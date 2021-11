Le pouvoir de l’anneau : Curry, Kerr et le retour de la dynastie

Vous ne vivez pas du passé, mais vous pouvez en vivre à nouveau. En de très rares occasions et opportunités qui doivent être saisies avec sagesse et une certaine perspective. Après tout, la NBA n’attend personne ; et, si cela vous a déjà permis de réussir une fois, il vaut mieux profiter de cette deuxième option que de nombreux joueurs, légendes ou non, ont été laissés sans profiter. Dans ce plan se trouvent les Warriors, qui dirigent la Ligue pour la première fois et indiscutablement depuis 2019, la dernière fois qu’ils sont passés par le plus haut de l’Ouest, une Conférence qu’ils ont fini par mener en fin de saison. C’était la dernière fois que l’une des plus grandes dynasties de tous les temps se qualifiait pour la finale.. Un an plus tôt, la dernière bague tombait. Et après tout ça, des blessures, de l’ostracisme, un déménagement très coûteux et pas de playoffs. Jusqu’à, semble-t-il, maintenant.

Les Warriors mènent la NBA (10-1, le premier à atteindre un nombre de victoires à deux chiffres). Et pas seulement cela, bien d’autres choses encore : les sensations sont celles de 2015, cette équipe de 65 victoires qui a lancé une dynastie qui s’est accompagnée d’une rivalité, à la fois historique. Ils mélangent le vétéran des joueurs qui sont dans la force et non avec des années de plus, ainsi que des joueurs qui vont de la bourgeoisie de la Ligue à la classe la plus basse. Des hommes jeunes et expérimentés réunis sous la direction de Steve Kerr, cet être céleste qu’il a ajouté à ses cinq anneaux en tant que joueur, trois autres en tant qu’entraîneur. Et ça a commencé remis en cause après un limogeage que les fans n’ont pas aimé (celui de Mark Jackson) et a fini par être élevé au sommet d’une NBA qui sait comme personne et dans laquelle il a montré l’une des plus grandes vertus jamais vues : celle d’être au bon endroit et au bon endroit.

Le technicien, avec un discours magnétique, a été présent même dans les absences marquées par son mal de dos constant et a réussi à dépasser Kevin Durant et à passer deux ans à reconstruire la chimie d’une équipe qui sur la piste a reformé Bob Myers, l’esprit pensant d’une franchise à multiples facettes dans laquelle l’harmonie et le travail collectif s’établissent avec le personnalisme et la verticalité, mais avec un sentiment d’unité plus grand qu’en d’autres endroits dans différents ( pas nécessairement pire) cultures. Et ainsi, il a été réalisé que Curry revient d’une saison de cinq matchs pour être la référence de la NBA, que Draymond Green agit comme un entraîneur et est à l’écoute de ses pairs, surmontant ses problèmes habituels avec un Durant qui brille par son absence ; que Klay Thompson a un plan de relance proche de son retour tant attendu. Et avec Iguodala de retour, Payton, Poole, Wiseman, Wiggins, Looney… Bref : une super équipe.

Les sensations d’hier, les triomphes d’aujourd’hui

Les Warriors sont, à ce jour, la deuxième meilleure défense de la NBA aux côtés du Heat et seulement derrière les Nuggets. Et la meilleure attaque de la compétition, avec plus de 115 points par match. De plus, ils sont troisièmes en pourcentage de buts sur le terrain, premiers en triples marqués, deuxièmes en pourcentages de triples, cinquièmes en rebonds, premiers en passes décisives et troisièmes en interceptions. Sa cote nette, la meilleure de la ligue, est la seule à atteindre les deux chiffres (+13,3). Et ils sont la quatrième équipe la plus rapide cette année après les Lakers (Westbrook et ses trucs), les Rockets et les Spurs. Jeu séduisant, défense étouffante pour aller en contre-attaque et le triple comme arme principale d’une équipe qui fut championne, avec Curry comme prophète, de l’ère des trois coups, celle qui a vilipendé les joueurs du passé, qui a transformé des pivots en meneurs de jeu et se tourne vers l’avenir avec une nouvelle génération de professionnels qui ont fait évoluer la façon de comprendre le basket-ball. Autant que les puristes le regrettent.

Et pendant ce temps, Curry est à près de 28 points par match, avec plus de 5 rebonds et 6 passes décisives. Jordan Poole, un héros aussi inattendu qu’il le méritait, est à 18,2 et a émergé dans les pires matchs du meneur et de la star, tout comme le reste de l’équipe, qui a également gagné lorsque sa référence n’a pas été tout à fait correcte. 17,4 (35 lors du dernier match) pour les Wiggins vaccinés, 11,9 pour Damion Lee et cette version défensive de Green qui cache des statistiques avec une immense contribution aux intangibles que les entraîneurs apprécient tant : 7,9 + 8,5 + 7,3. L’attaquant de puissance est revenu à son niveau défensif habituel, à ce rôle qui a fait de lui presque une légende. Et, en même temps, il a modulé son caractère pour agir comme le leader spirituel d’un groupe qui dispose à nouveau d’un grand banc, d’une participation massive de tous les joueurs et d’une connexion de groupe qui va du court au vestiaire.

Bref, nous revenons à nos anciennes habitudes. Les Warriors sont à nouveau dans toutes les poules, ils jouent un jeu dont ils tombent amoureux et ont remporté 10 de leurs 1 premiers matchs, avec une seule défaite, et presque, contre les Grizzlies émergents. Steve Kerr retrouve l’aura qu’il n’a jamais perdue mais qui semblait en pausea, Curry a évolué et est dans le meilleur moment individuel et collectif de sa carrière, Green (il a pris sa retraite blessé lors du dernier match, mais il est prévu qu’il revienne bientôt) est de retour à son état habituel et le quartier-maître contribue dans un manière cohésive. Et le tout, en l’absence du retour de James Wiseman et, surtout, de Klay Thompson. Ce héros en panne et hors du jeu depuis sa blessure lors du sixième match de la finale, en 2019. Cet immense gardien qui contribue en attaque et en défense, qui n’a pas besoin de dribbler le ballon pour marquer une énorme quantité de points et que l’histoire se souviendront comme le pilier de l’une des meilleures dynasties de l’histoire. S’il revient bien, la franchise Golden State sera prête à tout. Les guerriers sont de retour. La seule chose qui reste à voir est s’il l’a fait pour rester. Il y a la clé.