Le pourboire Bitcoin facilite le transfert de valeur, déclare le directeur financier de Twitter qui considère la crypto comme un outil pour « faciliter le commerce »

AnTy28 octobre 2021

Le géant des paiements Visa, qui a également signalé un volume de paiement record de 2 800 milliards de dollars au troisième trimestre, a déclaré que « l’augmentation que nous avons constatée au troisième trimestre provenait principalement des achats de crypto-monnaies ».

Le directeur financier de Twitter, Ned Segal, a déclaré que la crypto-monnaie serait un outil pour «faciliter le commerce» sur le réseau social. Cela a été une réponse au géant des médias sociaux utilisant Bitcoin pour basculer sur la plate-forme via la solution évolutive de couche 2 Lightning Network.

Parlant du pot à bascule introduit sur Twitter, Segal a déclaré :

« J’ai déjà reçu quelques astuces en bitcoin… c’est amusant de jouer avec le produit et de donner aux gens la possibilité de le faire aussi. »

« Nous pensons aux pourboires comme juste un exemple de la façon dont nous voulons aider les gens à être payés », a-t-il déclaré dans une interview avec Bloomberg, ajoutant: « nous voulons simplement qu’il soit aussi facile que possible de permettre le transfert de valeur d’une personne à une autre. . «

Il a ajouté que Bitcoin serait également essentiel pour « faire tomber les barrières » entre les créateurs de contenu et leur public.

Le directeur financier considère que l’utilisation de la crypto-monnaie améliorera le commerce sur la plate-forme à long terme et diversifiera sa présence dans plusieurs secteurs, et les jetons non fongibles (NFT) deviendront également un élément central à cet égard.

« Vous verrez plus d’opportunités de commerce au fil du temps, mais le commerce ne signifie pas nécessairement acheter des biens physiques. Le commerce peut signifier aider quelqu’un à effectuer des transactions lorsqu’il s’abonne à un nouveau service, cela peut signifier acheter un NFT. Cela n’a pas besoin d’être de nature physique », a déclaré Segal dans une interview séparée avec Squawk Box de CNBC.

Les gars de VC continuent d’essayer de faire de la crypto-monnaie une norme mondiale en dépensant des milliards pour inventer des versions moins attrayantes de Bitcoin, au lieu de simplement acheter des sociétés de systèmes de paiement pour que les caisses enregistreuses et les applications les plus courantes prennent en charge les paiements crypto par défaut. Déplacement pro-gamer. – Edward Snowden (@Snowden) 23 octobre 2021

Contrairement à Square, l’autre société du PDG de Twitter, Jack Dorsey, qui a Bitcoin à son bilan, la plate-forme sociale n’est pas investie dans l’actif crypto mais continuera à regarder dans cette direction.

« Il va falloir changer notre politique d’investissement et changer plus largement notre point de vue pour ajouter Bitcoin à notre bilan (…). Cela n’a pas de sens aujourd’hui étant donné les types de titres que nous achetons, le profil de risque, la volatilité, mais nous continuerons à surveiller et à y réfléchir au fil du temps.

Récemment, Dorsey s’est également rendu sur Twitter pour commenter l’état de l’inflation aux États-Unis, affirmant que l’hyperinflation était à venir. « Cela arrivera bientôt aux États-Unis, et donc dans le monde », a-t-il déclaré en réponse à l’inflation au Nigeria atteignant 16%.

L’hyperinflation va tout changer. Ça se passe. – jack⚡️ (@jack) 23 octobre 2021

Lors de l’appel sur les résultats du troisième trimestre cette semaine, Dorsey a également commenté les pourboires de Bitcoin pour les produits de pourboire, affirmant que c’est l’accessibilité mondiale de Bitcoin, peu importe où l’on se trouve dans le monde, qui le rend si intéressant. « Cela nous donne beaucoup plus de vitesse », a-t-il ajouté.

Pour le troisième trimestre, Twitter a annoncé une croissance des revenus de 45 % à 742 millions de dollars, des ventes totalisant 1,28 milliard de dollars, avec une augmentation de 37 % d’une année sur l’autre, et mDAU aux États-Unis a augmenté d’un million d’une année sur l’autre.

Cette semaine, le géant des paiements Visa a également publié ses résultats financiers du troisième trimestre, dans lesquels il a enregistré un volume de paiement record de 2 800 milliards de dollars, en hausse de 21 %. « Le coup de pouce que nous avons vu au troisième trimestre provenait principalement des achats de crypto-monnaie », a noté le directeur financier Vasant Prabhu.

Lors de l’appel aux résultats de l’entreprise, le PDG Al Kelly a déclaré: « Les chaînes de blocs continueront également d’étendre notre réseau de réseaux », et elles ont déjà près de 60 partenaires de plateformes cryptographiques.

« Je pense que certains de ces acteurs aideront à continuer à numériser les paiements et à retirer de l’argent de l’argent. »

Ils « capturent déjà plus de 3,5 milliards de dollars de volume de paiements au cours de l’exercice ’21 ». En termes de commerce électronique transfrontalier également, la société « a connu un pic au dernier trimestre à cause de la crypto-monnaie ».

