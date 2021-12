Le PP andalou n’exclut pas la fusion avec Ciudadanos malgré le chelem de Gênes

12/12/2021 à 10:32 CET

Paloma Esteban / Marisol Hernández

Tout n’a pas été dit sur la fusion du PP et de Ciudadanos pour figurer sur une liste unique aux prochaines élections andalouses, bien que Gênes se soit empressé de fermer cette alternative. Le PP andalou ne l’exclut pas du tout et son silence Ces jours-ci, après qu’Inés Arrimadas a ouvert cette fissure lors de sa visite à Séville il y a une semaine, c’est la preuve que la réflexion est sur la table, selon des sources de la formation.

La direction nationale envisage seulement de poursuivre l’opération d’absorption citoyenne commandée par le secrétaire général, Teodoro García Egea, avec la collaboration de l’un des hommes forts d’Albert Rivera, l’ancien chef de l’Organisation orange, Fran Hervías. Mais en Andalousie, ce n’est pas pareil. Les déclarations d’Arrimadas selon lesquelles la coalition électorale est une option qui pourrait être valorisée, pour préserver le gouvernement bipartite actuel et arrêter Vox, ne déplaisent pas au PP andalou.

Ils sont conscients qu’il s’agit d’un débat très prématuré car, comme l’a dit EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe d’édition que ce média, les dates que la présidente du conseil d’administration, Juanma Moreno, modifie pour faire avancer les élections sont juin ou octobre. Et aussi le processus est semé d’embûches. « Parvenir à un accord ne serait pas facile du tout », reconnaissent-ils. Aux élections de décembre 2018, la différence entre PP et Cs était inférieure à 90 000 voix. Et, évidemment, expliquent-ils, il n’est pas possible de négocier sur la base de ce résultat car la situation de la formation orange et ses attentes électorales sont désormais très différentes. Le succès de ces conversations dépendrait donc de la place qu’elles revendiquent dans la candidature.

Mais l’intégration, malgré les complications qu’elle présente, est perçue dans le PP andalou comme une façon de foutre le gouvernement de San Telmo. Bien que les précédents sondages aient été particulièrement affectueux avec Juanma Moreno et le placent à la limite de la majorité absolue, les sources du parti soulignent également qu’ils ont été élaborés dans un moment sans tension électorale. Il y a un risque clair, soulignent-ils, que les citoyens n’atteignent pas 3 % de soutien dans toutes les provinces pour obtenir une représentation au Parlement. Si cela se produit, cela peut avoir deux conséquences évidentes. Le premier est que le PP ne s’ajoute pas avec Vox, car ces voix auront été perdues en cours de route et ne contribueraient pas à une majorité à droite. La seconde, également mauvaise pour les plus populaires, est que l’arithmétique donne, mais augmente leur dépendance vis-à-vis de Vox. Et c’est l’un des objectifs que Moreno Bonilla veut éviter à tout prix.

Il y a encore une autre circonstance que les sources andalouses du PP consultées hier exercent pour évaluer la fusion. La disparition des Citoyens, soulignent-ils, favorise la diffusion PSOE ou Pouvons, dont profiterait le dernier député, le soi-disant reste dans chaque province. Dès lors, la position qu’ils défendent en Andalousie est de mener une « étude très exhaustive » de toutes ces variables une fois les élections déclenchées.

C’est exactement la position qu’ils défendent dans le parti orange. Malgré le fait que l’alarme ait sonné il y a quelques jours lorsque Arrimadas a lancé l’offre, la formation libérale parie sur cette même idée depuis des mois. Ils reconnaissent, oui, que cela n’a pas de sens de le soulever sérieusement maintenant. Mais ils avancent qu’une fois la date des élections fixée, ouvrir des conversations formelles pour explorer toutes les options.

Rencontre avec Gênes

Le débat a été généré, soulignent d’autres sources, car dans les enquêtes Citizen, il n’atteint pas les 3%. Et cela « ouvre la discussion sur l’opportunité d’aller ensemble » pour ne pas être entre les mains de Vox. La même réflexion a été soulevée dans la Communauté valencienne, où Arrimadas a récemment rencontré le leader populaire, Carlos Mazon. Des sources bien informées de la réunion affirment qu’elles n’ont pas parlé en des termes aussi concrets, mais dans le parti orange, ils comptent sur le fait que dans le PP valencien, ils font également des calculs similaires. Dans ce cas, l’approche est d’autant plus sensée que la barrière électorale est de 5%. Si Ciudadanos n’obtenait pas de représentation, le populaire n’aurait aucune possibilité de se joindre à l’extrême droite et la gauche rééditerait son gouvernement.

La position du PP andalou suppose, d’emblée, un affrontement avec Gênes. Si sur ce territoire ils décident d’explorer l’alliance avec Cs, la logique serait de le faire main dans la main avec la direction nationale. Car, en outre, selon les statuts du Parti, le dernier mot sur les listes est toujours détenu par la direction. Il existe déjà des précédents pour une modification de la candidature à grenade pour les élections régionales de 2015. La secrétaire générale de l’époque, María Dolores de Cospedal, est intervenue pour modifier l’ordre. Et pas seulement ça. Les antécédents récents ont provoqué une crise interne profonde.

La seule coalition électorale entre les deux partis a été levée par García Egea lui-même dans le Pays Basque, contournant la volonté et l’opinion du PP basque et renversant le leader et candidat jusqu’alors, Alfonso Alonso. Les blessures de cette bataille existent toujours au sein de la formation, qui a fini par couronner en urgence Carlos Iturgaiz à la tête de la liste commune. En Catalogne l’accord n’a pas été possible malgré l’insistance de Ciudadanos et Vox a donné la première surprise à ses deux rivaux du centre droit.

Le fait est que la motion de censure à Murcie a tout changé pour le dôme populaire. Tel que publié par EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, à ce moment-là, l’opération a commencé à anéantir politiquement Ciudadanos aux mains de Hervías et la relation avec le parti orange a pris un tour complet. Marié et son numéro deux ont mis fin à la relation de confiance et se sont lancés dans une voie qui ne cherche qu’à l’absorption. Pour cette raison il y a des tensions entre les différents barons populaires, qui, selon les circonstances de leurs territoires, diffèrent de la stratégie à suivre avec Ciudadanos.

Dans le cas andalou, l’ingérence de Gênes aurait une autre portée. Si l’on atteignait cet extrême où la direction nationale n’autorise pas une liste commune avec les citoyens, indiquent des sources du PP, « ce seraient eux qui devraient donner des explications en cas de perte de l’Andalousie parce que Cs est laissé de côté ». La discussion interne est loin d’être terminée, elle n’a même pas commencé.