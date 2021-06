Le pouvoir des grands-mères de retrouver leur famille

Petite-fille récupérée: Claudia Victoria Poblete Hlaczik avec sa grand-mère Buscarita (à gauche) et petit-fils récupéré: Ignacio Montoya Carlotto avec sa grand-mère Estela (à droite) (Crédits image: Hernan Churba)

Diego Martin Orgando, un résident des États-Unis a toujours su que sa famille adoptive n’était pas sa famille biologique. En 2015, il retrouve enfin sa famille en Argentine, le tout grâce à un groupe de grands-mères.

Pour Marcela Solsona, une habitante d’Espagne, il a fallu deux ans de plus pour connaître les noms de ses parents, Norma Sintora et Carlos Solsona et enfin les voir. Sa mère était enceinte de huit mois lorsqu’elle a été kidnappée.

« Je suis la 129e petite-fille », dit-elle.

Qui sont ces petits-enfants, qui sont ces grands-mères ?

L’histoire remonte à 1976, la dernière dictature civilo-militaire en Argentine qui a duré jusqu’en 1983. C’était une époque où des violations massives des droits de l’homme étaient commises contre la population civile. Cela comprenait l’enlèvement de femmes enceintes et d’environ 500 bébés, filles et garçons.

« Ces enfants séparés de leurs familles ont grandi avec une fausse identité. Les familles des victimes ont commencé à les rechercher et la recherche ne s’est pas arrêtée. En avril 1977, l’association de défense des droits humains Mothers of Plaza de Mayo a commencé à se rassembler sur la Plaza de Mayo, en face du siège du gouvernement argentin, dans la ville de Buenos Aires, exigeant de connaître le sort de leurs filles et de leurs fils », selon aux fonctionnaires de l’ambassade d’Argentine à New Delhi ainsi qu’au consulat général à Mumbai.

Grâce au travail inlassable des Mères et du Gouvernement argentin depuis le rétablissement de la démocratie en 1983, 130 cas de filles et de garçons ont déjà été résolus et leur identité restaurée.

Mais le gouvernement argentin, les grands-mères de la Plaza de Mayo et leurs proches recherchent toujours plus de 350 petites-filles et petits-fils qui vivent avec de fausses identités.

En mars 2021, avec le soutien de CoNaDi et des grands-mères de la Plaza de Mayo, le gouvernement argentin a assumé cette recherche en lançant cette campagne internationale « Droit à l’identité ».

Aujourd’hui, les missions et consulats d’Argentine à travers le monde essaient d’obtenir le maximum de visibilité pour la campagne en utilisant tous les moyens possibles pour faire passer le mot.

Les réseaux sociaux sont activement utilisés. En fait une belle campagne sur twitter lit,

« Vous pourriez être l’un des petits-enfants que nous n’avons pas encore trouvé. Si vous êtes argentin vivant à l’étranger et que vous avez des doutes sur votre identité, contactez l’ambassade ou le consulat le plus proche. Aidez-nous à vous trouver.

#Argentinabusca #HelpUsFindYou

Et s’ils ne veulent pas se connecter ?

« La recherche d’identité se fait sur une base totalement volontaire. Les personnes ayant des doutes sur leur identité s’adressent à l’Association des Mères ou aux Consulats pour demander des informations et des conseils afin de déterminer si elles ont été enlevées ou non. Ceux qui, grâce au test AND, sont des fils ou des filles de personnes disparues, entrent pour la plupart en contact avec leur famille d’origine et changent même de nom de famille », selon le consulat général d’Argentine à Mumbai.

Pourquoi la campagne ?

Aujourd’hui, les petites-filles et petits-fils des grands-mères de la Plaza de Mayo ont entre 40 et 45 ans. Ce sont des adultes qui peuvent avoir migré pour de multiples raisons afin de pouvoir vivre n’importe où dans le monde. Beaucoup d’entre eux peuvent être des mères ou des pères et, pour certains, même des grands-parents.

« La campagne fait partie de l’engagement argentin en faveur des droits humains. L’Argentine est l’un des pays où les normes des droits humains sont les plus élevées au monde et est très active dans le domaine des droits humains au niveau international », ont expliqué des responsables de l’ambassade d’Argentine à New Delhi ainsi que du consulat général à Mumbai.

Et les histoires sont réconfortantes, montrant de l’espoir et de l’amour. Comme le dit Marcela Solsona : « La vérité est la seule chose qui peut nous libérer, nous et ceux qui nous entourent, et nous donner l’opportunité d’apporter tant de choses dans nos vies et dans la vie des proches qui nous cherchent depuis si longtemps et pour nous trouver. Ils n’ont jamais choisi de nous perdre.

En espérant que beaucoup d’autres comme Marcela et Diego rencontrent leurs familles.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.