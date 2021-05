Le pouvoir des six | Critique de livre — Repenser l’avantage concurrentiel : de nouvelles règles pour l’ère numérique par Ram Charan

Jack Ma n’avait aucune connaissance de la technologie, mais était capable de concevoir des algorithmes pour collecter, traiter et transmettre les informations numériques de tous les produits et clients à travers son réseau pour créer Alibaba .

Les livres de gestion parlent beaucoup de bon sens et souvent on regarde en arrière et on se pose une question : si le profane peut donner un sens à ce qui est écrit, pourquoi les PDG ne sont-ils pas capables de voir la même chose ? C’est une question courante que le critique aimerait poser lors de la lecture d’un livre sur le sujet. Le livre de Ram Charan, Rethinking Competitive Advantage: New Rules for the Digital Age, réitère ce que tous les PDG devraient déjà savoir.

L’auteur parle d’avantage concurrentiel dans le cadre des entreprises numériques, mais ces principes fonctionnent partout alors que le monde est devenu numérique, que cela nous plaise ou non. Il doit être accepté et toutes les stratégies adoptées par les entreprises doivent en garder le pivot. Ceux qui sont mieux à même de tirer parti du monde numérique resteront en tête et, par conséquent, obtiendront cet avantage concurrentiel. Fini le temps où l’on profitait, disons, d’un produit physique qui avait meilleur goût ou avait meilleure apparence, si nous parlons de produits FMCG. C’est du passé et les nouvelles règles sont différentes.

Voyons de quoi parle Charan dans ce contexte. Il énonce six principes qui sont très perspicaces mais qui semblent assez simples. Le premier est de se concentrer sur l’expérience du consommateur. Cela, aurait-on pensé, devrait être donné car, quel que soit le produit ou le service, ce qui compte finalement, c’est le consommateur qui achète l’affaire. Par conséquent, l’avantage concurrentiel n’est pas tant d’avoir quelque chose que de faire quelque chose. Ici, les mentalités doivent changer pour les entreprises traditionnelles et l’exemple quotidien du e-commerce peut être donné pour expliquer comment cela fonctionne. Il donne l’exemple de Kishore Biyani se rendant dans le magasin et observant différentes catégories d’acheteurs regardant différents produits et les personnalisant en conséquence sur les étagères. Une simple observation comme regarder les filles du village regarder des jeans dans le magasin l’a amené à lancer un ensemble de produits différent car cela est devenu une partie de la tenue même en allant dans les temples. Cela améliore l’expérience client.

Le deuxième principe est de continuer à regarder l’IA et le ML et de concevoir des algorithmes pour stimuler les affaires et obtenir cet avantage. Jack Ma n’avait aucune connaissance de la technologie, mais était capable de concevoir des algos pour collecter, traiter et transmettre les informations numériques de tous les produits et clients à travers son réseau pour créer Alibaba. Une plate-forme numérique fusionne l’écosystème et relaie les données vers et depuis un grand nombre de sources.

Son troisième principe est assez singulier où il montre que les entreprises sont en réalité en concurrence avec l’écosystème et non entre elles. Ceux qui peuvent accompagner l’écosystème et lui permettre de grandir avec l’entreprise ont tendance à faire mieux. Par conséquent, si nous parlons d’entreprises de commerce électronique, elles doivent prendre en charge l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les partenaires de paiement et la chaîne de livraison pour s’assurer que tout le monde a une part du gâteau et est incité à travailler avec l’entreprise pivot. Par conséquent, ce n’est pas tant que Flipkart en concurrence avec Amazon autant que chacun d’entre eux avec leurs écosystèmes. Ceux qui collaborent le mieux resteraient en tête.

Quatrièmement, créer de la valeur pour l’actionnaire. Les entreprises numériques doivent créer de nouveaux modèles pour gagner de l’argent de manière à stimuler leur croissance et leur permettre de servir à la fois leurs clients et leurs actionnaires. L’accent doit être mis sur la rentabilité plutôt que sur le bénéfice par action. Ici, il décrit les modèles utilisés par Uber, Netflix, Apple pour développer ce « cash plutôt que business ».

Ses deux derniers principes sont plus du côté des ressources humaines où il parle de l’importance des équipes et du leadership qui sont assez interdépendants. Dans ses mots, les gens, la culture et la conception du travail forment un moteur social qui stimule l’innovation et l’exécution personnalisée pour chaque client. Les équipes passent d’une approche centrée sur le produit à une approche centrée sur le client. Cela peut être en termes de service après-vente, d’empathie face aux problèmes auxquels ils sont confrontés, de recours rapide aux plaintes, etc. Fidelity a eu sa façon de comprendre les novices de la finance et a pu les conseiller sur la manière de déployer leurs fonds. Cela nécessite un solide travail d’équipe et une compréhension des exigences des clients.

Le dernier est le leadership où les dirigeants doivent continuellement apprendre, imaginer et surmonter les obstacles pour créer le changement. Ici, il est absolument important pour eux d’accompagner leur équipe et d’accepter également les quatre autres principes pour que l’entreprise reste en tête. Il donne quelques traits d’un leader numérique qui peut se lire comme un manuel : penser en termes de 10x ou 100x, à l’aise avec l’analyse basée sur les données, prêt à créer et à détruire, maîtriser les algorithmes, prêt à reconceptualiser les organisations, etc. Il avertit également que les dirigeants échouent lorsqu’il y a une mauvaise allocation d’argent et qu’il n’y a pas d’embauche et de formation des bonnes personnes. Les dirigeants doivent sortir du réseau de théories dépassées et ne pas opter pour l’incrémentalisme et la pensée à court terme.

C’est une lecture incontournable pour tous les PDG qui doivent avoir l’esprit ouvert et être prêts à faire une introspection, car c’est la seule façon d’aller de l’avant. Les entreprises traditionnelles s’engagent également dans cette voie et la pandémie a obligé chaque entreprise à se tourner vers l’option numérique. Par conséquent, il y aura une concurrence féroce, c’est pourquoi une action rapide et décisive est nécessaire pour rester en tête.

