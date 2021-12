Le PP censure que Sánchez soit « en congés payés » face à la situation « critique » en Espagne

26/12/2021

Le président du comité électoral du PP, Belén Hoyo, a censuré ce dimanche que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, est « congés payés« Compte tenu de la situation sanitaire et économique » critique « en Espagne en raison de l’augmentation des infections et de l’incidence du coronavirus, de l’irruption de la variante omicron ou de la hausse du prix de l’électricité, entre autres.

Hoyo, dans des déclarations aux médias ce dimanche sur la plage de Gandia (Valence), a exprimé « l’injustice » que, de l’avis du populaire, cette situation implique et a envoyé un message de « encouragement et solidarité« Aux personnes qui ces jours-ci sont confinées ou admises à cause du covid. Nombreux sont ceux qui n’ont pas pu rencontrer leurs familles et leurs proches », a-t-il déclaré.

La dirigeante du PP et députée de son parti à Valence au Congrès, a mis en garde contre la situation »passer en revue« que l’Espagne traverse au niveau sanitaire et économique et a regretté que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, » manque d’ambition pour diriger un pays qui doit être une référence. «

Ainsi, il a assuré que, compte tenu de la « proximité des vrais problèmes du peuple » que le roi Felipe VI « a encore démontré » dans son message de Noël vendredi dernier, Sánchez est un « denier de la réalité de l’Espagne. « » Et contre cela il n’y a pas de vaccin possible « , a-t-il ajouté.

En ce sens, le PP a exigé au Congrès l’établissement et le paiement de dédommagement et dédommagement en raison de la perte de revenus de l’hôtellerie-restauration dans le cas où les restrictions de son activité seraient renforcées par la nouvelle vague de la pandémie de covid-19. C’est l’une des mesures envisagées par les conservateurs dans une proposition non législative enregistrée à la chambre basse, à laquelle Europa Press a eu accès.

L’initiative, qui vise à soutenir le secteur, comprend également réduction de T.V.A. à 4 heures% au cours de l’année suivante et un plan de rénovation doté de 50 millions d’euros aider au remplacement et à l’adaptation des équipements, des machines et des installations de ces établissements.

Protection de l’emploi

De même, le PP demande de prolonger et de prolonger le délai pour demander le aide directe approuvée par le Gouvernement jusqu’au 30 juin 2022, mais aussi sa refonte pour assouplir et simplifier les conditions d’accès pour les indépendants et PME de l’hôtellerie-restauration.

D’autres mesures consistent à adapter le mesures de protection de l’emploi dans ces secteurs, pour faciliter l’activité des terrasses en promouvant une « harmonisation minimale des critères » dans sa réglementation, ses incitations et sa promotion de l’activité dans les destinations à problèmes de dépeuplement et le développement d’une stratégie pour promouvoir la marque Spain en tant que puissance gastronomique au niveau international niveau.

Enfin, une autre mesure proposée dans l’initiative est le développement d’une campagne d’information pour contribuer Sécurité, la certitude et la confiance pour projeter une image de destination sûre et éviter « une stigmatisation injuste du secteur de l’hôtellerie-restauration d’un point de vue épidémiologique ».

Hoyo, ce dimanche à Gandia, a souligné l’importance du secteur du tourisme comme « pilier« pour la Communauté valencienne et pour l’Espagne, où « avant la pandémie elle générait 13 % des emplois et constituait 12 % du PIB », tout en accusant le gouvernement d’être « inutile pour résoudre les problèmes des citoyens ».

« Estomac fiscal insatiable » par Sánchez et Puig

En ce sens, le député de Valence a exprimé le rejet du PP aux tarifs touristiques, qui ont « effort de recouvrement des impôts » et qu’ils sont un exemple de » l’estomac fiscal insatiable » du Premier ministre, Pedro Sánchez, et du » président » de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. » Il est important que la demande augmente et, afin de rendre le tourisme compétitif , bien sûr, ce qu’on ne peut pas créer, ce sont de nouveaux chiffres fiscaux », a-t-il défendu.

Pour ce faire, il a affirmé qu’il est « fondamental » que le Gouvernement change car l’Espagne a besoin d’un Exécutif qui « soit conscient de la les besoins des gens« . » Nous avons un gouvernement qui non seulement laisse le secteur des services de côté, mais l’agriculture et l’industrie traversent également une très mauvaise passe. Nous avons les trois secteurs pratiquement noyés par les impôts », a-t-il prévenu.

C’est ainsi qu’il a barré la « forte hausse » du prix de l’électricité, qui « est devenu un luxe« , quelque chose qui » ne peut pas être. » » Le gouvernement est un obstacle à notre économie, et ce qu’ils doivent faire, s’ils ne savent pas, c’est de partir« , Je considère.

Enfin, on s’est demandé « qui va assumer » dans le Gouvernement « l’irresponsabilité » du «enfreindre« de la promesse de Sánchez de ramener la facture d’électricité aux niveaux de 2018 », cinq jours après la fin « de l’année.

« Le gouvernement est en la mauvaise direction » a insisté Hoyo, qui a réitéré la nécessité de « donner des réponses« , telles que celles proposées par le PP, telles que la suppression de la taxe sur la production, la réduction de la TVA à 4% ou que le gouvernement » assume tous les coûts de la facture d’électricité qui n’ont pas à voir avec l’électricité. «