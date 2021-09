Le post-mortem sur Evergrande et la Fed

in

La contagion d’Evergrande aura-t-elle un impact sur votre portefeuille ? … méfiez-vous des échanges de matières premières pour l’instant … ce que signifie la déclaration de la Fed pour le quatrième trimestre

Ce fut une semaine de montagnes russes pour les investisseurs.

Lundi et mardi ont provoqué la panique des ventes alors que la débâcle chinoise d’Evergrande a bouleversé les marchés. Les trois principaux indices ont chuté, le Nasdaq menant les pertes avec une décote de 2%.

Mais mercredi après-midi après la publication de la déclaration de la Fed, les investisseurs étaient de retour à « acheter la baisse », comme ils le font depuis le creux de mars 2020.

Au moment où j’écris vendredi après-midi, les investisseurs semblent digérer toutes les nouvelles, les marchés étant stables ou légèrement en baisse.

Dans le Digest d’aujourd’hui, examinons de plus près Evergrande et ce que nous avons appris de la Fed avec l’aide de nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, de Strategic Trader.

Bien que le marché ait largement écarté les inquiétudes d’Evergrande et ne craigne plus une annonce inattendue de la Fed, il reste des problèmes que les investisseurs devraient surveiller.

Aujourd’hui, mettons-les en lumière et voyons comment nos experts techniques évaluent le quatrième trimestre.

***Les retombées de l’implosion d’Evergrande

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Strategic Trader est le premier service de trading d’InvestorPlace. Il combine des options, des analyses techniques et fondamentales perspicaces et l’historique du marché pour négocier les marchés, qu’ils soient haussiers, baissiers ou latéraux.

Cette semaine, nous avons vu toutes ces directions, en commençant par « à la baisse » grâce aux nouvelles de lundi selon lesquelles le promoteur immobilier chinois, Evergrande, avait du mal à rembourser ses dettes.

Voici John et Wade avec plus de détails :

Evergrande est un important promoteur immobilier chinois avec des filiales dans diverses autres entreprises. Selon les jours, ils ont un actif de 1,3 billion de dollars et un passif de 300 milliards de dollars. Malgré sa taille, Evergrande est devenu trop étendu et est effectivement insolvable depuis un certain temps.

Le stock d’Evergrande a implosé cette année. Ci-dessous, vous pouvez le voir perdre 80% de sa valeur et compter depuis le début de 2021.

Source : StockCharts.com

Ce problème ici est l’effet d’entraînement de la disparition d’Evergrande. Hier, on apprenait que Pékin hésiterait à renflouer le géant développeur.

Du Wall Street Journal :

Les autorités chinoises demandent aux gouvernements locaux de se préparer à la chute potentielle du groupe China Evergrande, selon des responsables proches des discussions, signalant une réticence à renflouer le promoteur immobilier endetté tout en se préparant à toute retombée économique et sociale des difficultés de l’entreprise. Les responsables ont qualifié les actions ordonnées de “se préparer à une éventuelle tempête”, affirmant que les agences gouvernementales au niveau local et les entreprises publiques ont reçu pour instruction de n’intervenir pour gérer les conséquences qu’à la dernière minute si Evergrande ne parvenait pas à gérer ses affaires de façon ordonnée. Ils ont déclaré que les gouvernements locaux ont été chargés de prévenir les troubles et d’atténuer l’effet d’entraînement sur les acheteurs de maisons et l’économie en général, par exemple en limitant les pertes d’emplois – des scénarios qui sont devenus plus probables à mesure que la situation d’Evergrande s’aggravait.

*** Aussi grave que cela puisse paraître, John et Wade pensent que le problème plus large est l’impact que cela aura sur les taux d’intérêt chinois

Retour à la mise à jour de Strategic Trader :

Sans intervention massive, les emprunts des entreprises en Chine devraient rester chers. La dette à haut rendement est déjà revenue aux niveaux de crise du COVID-19, et nous ne nous attendons pas à ce que cela diminue. À court terme, cela devrait peser sur les prix des matières premières, car des taux plus élevés ralentiront la demande dans l’économie chinoise.

John et Wade soulignent que cela pèse déjà sur les actions des matières premières, ils éviteront donc pour le moment les transactions liées aux matières premières dans Strategic Trader.

Nous avons fait ce même point ici dans le Digest plus tôt cette semaine. Le commerce des métaux pour batteries, qui, selon nous, sera un grand gagnant cette décennie, est sous la pression des efforts de Pékin pour freiner l’inflation des matières premières en Chine.

