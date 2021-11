Le pouvoir des protestations – The Financial Express

Nous examinons d’autres manifestations aussi importantes dans le monde.

Par Reya Mehrotra

L'abrogation des lois agricoles a mis en lumière la persévérance des manifestants et la façon dont un mouvement de masse peut changer de politique. Nous examinons d'autres manifestations aussi importantes dans le monde.

Les protestations de la CAA

Des manifestations généralisées ont eu lieu après l’adoption par le gouvernement de la Citizenship Amendment Act (CAA) en décembre 2019. Ceci et les propositions associées du National Register of Citizens (NRC) ont déclenché des protestations nationales qui ont d’abord commencé à Assam, puis se sont propagées à Meghalaya, Delhi , Tripura, Arunachal Pradesh et d’autres États. La loi visait à accepter les migrants illégaux qui étaient sikhs, jaïns, hindous, bouddhistes, parsis et chrétiens du Pakistan, du Bangladesh et d’Afghanistan et étaient venus en Inde avant 2014. Cependant, un conflit a éclaté car il ne mentionnait pas les musulmans et les autres communautés qui avaient fui les pays voisins. Le CNRC a été suspendu après que les États aient refusé d’accepter les projets de loi et que les règles de la CAA attendent d’être élaborées par le gouvernement.

protestations des agriculteurs

Les manifestations qui ont attiré l’attention des médias mondiaux et qui ont duré plus d’un an étaient contre les trois lois agricoles : la loi sur le commerce et le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation), l’accord de prix des agriculteurs (autonomisation et protection) Loi sur les assurances et les services agricoles et Loi sur les produits essentiels (modification). C’était en juillet 2020 que l’agitation des agriculteurs a commencé et que les agriculteurs se sont assis pour protester le long des frontières de Delhi dans des conditions météorologiques difficiles pendant plus d’un an. Finalement, le gouvernement a cédé et le Premier ministre Narendra Modi a annoncé l’abrogation des lois le 19 novembre. Cette décision a été qualifiée par certains de décision politique et par d’autres de victoire pour les agriculteurs.

Manifestations à Hong Kong

Les manifestations de Hong Kong avaient commencé en mars 2019. Ils étaient contre un projet de loi autorisant l’extradition vers la Chine. Hong Kong a été gouvernée par la Grande-Bretagne jusqu’en 1997 en tant que colonie, puis est revenue à la Chine. L’arrangement « un pays, deux systèmes » accordait une certaine autonomie au pays et des droits aux personnes. Le projet de loi a été retiré en septembre 2019, mais les manifestations pour la pleine démocratie se sont poursuivies, les affrontements entre la police et les militants devenant de plus en plus violents. La police a tiré à balles réelles pendant que les manifestants les attaquaient et lançaient des cocktails Molotov. Les manifestations sont devenues connues sous le nom de manifestations de Hong Kong 2019-2020 ou de mouvement de modification de la loi anti-extradition pendant quelques mois.

L’Algérie manifeste

Les manifestations algériennes, également connues sous le nom de Révolution du sourire ou Mouvement Hirak, se poursuivent et ont commencé en 2019. Elles ont commencé après qu’Abdelaziz Bouteflika a annoncé sa candidature au mandat présidentiel. Les manifestations étaient initialement pacifiques, mais plus tard, les tensions ont commencé à monter et depuis lors, d’importantes manifestations ont eu lieu. En février de cette année, 5 000 personnes se sont rassemblées à Kherrata pour marquer le deuxième anniversaire du mouvement de protestation Hirak et peu de temps après, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné la libération des personnes emprisonnées pour leur participation à des manifestations.

Manifestations climatiques

La grève scolaire pour le climat ou les vendredis pour l’avenir (FFF), les jeunes pour le climat, la grève pour le climat ou la grève des jeunes pour le climat est un mouvement à grande échelle d’élèves qui sautent les cours du vendredi pour participer à des manifestations sur le changement climatique exigeant une action des dirigeants politiques et des combustibles fossiles l’industrie à passer aux énergies renouvelables. Ces grèves ont commencé en 2018 après que l’adolescente suédoise Greta Thunberg a organisé une manifestation devant le parlement suédois. La grève mondiale de 2019 a compté plus d’un million de grévistes dans environ 125 pays. La deuxième série de grèves en 2019 a eu lieu dans 150 pays. En septembre 2019, la Global Week for Future a été organisée dans 150 pays avec 4 500 grèves. Les manifestations ont attiré l’attention des dirigeants mondiaux et plusieurs mesures sont en cours de discussion pour atteindre zéro émission nette.

