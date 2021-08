Le post du Navy SEAL à la retraite sur l’Afghanistan, imaginant qu’il était président, devient viral

in

Jocko Willink, un Navy SEAL à la retraite, s’est rendu sur Instagram pour publier lundi une brève vidéo imaginant qu’il était le commandant en chef américain lors d’un discours à la nation sur la calamité afghane et les mesures qu’il prendrait pour résoudre le problème.

L’administration Biden a été la cible de vives critiques de la part de ceux qui disent que le retrait américain n’aurait guère pu être pire. Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, est devenue visiblement agacée lors d’un briefing lorsqu’elle a été interrogée sur les Américains “bloqués”. Elle a déclaré qu’il était inexact de dire qu’ils étaient bloqués et a reconfirmé l’engagement des États-Unis à ramener chez eux tous les Américains qui souhaitent partir.

Willink est apparu dans la vidéo en noir et blanc dans un t-shirt noir et une coupe de cheveux rase. Il avait l’air ferme et parlait en courtes rafales de phrases déclaratives. Il a expliqué dans la légende de la vidéo que c’est ainsi qu’il aborderait la situation dans le monde.

Il a admis avoir commis des “erreurs critiques” en sous-estimant les capacités des talibans. Il a dit que le blâme était sur lui seul. Il a admis que les alliés américains et afghans étaient bloqués, mais a déclaré qu’ils “ne le seront pas pour longtemps”.

Il a passé la majeure partie du discours à prouver les mesures qu’il prendrait pour rectifier le problème.

“Dans les prochaines 48 heures, l’Amérique contrôlera la plupart des grands aéroports d’Afghanistan”, a-t-il déclaré. « Toute résistance que nous rencontrerons de la part des talibans ou autre – lorsque nous saisirons ces aéroports – sera détruite complètement et sans pitié. »

Il a déclaré que la prise de contrôle de ces aéroports permettrait aux forces américaines de mener des missions de sauvetage rapides dans tout le pays.

“Toute personne qui interfère avec ces opérations sera tuée”, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’il ordonnerait aux troupes de reprendre ou de détruire les armes et l’équipement laissés par les troupes afghanes en fuite.

“Toute personne utilisant, gardant ou située à proximité de ces armes ou équipements sera tuée”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’une fois les Américains et les Afghans extraits et les armes récupérées ou détruites, les États-Unis quitteront le pays. Mais il a promis de garder un œil attentif sur d’éventuelles activités terroristes ou violations des droits de l’homme en utilisant une technologie de surveillance. Il a également déclaré que les États-Unis soutiendraient les combattants de la liberté dans le pays par le biais de frappes aériennes et d’unités des forces spéciales.

Il a déclaré que les États-Unis continueraient leur soutien jusqu’à ce que l’ennemi ne soit plus une menace pour l’Amérique ou “le bon peuple afghan”.