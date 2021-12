Le PP clôt l’année en exigeant que Sánchez s’excuse d’avoir « menti » sur la facture d’électricité

31/12/2021 à 14:53 CET

.

Le PP a demandé ce vendredi au président Pedro Sánchez de s’excuser et au gouvernement d’assumer responsabilités politiques pour ne pas avoir respecté l’engagement de baisser la facture d’électricité « en ajoutant au large album de mensonges et d’infractions ».

La demande du PP, qui fait partie de la campagne # SánchezApagaYvete, est accompagnée d’une vidéo où le rappel populaire que le mois de décembre se termine par prix record en électricité et passe en revue les interventions parlementaires de Sánchez dans lesquelles il a promis d’atteindre des tarifs similaires à ceux de 2018.

Le jour est venu où le grand mensonge de Sánchez est révélé à la lumière : sa promesse que nous paierions la même chose qu’en 2018 n’est qu’une autre de ses déceptions. Il a demandé des démissions lorsque l’électricité a augmenté de 8 % et maintenant, il n’est même plus en mesure de demander pardon. #SánchezApagaYvete pic.twitter.com/LzrXsC6AGI – Parti Populaire (@populares) 31 décembre 2021

Selon des sources de la direction du PP, l’engagement d’abaisser la recette est allé « pour s’ajouter au vaste album de mensonges et promesses non tenues que Sánchez collectionne. C’est un collectionneur de mensonges et il en a déjà des dizaines. Peu importe le nombre de tours que je fais, avec de faux graphismes à Moncloa, malheureusement, cette année, nous paierons beaucoup plus pour la facture d’électricité « .

Toujours dans un tweet, le secrétaire adjoint à la communication du PP, Pablo Montesinos, a insisté sur le fait qu' »aujourd’hui le grand mensonge de Sánchez sur l’électricité est consommé. Les prix record en 2021 ridiculisent sa promesse de payer le même prix qu’en 2018″.

Aujourd’hui, le grand mensonge de Sánchez sur la lumière est consommé. Les prix records en 2021 ridiculisent sa promesse de payer le même qu’en 2018. Ne demanderas-tu pas pardon ? Personne ne va démissionner de l’Exécutif ? Il existe une alternative à cette mauvaise gestion. #SánchezApagaYvete 👇🏻 pic.twitter.com/mwSnQuikEb – Pablo Montesinos (@montesinospablo) 31 décembre 2021

« Ne va-t-il pas demander pardon, personne ne va-t-il démissionner de l’Exécutif ?», s’interroge le sous-secrétaire à la Communication, qui souligne qu’« il existe une alternative à cette mauvaise gouvernance #SánchezApagaYvete ».

Dans le cadre de cette campagne déployée par le populaire, le vice-secrétaire territorial du PP, Antonio González Terol, Il a également fustigé Sánchez pour son « tas de défauts » et a assuré qu’en 2022, le prix de l’électricité augmenterait de plus de 400%.

« Aujourd’hui, 31 décembre, le grand mensonge de Sánchez sur la lumière est consommé & rdquor;. 🔴 Il a promis qu’en 2021 nous finirions par payer la même facture d’électricité qu’en 2018, et la triste réalité est que tous les Espagnols ont payé beaucoup plus. #SánchezApagaYvete @Aglezterol pic.twitter.com/a2nupLAEUD – Parti Populaire (@populares) 31 décembre 2021

Selon le responsable populaire, la semaine dernière seulement la facture énergétique a augmenté d’environ 500 % et les citoyens ont payé 95 % de plus en moyenne par rapport à 2020.

González Terol a rappelé que l’augmentation du coût de la facture s’accompagne de la hausse des prix dans le panier et de carburant, ainsi que les annonces de péage sur les autoroutes.

En outre, il a prédit que l’inflation clôturerait l’année à 6,7%, la plus élevée des 30 dernières années, ce qui placera l’Espagne « au sommet, en discrédit, de l’UE ».

« Le dernier jour de l’année, nous affirmons qu’il existe un autre modèle pour baisser la facture d’électricité : celui du Parti populaire et la proposition alternative de @pablocasado_ ». #SánchezApagaYvete @anacamins pic.twitter.com/3jxBsu51eQ – Parti Populaire (@populares) 31 décembre 2021

Dans le même ordre d’idées, le secrétaire général du PP à Madrid, Ana Camins, il a défendu les propositions de son parti visant à réduire la facture d’électricité « face à la mauvaise gouvernance et à la collection de mensonges de Sánchez ».