Le PP catalan remplace Miguel Ángel Blanco par Casado sur la façade de son siège

01/03/2022 à 16:10 CET

Julia Regué

Un grand portrait de Pablo Casado préside déjà le siège du PP catalan à Barcelone. L’image emblématique de Michel-Ange Blanc Elle a été remplacée par la photographie du leader national de la formation dans le but de vanter sa figure avant les prochains cycles électoraux. A côté de la devise « Nous croyons en l’Espagne et en une grande Catalogne », mêlant castillan et catalan, Casado remplace au premier plan le conseiller populaire assassiné par l’ETA à Ermua en 1997, symbole choisi en juin 2019 avant la « tentative » du mouvement indépendantiste et le gouvernement Pedro Sánchez « de blanchir » ce qu’il était ». un drame ».

Des sources de la formation assurent que cette nouvelle image cherche à montrer que le parti « est déjà aux élections », avec les élections municipales comme première bataille, « et met en place tout l’appareil électoral ». « Cette image en fait partie », argumentent-ils, même si personne n’échappe qu’elle cherche à afficher le leadership de Casado, encore plus dans l’affront au personnalisme de la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. « Pour changer l’Espagne, vous devez d’abord changer les conseils municipaux et ce sera le premier pas de la victoire qui conduira Casado à la présidence du gouvernement espagnol et ce sera alors que la Catalogne pourra être récupérée pour tous », ajoutent-ils.

La relation entre le leader catalan Alexandre Fernández et Casado est toujours au diapason, malgré les accrochages qu’il a avec le secrétaire général Teodoro Garcia Egée. C’est précisément Fernández qui a parié sur lui lors des primaires du parti et l’a élevé de Catalogne, obtenant des soutiens en sa faveur alors que d’autres cadres politiques de la formation pariaient sur Soraya Sáenz de Santamaria et pour Maria Dolores de Cospedal.