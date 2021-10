Le poste de santé déchirant d’Earl Spencer provoque une vague de fans | Royale | Nouvelles

Le frère cadet de la princesse Diana a retweeté une histoire de la BBC, dans laquelle ils ont rapporté que le musicien de The Wanted, Tom Parker, a déclaré que le traitement du cancer du cerveau du NHS avait besoin d’une « amélioration massive ». Earl Spencer, 57 ans, a déclaré: « C’est malheureusement vrai: le financement pour lutter contre le cancer du cerveau est tout simplement insuffisant, et c’est le type de cancer qui touche plus de moins de 40 ans que tout autre.

« Je suis fier d’être l’un des nombreux mécènes de @BrainTumourOrg qui veulent que cela change pour le mieux. »

Earl Spencer a des liens personnels avec la cause car sa propre grand-mère, la comtesse Cynthia Spencer, est décédée d’une tumeur au cerveau en 1972, dans la soixantaine.

Le père de sept enfants a reçu une énorme réponse à la publication, car les utilisateurs de Twitter ont partagé leurs propres expériences.

L’un d’eux a déclaré: « C’est vraiment insuffisant, nous avons collecté (et dépensé!) Environ 200 000 £ en nous battant pour garder ma fille Laura en vie et en bonne santé depuis son diagnostic il y a trois ans.

« Elle n’a que 21 ans mais a déjà épuisé les options de radiothérapie et de chimiothérapie. C’est tellement difficile mais nous nous battons. »

« J’ai un cancer du cerveau », a posté un deuxième. « Heureusement en Australie, je suis plutôt bon considérant, et j’ai été incroyablement chanceux avec près de sept ans depuis le diagnostic …

« Donc, même si j’ai de la chance, beaucoup ne le sont pas. Beaucoup meurent jeunes, un financement, en particulier plus de recherche, serait toujours utile. »

Un autre a déclaré: « Mon père est décédé d’un GBM il y a 22 ans cette semaine. Très peu de progrès ont été réalisés pendant cette période. Cela me brise le cœur… »

MISES À JOUR EN DIRECT: Famille royale EN DIRECT: Harry manquera l’événement de Kate et William aujourd’hui

S’exprimant sur un nouveau podcast, Chat2Amani, il a déclaré qu’une « amélioration massive » était nécessaire dans le traitement des tumeurs cérébrales, et que le manque de financement de la recherche faisait partie du problème. Il a ajouté que le NHS avait été « génial » mais qu’il voulait que davantage soit fait.

Le podcast est hébergé par Amani Liaquat, 23 ans, qui a également GBM.

Le GBM est le type de tumeur cérébrale le plus courant et est également l’un des plus agressifs.

En plus de l’absence de remède, la maladie résiste également souvent au traitement.

La durée de survie moyenne après le diagnostic varie de 12 à 18 mois.

Le traitement de la maladie par le NHS peut inclure une intervention chirurgicale, une radiothérapie, une chimiothérapie, des stéroïdes et des médicaments pour aider à réduire les symptômes.

Mais M. Parker a déclaré: « Il doit y avoir une meilleure réponse que cela. »

Un problème clé mis en évidence sur le podcast est le coût du traitement.

Les traitements du NHS n’ont pas fonctionné sur la tumeur de Mme Amani, mais elle a vu de petits signes de diminution de la tumeur depuis que sa famille a collecté 100 000 £ pour acheter un an d’un médicament d’essai en Allemagne.

M. Parker a déclaré: « Cela me rend fou, le monde ne tourne que autour de l’argent.

« Il existe des drogues qui peuvent sauver des vies, c’est tellement frustrant. »