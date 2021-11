« Le pouvoir incantatoire de ce groupe irlandais n’est pas plus clairement démontré qu’en concert », a déclaré la critique de Christopher Connelly dans Rolling Stone, « et ce mini-album de huit chansons, tiré de leur dernière tournée, montre amplement pourquoi les gens appellent U2 le meilleur groupe live de 1983.

U2 avait perfectionné son art de la scène depuis des années au moment où Under A Blood Red Sky est sorti en tant que premier album live le 21 novembre de la même année. Mais dans le sillage de leur immense succès troisième album studio War, sorti environ neuf mois plus tôt, c’était le disque qui disait au monde que le groupe irlandais était en passe de devenir l’une des plus grandes attractions de toute la musique live. Comme Adam Sweeting l’a dit dans sa critique de Melody Maker : « Quiconque a pris le plein de U2 à plein régime doit admettre que c’est un vieux frisson rare.

L’album a été enregistré lors de trois concerts de la tournée épique de War, une sortie mondiale qui a même dépassé leur précédente sortie d’octobre en termes de durée et d’ambition. En effet, l’itinéraire était tellement à cheval sur le monde que le groupe terminait toujours les dates finales alors même que Under A Blood Red Sky et son film de concert compagnon Live At Red Rocks faisaient leur apparition.

Cinq des huit morceaux de l’album, dont l’intégralité de la deuxième face du LP, ont été enregistrés à peine trois mois avant la sortie, lors du spectacle Rockpalast de U2 au Théâtre Lorelei à Sankt Goarshausen, sur les rives du Rhin en Allemagne.

Ceux-ci comprenaient le « Sunday Bloody Sunday » et le « New Year’s Day », de plus en plus hymiques, tandis que le concert de l’amphithéâtre Red Rocks, près de Morrison, Colorado, en juin, a donné « Gloria » et « Party Girl ». L’autre morceau, « 11 O’Clock Tick Tock », provient du concert du groupe à Boston en mai.

Découvrez les histoires derrière chacun des albums studio de U2 dans l’ordre et écoutez le meilleur du groupe sur Apple Music et Spotify.

L’album est entré dans le classement britannique au n ° 2 et a à ce jour passé 73 semaines dans le Top 40 et un éblouissant 201 dans le Top 100. Parmi ses énormes réalisations et certifications mondiales, Under A Blood Red Sky était l’or aux États-Unis en trois mois, platine dans environ 18 ans, et triple platine en 1994.

