Le post ‘latergram’ de Katrina Kaif sur ses photos de haldi est ici ! Découvrez son éblouissant lehanga tout blanc, odhni rose et tout le plaisir

Même quand Internet n’avait pas encore terminé les photos de mariage de rêve de Katrina Kaif et Vicky Kausha, les photos haldi ont disparu du compte de médias sociaux des jeunes mariés et les tourtereaux barbouillés de haldi sont à couper le souffle. Katrina et Vicky ont sous-titré les photos comme ‘Shukr. Sabr. Khushi’ (Gratitude, Patience, Bonheur)

Les cérémonies de mariage privées ont eu lieu au Six Senses Fort Barwara dans le district de Sawai Madhopur au Rajasthan. Sur les photos qui viennent de tomber, Katarina est vêtue d’un lehenga de créateur blanc et la tenue est agrémentée de bijoux floraux. Vicky est aussi vêtue d’une kurta blanche. Le couple est vu en train de se jumeler en odhni rose. Les averses de roses bénissent le couple alors qu’ils se barbouillent de haldi. Le parcours illustré comprend également les familles des mariés, tous vêtus de blanc ou de jaune.

Lundi, Katrina Kaushal et Vicky Kaushal sont arrivées à l’aéroport de Jaipur, d’où elles se sont rendues à Six Senses Fort par la route. L’ensemble de l’événement s’est déroulé sur trois jours, comprenant la soirée sangeet, un voyage à Ranthambore, un cocktail, le haldi et le mariage.

Le couple aurait organisé une réception pour leurs collègues de l’industrie à Mumbai avant de déménager ensemble dans leur première maison, un nouvel appartement somptueux dans le quartier de Juhu à Mumbai, avec l’actrice Anushka Sharma et le skipper indien Virat Kohli comme voisins.

Alors que tout Bollywood adressait ses meilleurs vœux au couple de jeunes mariés, Anushka a également félicité le couple et confirmé qu’ils seraient bien voisins.

