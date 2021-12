Le pouls du divertissement : le festival de kung-fu à l’ancienne : Joseph Kuo

Le musée de l’image en mouvement et le cinéma Subway présentent la 9e projection du Old School Kung Fu Fest des classiques restaurés de Joseph Kuo.

* »Il (Joseph Kuo) a obtenu du gouvernement chinois qu’il finance… et préserve ces films », a déclaré Grady Hendrix, originaire de Caroline du Sud et fondateur du Festival du film asiatique de New York, environ le 9ème Old School Kung Fu Fest : Édition Joseph Kuo (OSKFF) dépistage huit Joseph Kuo films en ligne et sur place au Museum of Moving Image (MoMI) du 6 au 13 décembre 2021. « J’étais en train d’écrire un livre lorsqu’il a appelé. »

Hendrix a 14 romans à son actif et est surtout connu pour son best-seller « Horrorstor ». Il a une longue histoire avec Joseph en tant que fondateur du New York Asian Film Festival et co-fondateur de Subway Cinema, qui présente le 9th Old School Kung Fu Fest : Joseph Kuo Edition avec le MoMI, en association avec le Taipei Cultural Center à New York, ministère de la Culture, et République de Chine, Taïwan.

Sept des films de Joseph Kuo projetés ont été restaurés et sous-titrés en anglais. L’un des huit est un classique préféré des fans. Parmi ceux qui seront projetés, citons 7 Grandmasters, Shaolin Kung Fu, Shaolin Kids, World of Drunken Master, Mysteries of Chess Boxing et 36 Deadly Styles. Joseph Kuo est le légendaire cinéaste indépendant taïwanais des années 70 et 80 qui écrit, produit et réalise par le biais de sa société Hong Hwa International Films et a porté 24 projets d’arts martiaux classiques sur grand écran. Ses films ont fait des stars de son casting qui comprenait la combattante Jeanie Chang, Jack et Mark Long (Lung Kuan-wu), l’homme musclé Carter Huang (Wong) et Li Yi-Min. Ses chorégraphes de combat sont également devenus tristement célèbres, parmi lesquels Corey Yuen et Yuen Cheung-yan.

« Je viens d’en regarder quelques-uns et nous nous sommes disputés pour savoir lesquels », a un peu ri Grady lorsque je lui ai demandé quel était son rôle dans la présentation d’OSKFF. « Il (Joseph) a fait le dur travail… il a en fait convaincu le peuple chinois de préserver et de restaurer les films. »

Kuo a 86 ans et son dernier film, « Gui hu (Ghost Lake) », a été réalisé en 2007, alors qu’il avait 72 ans.

« Subway Cinema existe… depuis 2000. Je voulais que le public passe un bon moment », a déclaré Grady à propos de l’industrie cinématographique asiatique. « Nous (Subway Cinema) avons une idée de ce que le public veut. Les films (d’arts martiaux asiatiques) font tomber les pots des gens. Ces films ont été conçus pour coller les gens dans leurs sièges. Nous avons l’impression que, dans une certaine mesure, nous faisons partie de l’héritage des arts martiaux en Amérique. » www.MovingImages.us www.SubwayCinema.com