À long terme, le gouvernement chinois ne peut pas contrôler les prix des matières premières. Mais à court terme, sur lequel John et Wade se concentrent, oui, les actions des matières premières pourraient être faibles.

Pour les transactions à court terme, gardez un œil sur cela.

*** Si Evergrande implose, cela fera-t-il chuter les actions américaines ?

Pour en revenir à une image macro plus large, quelles sont les retombées potentielles si Evergrande fait faillite ?

Revenons à John et Wade :

Oui, Evergrande est énorme et il y a beaucoup de banques chinoises, européennes et américaines qui subiront des pertes si elles font totalement défaut sur leur dette. Cependant, à notre avis, il n’y a aucune chance que le gouvernement chinois permette que cela se produise. Nous convenons qu’un défaut d’Evergrande créerait un certain risque de contagion, mais le gouvernement chinois gère un équilibre délicat. Les ennuis d’Evergrande ont réduit le prix des logements car les spéculateurs immobiliers ont été brûlés, ce qui est bon pour eux. Cependant, une instabilité financière plus large serait impensable. Nous nous attendons à ce que le gouvernement chinois entre sur le marché et «sauve» Evergrande avant que les choses n’empirent. Bien que nous ne pensons pas que cela fera baisser les taux d’intérêt chinois, cela devrait être suffisant pour éviter un effondrement. Une intervention en septembre ou début octobre semble la plus probable. Si nous avons raison au sujet d’un plan de sauvetage d’Evergrande, la volatilité qui frappe les actions américaines et qui a été déclenchée par le défaut d’Evergrande devrait se calmer à court terme.

Je soulignerai que l’article du Wall Street Journal cité ci-dessus a rapporté que les autorités chinoises locales avaient reçu l’ordre de ne pas intervenir et aider jusqu’à «la dernière minute». Du point de vue de John et Wade, un tel langage suggère que la Chine ne permettra pas un effondrement complet.

*** Changement de vitesse, qu’en est-il de la Fed, du tapering et des hausses de taux d’intérêt ?

Mercredi, la Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence proche de zéro, mais a indiqué que des hausses pourraient être en cours plus tôt que certains ne l’avaient prévu.

Voici John et Wade avec plus :

Le comité est resté vague (mercredi) en déclarant qu’« une modération du rythme des achats d’actifs pourrait bientôt se justifier ». La Fed garde les choses très vagues lorsqu’elle repousse le calendrier d’un changement plus loin dans le futur. Ainsi, nous pensons que la déclaration (de mercredi) ajoute de la confiance à l’estimation selon laquelle la Fed résistera à un ralentissement jusqu’à la fin de l’année ou une fois que la situation des embauches s’améliorera.

Après l’annonce de la Fed mercredi, les actions se sont redressées. Mais John et Wade, qui ont écrit leur mise à jour mercredi après-midi, ont suggéré la prudence :

Il sera difficile de tirer des conclusions de l’action du marché d’aujourd’hui. Les journées de la Fed sont toujours volatiles et sujettes à des renversements de prix. Il faudra probablement un jour ou deux aux investisseurs pour s’installer avant que nous puissions avoir une bonne idée de la façon dont les prévisions de la Fed selon lesquelles la réduction devrait commencer « bientôt » et que certains membres du comité s’attendent à ce que les taux commencent à augmenter en 2022 affectera le sentiment. .

Du point de vue de John et Wade, hier, les achats se sont poursuivis, les trois principaux indices augmentant. Mais au moment où j’écris vendredi, les marchés sont soit à plat, soit à la baisse.

***En résumé, en pesant tous ces facteurs ensemble, comment John et Wade évaluent-ils le marché d’aujourd’hui et où nous allons au quatrième trimestre ?

Les voici avec leur résultat net :

Malgré les problèmes en suspens de l’annonce de la Fed aujourd’hui et la crise d’Evergrande en Chine, le repli du S&P 500 est resté dans des fourchettes normales pour un retracement haussier du marché. La volatilité du marché est toujours frustrante, mais nous nous attendons à ce que les investisseurs commencent à évaluer dans une autre saison des bénéfices stellaire en octobre ; cela devrait conduire à un rebond des grands indices à court terme… Nous restons optimistes quant au fait que la politique monétaire restera suffisamment stable pour soutenir les cours boursiers au quatrième trimestre.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg