Le PP enregistre au Congrès une loi pour contrôler l’utilisation de l’espagnol dans les salles de classe

01/03/2022 à 17:12 CET

PE

Le PP a enregistré ce lundi au Congrès une proposition de loi pour créer et réglementer un Organisme Supérieur d’Inspection Pédagogique de l’Etat, « qui garantira les droits éducatifs de tous les étudiants, y compris linguistiques, partout sur le territoire espagnol », bien que ce chiffre soit déjà inclus dans le Droit de l’éducation et a de telles fonctions.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de l’offensive législative annoncée mi-décembre par le président du « populaire », Pablo Casado, dans le cas du mineur de Canet de Mar (Barcelone), après la Cour suprême (TS) ratifier le jugement du TSJC qui a demandé la Generalitat d’enseigner 25% des cours en espagnol.

Le texte du PP, signé par le porte-parole du groupe parlementaire « populaire », Cuca Gamarra, prévoit que « la Haute Inspection veiller à ce que les étudiants puissent recevoir un enseignement dans la langue officielle de l’État où qu’ils résident, conformément aux dispositions en vigueur. « Cet organe sera également chargé de « garantir la neutralité idéologique des centres éducatifs, dans le but de présenter les centres éducatifs comme des lieux d’apprentissage sans endoctrinement ».

Vérifiez également que les programmes, les manuels et le matériel pédagogique sont alignés sur les enseignements communs; que ceux-ci sont enseignés conformément aux dispositions de la loi de l’État sur ces matières obligatoires de base des programmes respectifs ; et il vérifiera que les études terminées sont conformes aux dispositions de la législation de l’État, aux fins de la délivrance des qualifications académiques et professionnelles valables dans toute l’Espagne.

Les autres pouvoirs, entre autres, que l’Inspection de l’enseignement supérieur aura seront de vérifier le respect des dispositions du règlement sur les caractéristiques de la documentation administrative spécifique qui est établie sur une base de base pour chaque niveau d’enseignement ; vérifier l’adéquation de l’attribution des subventions et bourses aux critères généraux qui établissent les dispositions de l’État ; et relever aux autorités de l’Etat une rapport annuel sur l’enseignement dans les communautés respectives qui sera publique et devra être présentée dans les Cortes Generales.

Agira d’office ou à la suite de plaintes de particuliers

Selon cette proposition, les fonctionnaires chargés des missions de haute inspection bénéficieront de la considération de l’autorité publique et peut agir d’office ou par des plaintes de particuliers pour des infractions présumées.

Lorsqu’il constate des infractions, il en fait rapport au Ministère de l’Éducation, avec la proposition des actions correspondantes, et si les faits détectés peuvent constituer un délit, il devra les signaler au ministère public.

Comme proposé par le PP, le chef de l’Inspection Supérieure de l’Enseignement aurait un mandat de cinq ans et serait nommé par le Conseil des ministres parmi les fonctionnaires ayant plus de 15 ans de service effectif dans les administrations éducatives.

Et les tribunaux généraux peuvent demander votre comparution pour être informés des matières pour lesquelles elle était requise, ainsi que les organes législatifs des communautés autonomes sur les questions qui affectent leur territoire.

Inspection à courant élevé

La loi sur l’éducation en vigueur comprend la figure de l’Inspection supérieure de l’éducation, de l’État, qui est chargée de « vérifier le respect des exigences établies par l’État dans l’organisation générale du système éducatif », de « vérifier l’inclusion des aspects fondamentaux du programme dans les programmes respectifs et que ceux-ci soient effectués conformément à la réglementation étatique correspondante « et pour « vérifier le respect des conditions d’obtention des diplômes correspondants et de leurs effets académiques ou professionnels ».

Parmi les fonctions exercées par la Haute Inspection figure également celle de « assurer le respect des conditions fondamentales qui garantissent l’égalité de tous les Espagnols dans l’exercice de leurs droits et devoirs en matière d’éducationn, ainsi que leurs droits linguistiques, conformément aux dispositions applicables », ainsi que « vérifier l’adéquation de l’octroi des subventions et bourses financées sur les budgets généraux de l’État ».

En outre, la loi établit que, dans l’exercice des fonctions de la Haute Inspection, Les agents de l’État bénéficieront de la considération de l’autorité publique à toutes fins, pouvant obtenir dans leurs actions la collaboration nécessaire des autorités de l’État et des communautés autonomes pour l’accomplissement des fonctions qui leur sont confiées.