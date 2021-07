Le pouvoir de Kyle ! : Tucker a anéanti les Rangers et l’enclos des Astros était dominant

“Avec un circuit de trois points de Kyle Tucker, les Astros ont assuré le match dès le premier tiers avant de battre les Rangers 7-3 à Minute Maid Park.”

Par Yirsandy Rodriguez

Kyle Tucker il était aussi habile et rapide qu’il l’a été toute l’année – produisant 53% de ses coups de circuit – de préférence sur Parc Minute Maid.

À la maison, Tucker a ouvert ce vendredi en menant l’équipe avec une moyenne de .327, .636 slugging et 1.016 OPS, vivant une séquence chaude qui lui a permis d’établir 0,7 point de fWAR au cours de ses deux dernières semaines. Alors que les Astros menaient 2-0 après deux retraits à la fin de la troisième manche, le gaucher partant des Rangers du Texas Kolby Allard a commis une erreur qui lui a coûté le match.

C’était le moment clé. Dans un gaucher vs. gaucher, Allard il a insisté tout le temps avec sa balle rapide à quatre coutures à 91-92 mph, mélangeant un cutter à 85 mph après avoir mis un Tucker à cause de 2-2.

Après ces quatre premiers lancers, Allard (2-8) a lancé trois balles rapides, un autre coupeur, et quand il a essayé de localiser sa balle rapide basse de 91 mph, Tucker a anticipé et a frappé ce neuvième pas du virage profondément dans le champ droit :

Le ballon n’est pas revenu !

Un coup de circuit de 385 pieds (385 pieds) qui a soulevé les fans de leurs sièges au Minute Maid Park !

La force est avec Kyle Tucker #ForTheH pic.twitter.com/qJjk7rp61e – Astros de Houston (@astros) 24 juillet 2021

La fusée à 102,0 mph de Tucker en ouverture de la traditionnelle série Lone Star, son 18e de la saison à accumuler 57 points produits, a mis le score à 5-0 dans le premier tiers du match, un avantage pratiquement décisif pour la victoire des Astros 7- 3 ce vendredi contre les Texas Rangers.

Il est raisonnable que le gérant des Rangers, Chris Woodward, je ne veux même pas l’entendre : Mais son équipe a perdu le 10e match de suite ce vendredi, et elle a également une fiche de 0-7 contre Houston au Minute Maid Park cette année.

Commencer la série du bon pied ! 🤘 #ForTheH pic.twitter.com/fWUMxlVhzG – Astros de Houston (@astros) 24 juillet 2021

Une manche plus tard, après la bombe de Tucker, les Astros ont ajouté deux points avec un simple RBI. Robel Garcia, double clé de José Altuve, choix du joueur défensif sur un rebond vers le lanceur de Michael Brantley et sacrifier la mouche de Yuli gurrielIl est arrivé à 59 RBI.

Jake odorizzi Il a lancé quatre manches presque parfaites et en a retiré six sur les 14 retraits qu’il a obtenus, mais les Rangers du Texas se sont révélés au début de la cinquième. Après deux retraits, un doublé de Brock Holt, une marche pour le Cubain Andy Ibanez, un simple d’Isiah Kiner-Falefa et un triple nettoyage de Nathaniel Lowe ont fait sortir Odorizzi du monticule.

Après quatre manches dominantes avec quatre retraits au bâton, mais le double de Brock Holt, le simple d’Isiah Kiner-Falefa et le triple de Nate Lowe l’ont expulsé du monticule. Brando Bielak vient remplacer Odorizzi. Top du cinquième : Texas 3, Astros 7. – Yirsandy Rodríguez (@Yirsandy) 24 juillet 2021

Brandon Bielak (3-3), premier releveur du manager des Astros Dusty Baker, a contrôlé la situation. Bielak a dominé le Cubain Adolis Garcia au troisième rang, puis a retiré six de ses sept adversaires suivants en 1 de manche. Blake Taylor et Cristian Javier étaient chargés d’accrocher les zéros du huitième et du neuvième, pour compléter un excellent travail combiné de l’enclos avec 4 ¹ / ₃ IP, seulement deux coups sûrs accordés, cinq retraits au bâton et un but sur balles.

