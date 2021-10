Le potentiel du Z9 et de la photographie informatique de Nikon

Nikon a récemment annoncé son nouvel appareil photo phare, le Z9. Cet appareil photo représente le premier appareil photo sans miroir de Nikon entièrement destiné aux photographes professionnels et aux tireurs hybrides, avec une vaste liste de spécifications conçue pour une utilisation dans les domaines exigeants du photojournalisme, du sport, de la nature, de l’observation des oiseaux et de tout autre cas d’utilisation nécessitant un appareil photo qui prend des photos. incroyablement rapide en haute résolution. Le Z9 à 5 500 $ est également le premier appareil photo de Nikon à omettre un obturateur mécanique traditionnel, ce qui lui permet d’atteindre de nouveaux niveaux de vitesse et de performances de mise au point automatique.

Une vitesse plus rapide est excellente, en particulier pour les photographes sportifs. Mais il est intéressant de réfléchir à l’endroit où cette technologie pourrait être utilisée pour prendre des caméras de style traditionnel à l’avenir. Cela pourrait être la première étape vers des appareils photo plus grand format adoptant l’intelligence de calcul que les appareils photo pour smartphone adoptent depuis des années.

Le Z9 est doté d’un écran LCD multi-angle de 3,2 pouces qui peut s’incliner dans les deux sens mais ne peut pas faire face vers l’avant.Image : Nikon

Nikon n’a fait aucune mention de choses comme la photographie informatique pour les photos de style HDR ou la mise en mémoire tampon cyclique que les smartphones font pour capturer simultanément jusqu’à neuf ou 10 images et les combiner à chaque pression sur le déclencheur. Mais le nouveau capteur CMOS empilé rétro-éclairé plein format de 45,7 mégapixels n’est pas loin de ce qui existe dans les téléphones depuis des années, du moins en termes de conception de base. Ce type de construction utilise une architecture en sandwich de capteur, de carte logique et de RAM dédiée, ce qui permet des vitesses de lecture incroyablement rapides.

Aujourd’hui, cela permet au Z9 d’utiliser un obturateur électronique permanent avec la vitesse d’obturation la plus rapide de 1/32 000 de seconde et d’obtenir une prise de vue en rafale incroyablement rapide. Il peut capturer 20 images par seconde au format RAW / JPG en pleine résolution ou aussi rapidement que 120 images par seconde à 11 mégapixels, le tout sans émettre de sons audibles (de faux sons d’obturateur en option peuvent être activés pour un signal audible). Le nouveau processeur Expeed 7 et les deux emplacements pour carte CFexpress / XQD confèrent au Z9 une mémoire tampon de 1 000 prises en pleine résolution dans un RAW compressé à haute efficacité, mais c’est la vitesse de lecture rapide du capteur empilé qui pourrait être la clé du calcul. énigme de la photographie.

En tant que premier des principaux fabricants d’appareils photo à abandonner l’obturateur mécanique, il place Nikon en avance sur ses concurrents dans la course à la photographie numérique. Les gammes A1 et A9 de Sony ont déjà utilisé des capteurs empilés pour des vitesses de lecture rapides, ce qui rend les obturateurs électroniques viables pour un service à temps plein, et le prochain R3 de Canon utilisera la même technologie. Le passage à un obturateur entièrement électronique a été la prochaine évolution logique pour les appareils photo, bien qu’il appartienne à Nikon de prouver que son obturateur électronique est à la hauteur des tâches quotidiennes et des exigences des photographes professionnels en ce moment.

