Le PP admet que la réforme du travail est « moins mauvaise que prévu » bien qu’insuffisante

02/01/2022 à 14:52 CET

Miguel Angel Rodriguez

Le PP commence à voir d’un meilleur œil la réforme du travail que Yolanda Díaz a convenue avec les syndicats et les employeurs. Bien que Pablo Casado ait rapidement annoncé que s’opposera à la règle au Congrès, la porte-parole parlementaire des conservateurs, Cuca gamarra, a admis que la réforme convenue est « moins mauvais que prévu« Cependant, cela ne veut pas dire que pour leur formation « c’est suffisant » et, pour le moment, ils sont encore installés dans le ‘non’.

« Qu’au final la contre-réforme ait été moins mauvaise que prévu ne veut pas dire que pour nous c’est suffisant.et. Nous n’aspirons pas à quelque chose de moins mauvais mais à quelque chose de bien et quelque chose pour l’avenir, pas quelque chose qui défait également un chemin qui a été bon pour l’Espagne « , a-t-il assuré dans une interview à Europa Press. Plus précisément, le leader populaire a déploré cette partie de la norme qui a incité Mariano Rajoy en 2012 et cela, comme il l’a dit, a permis à l’Espagne de créer plus de 3 millions d’emplois.

En outre, Gamarra a rappelé que le deuxième vice-président et ministre du Travail n’avait pas obtenu le soutien unanime de la CEOE. « La réalité est qu’il y a des secteurs, comme l’industrie automobile ou l’agriculture ou des associations patronales régionales comme Madrid ou la Catalogne qui n’ont pas endossé cet accord.« , a-t-il condamné. Il n’a pas non plus le ‘oui’ d’ERC ou d’EH Bildu, bien que le porte-parole populaire ait prédit qu’ils finiront par parvenir à un accord avec l’exécutif car « c’est le meilleur gouvernement possible pour eux ».

La recherche de soutien

Dans une position très différente est Ressortissants. Le porte-parole parlementaire orange, Edmundo Bal, a affirmé que l’accord entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats est un « motif de célébration » et a assuré que «Le Parlement a l’obligation morale de respecter cet accord, mais doit intégrer ses propres décisions« En outre, il est satisfait que la nouvelle réforme du travail comprenne certaines des mesures que Cs propose depuis sa création.

Malgré cela, Bal a souligné que la réforme reste « très court« : » Le nœud de la réforme est l’occasion manquée. Pour essayer de plaire à tout le monde, personne n’est content. Ils ne satisfont pas leurs partenaires, qui ont déjà dit qu’ils ne la soutenaient pas, mais une réforme courageuse et révolutionnaire n’est pas non plus entreprise, qui garantirait que nous n’aurions pas besoin de réformer le cadre du travail dans dix ans, et surtout le tout gratuitement, financé par l’UE ». En ce sens, a demandé Pedro Sanchez préciser avec qui vous entendez négocier le texte pour obtenir l’approbation au Congrès : si avec ses « associés habituels » ou avec son parti.

Malgré le manque de soutien pour exécuter le décret royal lors de son passage au Congrès, le deuxième vice-président a maintenu dans une interview à El País que « il est très difficile de dire non à la réforme du travail« et » celui qui le fait échouer devra l’expliquer aux ouvriers. «