* Analyse du jeu et notes

Le MVP du jeu : Kyle Tucker a fait la différence. Lorsque vous retirez leur circuit de trois points pour compléter le rallye de cinq en troisième manche, les Rangers auraient semblé trop près, 4-3. Mais ce n’est pas arrivé ! Et Tucker a encore cassé les coutures du ballon !

Astros de puissance ! Yordan Álvarez : 61 points produits !

Yuli Gurriel : 59 points produits !

José Altuve : 59 points produits !

Kyle Tucker : 57 points produits ! – Yirsandy Rodríguez (@Yirsandy) 24 juillet 2021

Joyau de la nuit : Bielak a fait le travail quand les Astros en avaient besoin ! Il a lancé 2/₃ de manches sans faute, et a évité le retour des Rangers.

Artistes Swing & Misses la nuit : Cela ressemblait au jeu de Jake Odorizzi, avec 11 swing-miss, six retraits au bâton en 4 ⅔ IP, mais il en manquait un pour espérer gagner. Le doublé de Holt au début de la cinquième et, surtout, le billet pour le Cubain Andy Ibáñez, semblaient le faire sortir du jeu. Baker lui a donné deux autres frappeurs, mais après les coups de tonnerre frappant Kiner-Falefa (simple, RBI) et Lowe (triple, 2-RBIs), il était clair qu’il ne donnerait pas à Odorizzi une autre chance d’affronter le troisième frappeur des Rangers. , Adolis Garcia.

Une date précoce dans le BP : Depuis son retour de la liste des handicapés, Carlos Correa a battu 29-1 avec 14 frappes au but. Sa fréquence de contact avec le swing (Contact%) était en baisse de 7,3% par rapport au frappeur d’élite qu’il était pendant presque toute la moitié de la saison.

Le véritable “Astronomique”: Les Astros ont battu les Rangers sept matchs de suite au Minute Maid Park, et ce vendredi était le cinquième par différence d’au moins trois points : 4-3, 10-4, 6-5, 6-2, 6-3, 8-4 et 7-3.

Ce que les Rangers ne doivent pas oublier : Kyle Tucker a frappé 10 de ses 18 circuits contre des balles rapides et a obtenu un slugging (xSLG) de… 0,614 ! avant le match de ce vendredi.

Si vous aimez le contexte sans limites : Écris le! Altuve a frappé 178 coups sûrs en carrière contre les Rangers du Texas! De plus, il est à cinq points produits d’attraper Carlos Lee, le troisième poussoir de tous les temps des Astros, qui s’est inscrit (297) à jouer au Minute Maid Park.

Ce que nous avons appris ce soir lors de la session prolongée « Bat-flip » : Les Astros ont ouvert ce vendredi en tête de la ligue avec .339 OBP. Voulez-vous les défier et les battre? Vous ne pouvez rien donner ! Les Rangers n’ont pas pu fabriquer le double jeu au moment clé, ni empêcher l’accumulation de coureurs sur les buts qui pourraient même provoquer plus de touchés à Houston.

Puissance StatCast ! : Yordan Álvarez et Nathaniel Lowe ont écrasé le ballon avec une paire de connexions à plus de 100 mph, 105,3 / 103,5 et 104,6 / 103,3, respectivement, mais José Altuve a obtenu la note la plus élevée de la nuit lorsqu’il a sonné double à 107,7 mph à la vitesse initiale de Kolby Allard .

Matchs du samedi : LHP Framber Valdez (5-2, 3,26) contre RHP Kyle Gibson (6-2, 2,86).

Les Astros gagnent !

Faits saillants statistiques :

Astros 7, Rangers 3.

Astros (59-39) —Rôdeurs (35-63)

Astros jouant à domicile : 32-20

Contre les lanceurs partants gauchers : 23-17

Jouer la nuit : 43-25

Contre les Rangers en 2021 : 7-3/7-0 au Minute Maid Park

Quand ils marquent en premier : 41-14

Lorsque l’alignement produit au moins un circuit : 48-19

(Photo : Kyle Tucker / Astros de Houston)