.

A NE PAS MANQUER

Le langage corporel de la princesse Anne avec la princesse Margaret montre un « contraste » [REVEAL]

Harry et Meghan « applaudis » en tant que couple royal défendu par Kevin Clifton [INSIGHT]

Nicola Sturgeon furie alors que la reine a averti de “ne pas interférer” dans l’indépendance [SHOCK]

Kate et William photographiés lors d’une récente tournée en Écosse (Image: GETTY)

Le livre pour enfants de Meghan Markle vient d’être publié (Image: GETTY)

“Lilibet est le onzième arrière-petit-enfant de Sa Majesté.”

Le message était accompagné d’une photo du mariage de Harry et Meghan en mai 2018.

Mme Shofield a fait valoir que ce choix stylistique avait été soigneusement choisi en commentant: “La reine a vécu toute sa vie dans le cadre d’un ensemble de règles strictes, et elle n’est pas sur le point de les enfreindre pour une publication Instagram.”

Elle a ajouté: “La vraie couronne et la reine témoignent de la tradition, de la sophistication et de la riche histoire.”

Meghan Markle s’est mariée à la famille royale en mai 2018 (Image: EXPRESS)

Le nom de Lilibet a été choisi en hommage à la reine, son arrière-grand-mère paternelle.

Il avait été utilisé par un certain nombre de membres de la famille royale, dont le défunt prince Philip, comme surnom du monarque.

Cela vient après qu’Harry et Meghan aient fait une série d’accusations incendiaires contre des membres de la famille royale en mai, lors d’une interview par la légende du talk-show américain Oprah Winfrey.

La duchesse a révélé qu’elle avait eu du mal à obtenir un soutien en matière de santé mentale de la famille, malgré des demandes répétées.

Le mariage de Meghan et Harry a été regardé par des centaines de millions de personnes à travers le monde (Image: GETTY)

Elle a également allégué qu’il y avait eu “des inquiétudes et des conversations” avant la naissance d’Archie au sujet de son teint.

Harry a confirmé le compte en ajoutant: “Cette conversation, je ne la partagerai jamais.

“A l’époque, c’était gênant, j’étais un peu choqué.”

En réponse, William a insisté sur le fait que la famille royale n’était “pas du tout raciste”, lors d’une visite dans une école de Londres.