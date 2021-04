Le pouvoir durable de Barbra Streisand

Pour certains, Barbra Streisand est la star à la voix soyeuse des concerts spéciaux qui ont honoré le petit écran au fil des décennies. Pour d’autres, elle est l’ingénue courageuse de Broadway Fille drôle qui a volé la vedette; et pour une partie du public inconscient, elle est la chanteuse de chansons à la torche schmaltzy et de films romantiques de grande envergure. Mais peu importe où vous atterrissez sur l’échelle de Streisand, elle reste l’un des talents les plus durables de notre vie: la fille de Brooklyn qui a fait du bien à ses propres conditions.

Une star est née

Né le 24 avril 1942, Streisand possède une discographie inégalée avec plus de 35 albums studio et d’innombrables distinctions dans la musique et le cinéma. Peu de gens peuvent la toucher en termes d’influence culturelle, de ventes commerciales, d’autonomie de carrière et de capacité vocale pure.

Avec quelques octaves à son nom, sa voix merveilleusement dynamique peut flotter dans l’air un instant et gravir les hauteurs de l’opéra un autre. Délicieusement douce mais étroitement contrôlée et distinctement extérieure, “The Voice” a toujours été l’as de Barbra Streisand dans le trou, peu importe ce que les critiques visent à lui.

Si son talent est indéniable, Streisand (c’est Streis-sand avec un «S» dur) a toujours été une excellente interprète de chansons. Elle n’interprète jamais deux fois une chanson de la même manière et habite pleinement les paroles et les sentiments du narrateur. Mais ce qui la distingue vraiment, c’est qu’elle a toujours appelé les clichés: de son image à sa carrière et à sa vie personnelle. Cela lui a valu le respect et le mépris et l’a qualifiée de «difficile», mais pour emprunter un mot au langage d’aujourd’hui, Barbra n’a jamais eu peur d’être «extra».

À quelques années de l’école secondaire, elle décroche le rôle principal dans deux comédies musicales: I Can Get It for You Wholesale (1962) et Fille drôle (1964); les deux allaient relancer sa carrière de scène en écran et resteraient les seules productions scéniques dans lesquelles elle était apparue. Streisand a rapidement jeté son dévolu sur des avenues plus traditionnelles et a enregistré son premier album, The Barbra Streisand Album, en 1963.

Même à un jeune âge, Streisand donnait ses notes sur les notes et pourtant les performances finales semblaient toujours sans effort. Bien qu’elle n’ait jamais été une pour la formation vocale, son perfectionnisme est légendaire et s’applique à tous les aspects de sa carrière, à la fois en tant que chanteuse, actrice, productrice et réalisatrice, mais la critique la plus dure de Barbra a toujours été elle-même. Après avoir oublié une parole devant une foule de 150000 personnes lors de son célèbre concert de Central Park en 1967 (était-ce le reefer qu’elle aurait fumé sur scène?), Elle était tellement horrifiée par son flub qu’elle ne s’est pas produite sur les scènes de concerts commerciales pour le 27 prochaines années.

«L’une des merveilles naturelles de l’époque»

En tant que l’un des artistes live les plus charismatiques du siècle dernier, Streisand a également passé les quatre dernières décennies à sortir des albums studio à succès. Avec un palmarès aussi durable, Streisand est maintenant le plus ancien des hommes d’État de toutes les divas de la pop contemporaine. Elle est citée comme une influence et une artiste préférée à la fois par ses pairs (Aretha Franklin et Diana Ross) et par la plus jeune classe de divas: de Donna Summer à Beyoncé, Adele à Lady Gaga. Beaucoup de ses admirateurs célèbres viennent de l’extérieur du monde de la pop, y compris Bob Dylan et le pianiste renommé Glenn Gould, qui était un «monstre de Streisand» et qui a qualifié la voix de Barbra Streisand de «l’une des merveilles naturelles de l’époque, un instrument d’une diversité infinie et d’une ressource timbrale» dans sa critique de son album Classique Barbra .

Malgré sa réputation d’interprète exigeante, Streisand a toujours été une collaboratrice généreuse et a travaillé avec tout le monde du jazz. Louis Armstrong (avec qui elle a enregistré un duo en tête des charts pour le film Hello Dolly) à Donna Summer et leur duo disco en plein essor de 1979, «No More Tears (Enough Is Enough)». Elle a également enregistré deux albums collaboratifs avec Barry Gibb de Bee Gees (Coupable en 1980 et Guilty Pleasures en 2005), un duo avec Neil Diamond (“Tu ne m’apportes pas de fleurs”), Et un Rolodex sans fin d’autres.

