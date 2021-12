Le PP a infligé une amende de 500 euros à Cayetana Álvarez de Toledo pour avoir enfreint la discipline de vote

31/12/2021

Le Groupe parlementaire populaire au Congrès a sanctionné avec une amende de 500 euros à la porte-parole du PP export Cayetana Álvarez de Toledo pour ne pas avoir soutenu l’élection des candidats que la formation a convenu avec le PSOE et United We Can de renouveler la Cour constitutionnelle, s’éloignant ainsi des orientations du parti.

Hier, 30 décembre, à dix heures et demie du soir, j’ai reçu ces documents dans lesquels je suis tenu de faire une « Contribution Extraordinaire » aux finances du PP. Je vais déposer un recours. pic.twitter.com/FNwoHqAMMz – Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 31 décembre 2021

Cela a été rapporté ce vendredi par Álvarez de Toledo à travers un message sur les réseaux sociaux qu’il a accompagné des photographies des documents de ladite sanction. « Hier 30 décembre, à 22h30 du soir, j’ai reçu ces documents dans lesquels Je suis tenu d’apporter une contribution extraordinaire aux finances du PP. je vais faire appel« , a-t-il tweeté.

Le mémoire a décidé que, « après avoir évalué les preuves fournies en relation avec les procédures disciplinaires engagées par ne respectant pas la ligne politique fixée par le Groupe lors du vote de la séance plénière du 11 novembre 2021″, lvarez de Toledo est sanctionné d’une amende de 500 euros.

Selon un autre document fourni par Cayetana Álvarez de Toledo faisant référence à ladite sanction, il est révélé que il s’agit d’une infraction « classée en infraction grave », selon les statuts du Groupe parlementaire populaire, n’ayant pas respecté la ligne politique fixée par la direction du PP « obligatoire pour tous les députés ».

Bien entendu, cette résolution a la possibilité de faire appel pendant un délai de sept jours calendaires : « Si ledit recours n’est pas présenté dans ce délai, la résolution sera considérée comme définitive et vous devrez exécuter la sanction.

Rappelons que le PP a entamé en novembre dernier l’ouverture d’un dossier à Cayetana Álvarez de Toledo motivé par leur vote blanc à l’élection des candidats agréés par le PP et les partis de gouvernement. Comme elle l’expliquait elle-même dans une interview à ‘El Mundo’ pour la promotion de son dernier livre, « on ne peut exiger qu’il y ait une dépolitisation du Conseil général du pouvoir judiciaire (CGPJ) et pourtant participer à une campagne impudente, active et publique politisation de la Cour constitutionnelle ».

Par ces arguments il justifiait la rupture de la discipline électorale et son refus de soutenir l’entrée en Haute Cour des candidats de son parti, parmi lesquels figuraient Enrique Arnaldo et Concepción Espejel, tous deux liés au premier parti d’opposition.

L’exportavoz a déjà annoncé sur les réseaux sociaux qu’il présenterait un mémoire d’allégations à l’ouverture du dossier qui s’est finalement soldé par une amende de 500 euros, bien que le « populaire » dispose d’une semaine pour déposer à nouveau un nouveau recours.