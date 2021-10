Le pouls Verstappen-Hamilton, parmi les meilleurs de l’histoire

21/10/2021 à 12:20 CEST

Seuls 6 points séparent le leader Max Verstappen (262,5) de Lewis Hamilton (256,5) alors que la Coupe du monde la plus serrée de ces derniers temps affronte sa dernière ligne droite, à partir de ce week-end à Austin. Il reste six grands prix et après une saison marquée par les chocs et l’intensité sur la piste, tout est possible d’ici la fin de l’année, quand le plus long championnat de l’histoire (22 courses) va baisser le rideau à Abu Dhabi (10 -12 décembre).

Si nous prenons les 16 premiers tests comme référence, il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à l’une des meilleures impulsions de la Formule 1, à la hauteur de celles qui ont déjà joué Séné et Prost, Lauda et Chasser, Alonso et Schumacher ou Alonso et Vettel. Duels qui ont été décidés lors de la dernière course et dans lesquels leurs protagonistes se sont battus avec un « couteau » pour chaque point, comme ils le font cette année Verstappen et Hamilton.

Un soulagement pour les fans après une longue période de domination par Mercedes et Hamilton, dans laquelle le Britannique a réussi à porter son record à sept titres.

Le dernier championnat défini lors de la dernière course remonte à 2016, lorsque Nico Rosberg a réussi à renverser son partenaire Hamilton de 5 points. Les deux ont pris cette confrontation au-delà de la piste et la relation s’est terminée très détériorée. Au point que quelques jours après avoir été proclamé champion Rosberg a annoncé sa retraite en recevant son trophée au Gala FIA.

Pour trouver la finale de la saison la plus serrée de l’histoire, il faut remonter à 1984. Niki Lauda a battu son coéquipier Alain Prost de seulement 0,5 point. Les deux pilotes McLaren sont arrivés à la dernière manche à trois points et demi d’écart, donc l’Autrichien était suffisant pour être deuxième sur le circuit d’Estoril. Et c’est ce qui s’est passé : Prost, d’abord ; Lauda, ​​​​deuxième, avec lequel Lauda a conquis son troisième et dernier titre mondial. Rappelons que cette année-là, le Grand Prix de Monaco a été suspendu en raison de la pluie et que la moitié du score a été attribuée.

Cinq ans plus tard, en 1989, la F1 a participé à la Coupe du monde la plus controversée de tous les temps. Les deux meilleurs pilotes Prost et Séné, ses collègues de la meilleure équipe, McLaren, ont atteint l’avant-dernière course, à Suzuka, étant les seuls à avoir une chance de remporter la Coupe du monde, bien qu’avec 16 points d’avance pour le Français. Avec sept tours restants, les deux voitures étaient « accrochées ». Prost a dû partir et Senna a continué après avoir changé de nez, mettant en vedette une montée épique vers la victoire, jusqu’à ce qu’il soit disqualifié pour avoir sauté une chicane lorsqu’il est revenu sur la piste après le contact avec Prost. Le «professeur» était finalement le champion.

Un an plus tard, avec Prost déjà chez Ferrari, l’histoire s’est répétée, également au Japon. Senna et Prost sont entrés en collision au début de la course. Mais cette fois, l’abandon mutuel a profité à Senna, qui a remporté son troisième et dernier titre.

Bien des années auparavant, en 1976, Niki Lauda et James Hunt a tenu une bagarre serrée et a atteint la fin de la saison au Japon séparé de seulement 3 points. Lauda a dû abandonner et Hunt a fini par être sacré champion avec un point d’avance sur son rival autrichien.

La première saison de Formule 1, en 1950, a également eu une forte dose d’émotion. L’Argentin Juan Manuel Fangio arrivé à Monza avec 5 points d’avance sur ses collègues d’Alfa Romeo, Giuseppe Farina et Luigi Fagioli. Trois pilotes de la même équipe se battaient pour le titre lors de la dernière course. Fangio était clairement le favori et a également pris la pole, mais une panne l’a mis KO et Farina a remporté le premier titre de F1.

Fernando Alonso a joué dans deux finales « haute tension ». Le premier en 2006, avec nul autre que Michael Schumacher. L’Asturien a remporté son deuxième championnat avec Renault en marquant 134 points et laissant le « Kaiser » à 13 points dans un dénouement vibrant. En 2010, après sa signature chez Ferrari, Alonso a dû donner son bras pour se tordre avant Vettel et Red Bull. Après une dernière bataille sur le circuit de Yas Marina dans laquelle des étincelles ont volé, l’Allemand est devenu le plus jeune champion de l’histoire avec 256 points, seulement quatre de plus que Ferdinand.