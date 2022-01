Le pour et le contre pour que LeBron James remporte le MVP

James Lebron Il n’est dans aucun pool pour le MVP. Il ne figure sur aucune liste. La vérité est que si nous voyons le début de la saison de Les Lakers de Los AngelesIl est logique de penser que le roi n’a aucune option pour remporter le prix, car il revient généralement au meilleur joueur de l’une des meilleures équipes de la ligue et les Angelenos en sont loin.

Malgré cela, après les dernières performances monstrueuses d’Akron, certains courants d’opinion ont commencé à apparaître qui l’incluent parmi les candidats au prix. Pour être clair. En aucun cas, nous ne parlons de LeBron James comme favori pour être MVP. Mais s’il continue à jouer au niveau qu’il fait maintenant et que les Lakers reviennent, il pourrait finir par le faire.

Pour le moment, selon la NBA elle-même, ce sont les favoris du MVP (LeBron est hors du top 10) :

Giannis Antetokounmpo

Kevin Durant

Stephen Curry

Nikola Jokic

Rudy Gobert

Chris Paul

James durcir

DeMar DeRozan

Joël embiid

Zach LaVine

Ainsi, avec ce panorama, nous mettons à votre disposition les avantages et les inconvénients que LeBron James a en ce moment pour finir par être le MVP de la saison en NBA.

AVANTAGES

leurs nombres

LeBron James est actuellement deuxième marqueur juste derrière Kevin Durant avec 28,5 points par match. De plus, la progression dans les derniers matchs est brutale, terminant au-dessus de la trentaine dans la saison. De plus, il réalise en moyenne 7,5 passes décisives et 6,6 rebonds par match. S’il continue avec ces chiffres, il doit être dans le combat.

Le narrateur

LeBron James a 37 étalons. Aucun joueur n’a réussi à décrocher un MVP à cet âge (Karl Malone l’a fait à 35 ans et détient le record). Il est en passe de devenir le meilleur buteur de l’histoire et un autre MVP relancerait le débat quant à savoir s’il est meilleur que Michael Jordan. Le récit, imbattable.

Le temps écoulé depuis le précédent

LeBron a été quatre fois MVP NBA. La dernière fois en 2013 quand j’avais 29 ans. L’obtenir 8 ans plus tard serait formidable. Ce sont des choses que la ligue aime.

LES INCONVÉNIENTS

Son équipe

Son plus gros handicap est que les Lakers de Los Angeles sont un vrai bordel. Et ils n’ont pas l’air de s’améliorer. Ils ont construit Frank Vogel, un coach défensif, une équipe très offensive qui n’est absolument pas capable de défendre quoi que ce soit. Les choses vont mal. Il ne semble pas qu’ils vont finir parmi les premiers à l’Ouest, et il est donc impossible de remporter un MVP.

Rivaux

La compétition pour le MVP est très rude. En plus des chiffres que continuent de faire les deux derniers MVP de la ligue, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, deux anciens MVP tels que Stephen Curry et Kevin Durant qui terminent des saisons historiques réapparaissent. Le combat va être énorme.

Les lésions

L’année dernière, l’une des principales causes qui ont empêché Joel Embiid de remporter le titre de MVP est qu’il n’a joué que 51 matchs. LeBron n’a pas joué les 82 matchs depuis trois ans, ratant de nombreux matchs en raison de problèmes physiques (cette année, il a déjà arrêté d’en jouer neuf). Si cette dynamique continue, il sera impossible pour le gagnant de gagner.