Streisand est peut-être la seule artiste de l’histoire à avoir eu des disques n ° 1 en six décennies distinctes, mais comme de nombreuses artistes féminines, elle a dû rester pertinente dans son époque en faisant évoluer continuellement son image, bien avant que la Material Girl n’éclate sur la scène. Doué d’une voix singulière, Streisand pourrait prendre de nombreux risques stylistiques, en couvrant Les Beatles sur son disque pop contemporain What About Today (1969), en utilisant des auteurs-compositeurs-interprètes des années 70 comme muse sur l’album de 1971, Barbra Joan Streisand, et Stoney End de la même année (du nom de la chanson de Laura Nyro). Streisand était déterminé à se connecter avec le public acheteur de rock, couvrant tout le monde Joe Cocker («Space Captain»), Walter Becker et Donald Fagen (de Steely Dan) «Je veux briller», et même la «Mère» qui purifie les émotions de John Lennon/ Bande Ono en plastique.

Ce qui explique en partie la très ambitieuse comédie musicale de film rock A Star Is Born. Réimaginant le récit édifiant hollywoodien pour l’industrie de la musique, le film a mis Streisand derrière la caméra pour la première fois en tant que producteur exécutif et l’a jumelée à l’auteur-compositeur-interprète libertin Kris Kristofferson. Le film était un succès commercial mais pas critique, car les jours où Streisand jouait un outsider convaincant étaient loin derrière elle, mais il a engendré la chanson thème primée aux Oscars «Evergreen (Love Theme From« A Star Is Born) », qui est devenu l’un des plus grands singles de Streisand à ce jour. Avec le succès du remake de 2018 mettant en vedette Lady Gaga en tant que chanteuse en difficulté devenue star, il est clair que Streisand était sur quelque chose quand elle l’a réinterprété pour l’industrie de la musique.

Une chanteuse dans l’âme

Pendant la majeure partie de sa carrière d’enregistrement, Barbra Streisand est restée une Ruelle de casseroles en fer-blanc chanteuse dans l’âme, son style de chant traité comme une extension de son jeu d’acteur; vous pouvez sortir la fille du théâtre musical, mais vous ne pouvez jamais enlever la théâtralité de la fille. Bien qu’elle ait principalement suivi la tradition pop, elle s’est également aventurée dans d’autres genres: classique (Barbra classique), standards de jazz (Love Is the Answer), disco («Shake Me, Wake Me (When It’s Over)»), et a même risqué le classement les Français quand elle a laissé tomber ses inflexions de Brooklyn pour son album de 1966 Je M’Appelle Barbra, mettant en vedette la chanson «Le Mum (I’ve Been Here)», qui a été initialement écrite pour Edith Piaf avant sa mort. Heureusement, elle a recruté l’un des artistes les plus appréciés du pays, Maurice Chevalier, pour écrire les notes de doublure, ce qui a adouci la réaction culturelle.

Tout comme sa transition du chant à l’actrice s’est déroulée pratiquement sans heurts, Barbra Streisand a également assumé les rôles de réalisatrice, philanthrope et militante après avoir réalisé son premier long métrage, Yentl, sur une jeune femme juive qui se déguise en homme pour étudier. Loi juive. Le rôle marquerait un tournant dans sa vie et sa carrière. Après le film, elle s’est fortement impliquée dans la politique, l’égalité des femmes et d’autres problèmes sociaux. Sur une échelle de 1 à Andrea Dworkin, Streisand se situe quelque part au milieu de l’échelle féministe. Elle a même atteint la fameuse «liste des ennemis» du président Nixon.

Tant à Hollywood que dans l’industrie de la musique, Barbra Streisand ferait face à des critiques intenses pour avoir eu l’audace de faire les choses, mais elle avait une réponse tapageuse pour chaque commentaire barbelé: le succès. Avec la sortie du long métrage romantique The Way We Were, Streisand avait un album de bande originale n ° 1, un album vocal n ° 1, un succès au box-office et une nomination aux Oscars de la meilleure actrice. À une époque où peu de femmes avaient beaucoup de contrôle créatif à Hollywood, elle a lancé sa propre société de production, réalisé trois longs métrages et fait maintenant partie du très convoité club EGOT, après avoir remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Award. Vous ne pouvez pas vendre plus de 245 millions de disques et ne pas être sur quelque chose.

