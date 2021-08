Le pouvoir de la défense des intérêts des employés et comment établir votre programme EA [Infographic]

Votre marque a-t-elle un programme établi de défense des intérêts des employés ?

Cela pourrait être une considération importante – avec de plus en plus de personnes obtenant désormais plus d’informations et de connaissances des réseaux sociaux, maximiser votre présence est la clé, et l’un des meilleurs moyens d’augmenter la portée de votre messagerie est de passer par vos propres employés, qui peuvent distribuer votre clé. communications sur leurs propres réseaux sociaux.

Cela peut considérablement amplifier la portée de la marque – par exemple, des recherches antérieures de LinkedIn ont montré que lorsque les employés partagent du contenu de marque, ils voient généralement 2 fois le taux de clics que lorsqu’une entreprise partage le même contenu à partir de son profil ou de sa page. Et lorsque vous considérez également que les algorithmes de plate-forme sociale sont axés sur l’accent mis sur l’engagement de personne à personne, par opposition aux publications de marque, il est assez clair qu’une approche EA structurée présente de solides avantages potentiels.

Mais il ne s’agit pas simplement de demander à votre personnel de partager un message générique. Les meilleurs programmes d’EA impliquent l’adhésion des employés, en établissant une approche structurée non seulement pour se partager, mais aussi pour montrer pourquoi cela leur est bénéfique et pour donner aux gens les moyens de renforcer les messages de la marque à leur manière. Ce qui commence par une culture interne forte et une connexion maximale.

Pour plus de conseils et d’idées, l’équipe de PAN Communications a récemment rassemblé cet aperçu des stratégies d’AE efficaces pour vous aider à réfléchir à votre propre programme. Consultez la liste infographique ci-dessous.