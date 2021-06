Le pouvoir de lobbying de l’industrie de la crypto augmente à mesure que d’anciens responsables changent de camp

Comparer

Les sociétés de cryptographie ont de plus en plus nommé d’anciens régulateurs et législateurs ces derniers mois. Bien que l’objectif officiellement déclaré de telles nominations soit d’aider l’industrie de la cryptographie à mieux comprendre le paysage réglementaire, il est tout aussi probable que des personnes nommées aient été recrutées pour aider les entreprises à faire pression plus efficacement sur le gouvernement et les autorités réglementaires.

Mais non seulement d’anciens régulateurs et législateurs rejoignent des sociétés de cryptographie, mais d’anciens dirigeants du système financier hérité sautent également dans le train. Avec d’anciens responsables, ces dirigeants contribuent non seulement à améliorer la qualité du leadership en matière de cryptographie, mais ils aident également les crypto-monnaies à intensifier leur jeu de lobbying.

Et selon les données de lobbying disponibles aux États-Unis, les grandes entreprises et associations commerciales sont en passe de battre leurs records de dépenses en 2021. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour l’ensemble de l’industrie si l’on suppose que les revendications des associations Commerciales qui poursuivent le l’intérêt de tous les participants sont vrais.

Venir du côté des crypto-monnaies

La liste des nominations d’anciens régulateurs/législateurs en crypto a augmenté assez régulièrement en 2021. Voici un bref aperçu de certaines des nominations récentes les plus notables, y compris les embauches d’anciens cadres financiers :

Ce ne sont que les citations les plus notables, mais elles donnent l’impression que les crypto-monnaies intensifient vraiment leurs efforts pour obtenir des résultats réglementaires favorables.

Selon Ekaterina Anthony, membre du conseil d’administration de Association de la vallée de la crypto , basé en Suisse, ces nominations intersectorielles indiquent que l’industrie de la cryptographie commence à mûrir.

« À mesure que le marché se redressera, les leaders de l’industrie, y compris ceux qui travaillent pour les régulateurs, seront du côté des nouvelles technologies perturbatrices. Ces dirigeants peuvent certainement accélérer le processus de lobbying et d’adaptation réglementaire », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

De plus, d’autres participants de l’industrie suggèrent que la plupart des nominations ci-dessus ont plus à voir avec la garantie d’une conformité maximale aux réglementations existantes.

“Ces nominations sont plus susceptibles d’avoir été faites dans une perspective de conformité, pour aider les entreprises à mieux comprendre et naviguer dans un cadre juridique et réglementaire ambigu et évolutif”, a déclaré Gabriella Kusz, membre du conseil d’administration. DCA mondial (Association mondiale des actifs numériques et des crypto-monnaies). “L’identification et l’inclusion d’anciens régulateurs et législateurs aident à mieux comprendre, anticiper et assurer l’alignement avec les exigences légales et réglementaires actuelles et potentiellement futures pour les sociétés de cryptographie.”

C’est une opinion partagée par Graham Newell de Association Blockchain. Bien qu’il reconnaisse qu’il y a probablement un motif de lobbying derrière au moins certaines des nominations récentes, il soupçonne également que de nombreuses embauches sont motivées par le désir d’améliorer le leadership et de se développer.

« Bien que ces embauches puissent aider une entreprise à mieux comprendre le cheminement entre une idée et une politique ou une nouvelle action réglementaire, je suppose que le principal attribut que ces entreprises recherchent est de savoir si une nouvelle embauche peut les aider à développer leur activité principale. Brooks, en particulier, possède une vaste expérience dans le domaine de la cryptographie, ainsi qu’une bonne compréhension des mécanismes de réglementation du gouvernement après son passage à [Oficina del Contralor de la Moneda] “Il a dit à Cryptonews.com.

Le lobbying s’intensifie

Pourtant, de nombreux communiqués de presse accompagnant les embauches récentes, un motif de lobbying est très présent. Avec les nominations de McDonnell et Nadeu, par exemple, Binance, qui ferait actuellement l’objet d’une enquête aux États-Unis, a déclaré que l’un des principaux objectifs était de “soutenir leur objectif global de renforcer les relations avec les organismes de réglementation et les responsables de l’application des lois autour du monde. “

Autrement dit, du lobbying. Et cette hypothèse est étayée par les dernières données de lobbying aux États-Unis, compilées par OpenSecrets.org .

Si vous jetez un œil à l’entrée de Coinbase dans la base de données OpenSecrets, vous verrez qu’il est sur la bonne voie pour dépenser un montant record en lobbying en 2021. Ses dépenses de lobbying augmentent régulièrement chaque année depuis 2017, et même si elles n’ont fait que Pour le premier trimestre 2021, cela montre une croissance remarquable par rapport au premier trimestre 2020.

Source : OpenSecrets.org

Une augmentation avec la Blockchain Association, dont les membres incluent Binance.US, Blockchain Capital, est également visible. BlockFi , Cercle, Groupe de monnaie numérique , eToro , Niveaux de gris, Grand livre, Capital Polychain , Ondulation , Stellaire , Uniswap et plein d’autres. Ses dépenses pour le premier trimestre 2021 dépassent également celles du premier trimestre 2020, s’établissant à 130 000 $ (ses dépenses totales pour 2020 étaient d’un peu moins de 500 000 $).

Selon Graham Newell de la Blockchain Association, ce que la plupart des entreprises et organisations de cryptographie demandent, c’est une réglementation plus claire et plus transparente.

« C’est un malentendu qui persiste dans une grande partie des médias grand public et des mondes financiers traditionnels que les crypto-monnaies sont un Far West non réglementé. Il existe de nombreuses réglementations en place qui couvrent l’industrie de la cryptographie, à la fois pour les consommateurs individuels et pour les grandes entreprises. Ce que nous et d’autres aimerions voir, c’est une plus grande clarté sur des questions importantes, telles que les lois sur les valeurs mobilières, les dispositions sur la garde et la politique fiscale », a-t-il déclaré.

De même, Global DCA affirme qu’il recherche une réglementation équitable.

« Notre approche et notre mission sont simples : une régulation équilibrée. Une réglementation équilibrée, qui encourage l’innovation et permet le développement ultérieur de l’industrie tout en protégeant les consommateurs et le grand public », a déclaré Gabriella Kusz.

Comme indiqué par Cryptonews.com dans le passé, il est à craindre que le lobbying puisse être exercé du point de vue des grandes sociétés de cryptographie, et toute réglementation qui en résulterait nuira aux petites entreprises. Cependant, presque toutes les associations professionnelles affirment que leur objectif est de représenter tous les membres de l’industrie, grands et petits.

Ekaterina Anthony de CVA explique : « Dans notre association, nous écoutons les points de vue de tous les acteurs du marché, que nous appelons le secteur privé, et nous informons régulièrement le régulateur de nos vues et exigences consolidées. Nous travaillons également avec d’autres pays et associations qui réunissent des startups crypto et de grandes entreprises, et la plupart des participants ont des attentes et des objectifs très similaires. »

