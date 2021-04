Le potentiel de l’Ayurveda pour renforcer l’immunité est inégalé: Nikhil Maheshwari, directeur des opérations, MPIL

COVID-19 a conduit les gens à croire plus fermement en Ayurveda.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les systèmes de santé à travers le monde sont soumis à une pression extrême. Dans un tel scénario, les experts de la santé ont indiqué qu’en dehors du comportement approprié à Covid, les gens devraient également se concentrer sur le renforcement de l’immunité. L’Ayurveda a fait ses preuves dans la fourniture de suppléments de renforcement de l’immunité. De nombreuses entreprises ayurvédiques fabriquent une large gamme de produits allant du chyawanprash au curcuma latte, qui aident à renforcer l’immunité dans le corps. Parler à Financial Express en ligne, Nikhil Maheshwari, directeur des opérations, Maheshwari Pharmaceutical India Ltd (MPIL) a déclaré que depuis l’année dernière, il y a une énorme augmentation de la demande de tous les produits ayurvédiques de renforcement de l’immunité dans tous les groupes d’âge. Extraits:

Comment voyez-vous le potentiel de l’Ayurveda dans le renforcement de l’immunité au cours de la deuxième vague de COVID19?

Le potentiel de l’Ayurveda dans la construction de l’immunité est sans aucun doute inégalé. Les substances naturellement dérivées aident à renforcer le système immunitaire, offrant une protection solide contre la charge virale. Le rôle de l’Ayurveda ne se limite pas seulement à la construction de l’immunité, mais aussi à la lutte contre le virus dans les cas bénins de COVID-19. Curcuma Gargles, Ayurvedic Kadha, Chyawanprash devient très essentiel pour maintenir votre corps à un niveau bas sur la charge virale, afin que le virus ne gêne pas fortement les poumons. Le rôle d’Amla en tant que nutriment est essentiel dans de tels cas, car il possède les propriétés d’acide ascorbique souhaitées, qui aident à la guérison des plaies du système respiratoire.

Comment Covid-19 a-t-il changé la perspective des consommateurs envers l’Ayurveda?

COVID-19 a conduit les gens à croire plus fermement en Ayurveda. Avant cela, nous les Indiens oublions notre science séculaire et l’Occident l’adopta rapidement. Après l’épidémie, les gens ont recommencé à se pencher sur leurs racines et ont commencé à adopter l’Ayurveda dans le cadre de leur mode de vie quotidien.

Étant une entreprise de 25 ans, comment voyez-vous MPIL dans les années à venir et la croissance du segment de l’Ayurveda à base de plantes?

Avec un fort accent sur le développement de produits, la fabrication, l’innovation et la qualité des produits, nous voyons MPIL se multiplier dans les années à venir. Avec un intérêt accru pour l’Ayurveda dans tous les groupes d’âge, nous pensons que MPIL est en bonne voie de devenir un acteur de premier plan dans l’industrie de la santé et du bien-être ayurvédique.

Veuillez expliquer votre portefeuille de produits et quels sont les prochains plans pour le lancement du nouveau produit?

Chez MPIL, nous répondons à toutes les données démographiques avec un portefeuille de produits multidimensionnel comprenant les soins de santé respiratoire, les soins immunitaires, les soins de santé des femmes, le SOPK, la santé des articulations, la santé du foie, les soins de la peau, les soins dentaires, les soins capillaires, etc. Ces derniers temps, nous avons travaillé sur le lancement de produits principalement dans le segment du bien-être avec une touche moderne, tels que notre poudre de protéine de lactosérum avec le pouvoir des herbes naturelles, les constructeurs de collagène dans l’Ayurveda le rendant complètement végétarien, les bienfaits du chyawanprash dans un caramel. , entre autres innovations. Notre R&D est très efficace et nous permet de lancer des produits à un rythme beaucoup plus rapide par rapport aux normes de l’industrie /

Quelles sont vos stratégies pour répondre aux exigences des consommateurs

Chez MPIL, nous comprenons que les consommateurs du nouvel âge recherchent des produits sans adultération. Les consommateurs recherchent des options plus saines avec plus de transparence, et c’est là que nous avons réussi jusqu’à présent. En établissant une relation honnête avec les consommateurs, par exemple, Chyawanprash d’autres marques contient 60 à 70% de sucre en poids, alors que nous le maintenons à 35% de sucre en poids.

Les produits de bien-être devenant le besoin de l’heure et pour répondre aux besoins des consommateurs, nous lançons constamment des produits dans ce segment, comme notre nouvellement lancé Curcuma Latte – Lait doré en poudre, avec des herbes infusées pour une puissance de 2000x. Nous infusons constamment des méthodes modernes pour donner à nos produits l’USP souhaité qui les différencie des options existantes.

Nikhil MaheshwarI, directeur des opérations, MPIL

MPIL travaille dans diverses catégories (hommes, femmes, enfants et personnes âgées), quelle catégorie d’âge pensez-vous prendre le plus de produits stimulant l’immunité?

Avant la pandémie, c’était surtout la tranche d’âge de plus de 45 ans qui consommait des produits renforçant l’immunité, mais après la pandémie, la tranche d’âge de plus de 18 ans consommait également nos produits, car tout le monde a ressenti le besoin de renforcer son système immunitaire pour lutter contre le virus mortel. .

Comment cartographiez-vous les paramètres de qualité et de quantité de vos produits? Quelles herbes et ingrédients spéciaux avez-vous pour vos produits clés qui en assurent la qualité?

La qualité est notre priorité absolue et, pour la garantir, nous nous procurons des matières premières de haute qualité. Par exemple, pour notre produit phare Amastha Awaleha qui est basé sur Amla, nous achetons des Amla hautement durables directement des fermes de Pratapgarh. Chaque lot de matière première acheté est soumis aux tests QA / QC souhaités avant la production. Ces paramètres nous aident à atteindre la qualité souhaitée pour nos produits.

De quelle ville ou région du pays vous constatez une traction majeure et pour quelle catégorie de produits / produits, car les gens sont de plus en plus conscients qu’avant de la santé et de l’immunité?

Actuellement, il y a un pic important dans la demande de nos produits du Maharashtra, car les gens y étaient très sujets au virus et voulaient des boosters d’immunité de haute qualité.