Le capteur CMOS empilé du Z9 est suffisamment rapide pour une prise de vue sans coupure tout en écrivant des images sur la carte.GIF : Nikon

À ce jour, les efforts des fabricants d’appareils photo pour mettre en œuvre la photographie informatique se sont limités à des fonctionnalités telles que Live ND d’Olympus et l’empilement post-focus et de mise au point intégré à l’appareil photo de Panasonic. Des fonctionnalités pratiques, oui, mais ce sont des effets secondaires par rapport au changement de paradigme que pourrait un jour être la photographie informatique complète mise en œuvre à chaque pression sur l’obturateur. OM System, l’Olympus nouvellement rebaptisé, a récemment promis d’utiliser la technologie de photographie informatique dans son prochain appareil photo, mais nous devrons voir si c’est l’objectif principal ou simplement une autre fonctionnalité sur le côté.

Deep Learning, qui est utilisé dans le nouveau système de mise au point automatique de détection d’objets du Z9, a également été utilisé dans une certaine mesure auparavant par Olympus, Panasonic et Canon. Il sert à améliorer les performances de suivi de la mise au point automatique, mais au final, un appareil photo sans miroir capture toujours une seule image limitée par la plage dynamique du capteur.

Le principal obstacle empêchant très probablement les caméras comme la Z9 et d’autres caméras sans miroir de niveau professionnel ou passionné avec des capteurs empilés de devenir entièrement informatiques pourrait résider dans le flux de données et le pipeline de traitement d’images. Dix images capturées simultanément à partir d’un capteur plein format de 45 mégapixels et combinées en un seul fichier seront exponentiellement plus grandes que la même collection d’images prises à partir d’un capteur de smartphone à une fraction de la taille.

De plus, la mise en mémoire tampon cyclique est nécessaire pour écrire et réécrire constamment les images dans la mémoire tampon de l’appareil photo en arrière-plan avant d’appuyer sur le déclencheur. Même le nouveau processeur du Z9 pourrait ne pas être à la hauteur de ces tâches. Dans l’espace des smartphones, les processeurs sont conçus pour être bien adaptés à ce traitement, même parfois en utilisant du matériel dédié, mais les caméras ne sont pas construites de la même manière. Il est possible que davantage d’innovations au niveau du processeur soient encore nécessaires de la part des fabricants de caméras.

La puissance de traitement peut être le dernier obstacle technologique à la photographie informatique dans les appareils photo grand format.Image : Nikon

Il y a des avantages évidents à utiliser la photographie numérique. La plupart des smartphones modernes peuvent créer une exposition équilibrée avec des sujets bien éclairés, des ombres pleines de détails visibles et des nuages ​​visibles, le tout dans le même cadre. Des avancées telles que Night Sight et Night Modes vous permettent de faire des choses beaucoup plus difficiles à réaliser avec un appareil photo standard, tandis que Google continue d’apporter de nouvelles astuces de calcul pour garder les sujets nets lorsqu’ils sont en mouvement, et Apple autorise même les fichiers RAW avec des données de calcul.

D’un autre côté, une photo prise même avec l’appareil photo sans miroir le plus avancé d’aujourd’hui – bien que supérieure en termes de netteté et de résolution – entraîne certains sacrifices à faire, comme faire sauter les hautes lumières ou écraser les détails des ombres dans les scènes de jour à contraste élevé. Obtenir le même aspect que la plupart des smartphones nécessite au moins un peu de post-traitement et d’édition, idéalement à partir d’un fichier RAW qui doit être exporté au format JPG ou autre format universel. L’arrivée de la photographie informatique sur les systèmes d’appareils photo dédiés pourrait redynamiser le marché des appareils photo, bien qu’il faille également que les fabricants d’appareils photo découvrent enfin des applications Wi-Fi connectées qui ne sont pas terribles – certes, un autre défi de taille.

Des appareils photo comme le Z9 peuvent être le pont vers cette voie, quelque chose qui pourrait être apprécié même par les photographes professionnels qui pourraient passer moins de temps à éditer pour obtenir le look que beaucoup de leurs clients recherchent. Cela pourrait simplement rendre les appareils photo grand format un peu plus excitants à nouveau, même si cela peut également brouiller davantage les lignes de « qu’est-ce qu’une image ? »