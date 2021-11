« Le PP fait une opposition toxique pour l’Espagne »

05/11/21 à 11:52 CET

Jaime Ferran

Profitant de la participation d’Isabel Rodríguez au dialogue « L’avenir des jeunes » qui s’est tenu cette semaine à Murcie, La Opinion s’entretient avec le porte-parole du gouvernement espagnol et ministre de la Politique territoriale sur comment les réformes dans lesquelles travaille l’exécutif central peuvent affecter les jeunes et comment les nouveaux budgets généraux de l’État leur profiteront.

Les budgets généraux de l’État pour 2022 viennent de surmonter leur premier écueil parlementaire. Ils s’assurent de terminer la législature.Cela signifie une opportunité future pour l’Espagne. Ce sont des budgets sur lesquels nous avons travaillé en intégrant les fonds de relance et, donc, avec une injection de millionnaire qui permettra une transformation économique et la réindustrialisation de notre pays. Ces comptes regardent beaucoup pour le bien-être des citoyens.Eh bien, le PP assure qu’ils sont morts-nés.Le Parti populaire fait une opposition toxique pour l’Espagne et rien de responsable. J’aimerais que vous nous expliquiez exactement ce qu’ils ne partagent pas dans ces budgets. Ne partagent-ils pas que les jeunes espagnols reçoivent une aide pouvant aller jusqu’à 250 euros pour le loyer ? Concrètement, dans le cas de la Région de Murcie, 24 000 jeunes de Murcie en bénéficieront. M. Casado n’est-il pas d’accord pour que les jeunes bénéficient de 2 200 millions d’euros de bourses ? Vous ne souhaitez pas que nous nous engagions dans la formation professionnelle ? 84 millions d’euros, d’ailleurs, sont destinés au FP de Murcie. Ces PGE sont surtout des investisseurs.

« Nous ne nous contentons pas d’une contre-réforme, nous voulons un meilleur système de relations de travail »

Dans le cas du PGE, l’égalité entre les Espagnols peut être rompue lorsqu’il s’agit de négocier avec des partis nationalistes ou indépendantistes.Cela s’appelle la démocratie parlementaire et cela appuie le gouvernement. Comme l’a dit le ministre des Finances, nous voudrions que le PP, au lieu de lancer continuellement des attaques, propose des amendements que nous pourrions évaluer afin de tirer le meilleur parti des budgets. Dans tous les cas, ces récits portent plus sur les personnes que sur la répartition territoriale et ils atteindront toutes les familles espagnoles.Comment la lutte permanente entre les communautés PP avec leur gouvernement affecte-t-elle la cohésion territoriale ?La grande majorité des Murciens, même ceux qui ont voté pour M. López Miras, apprécieraient que nous soyons plus unis. La défense des intérêts partisans ne doit pas aller à l’encontre des intérêts de la Région. Je me suis mis à votre disposition lorsque je suis venu à Murcie mercredi. Ce gouvernement n’a cessé d’interagir avec toutes les autonomies. Nous avons 18 conférences des présidents et nous préparons la prochaine qui se tiendra à La Palma. Bientôt je rencontrerai les conseillers régionaux pour préparer et améliorer le mécanisme de ces conférences et modifier leurs règlements pour les rendre plus efficaces.

Ces récits suffisent-ils à sortir les jeunes de la précarité ?Il n’y a pas de politique plus cohérente que la politique économique et de l’emploi. C’est pourquoi nous travaillons à une réforme du travail qui rende digne les salaires les plus précaires de notre pays, qui sont ceux des jeunes et des femmes.Il n’utilise pas le verbe ‘derogar’.Le gouvernement espagnol n’est pas satisfait d’une contre-réforme, nous voulons un meilleur système de relations de travail pour les travailleurs. Nous ne cherchons pas à revenir à ce qui était avant 2012, mais plutôt à un modèle qui crée des emplois qui nous permettent de vivre dignement.

« La réforme du système de retraite veut donner la tranquillité d’esprit aux générations futures »

Craignez-vous que Yolanda Díaz obtienne toute la gloire ?Le gouvernement agit collégialement. La réforme passe par le Conseil des ministres. De plus, dans ce cas, des membres d’autres départements participent car cela affectera différents secteurs économiques et productifs.Dans quelques jours le vice-président du travail présentera « l’autre gauche ».Le PSOE est un parti majoritaire, mais l’union fait la force. Il est intéressant de constater qu’il existe des alternatives sur lesquelles on peut se mettre d’accord, mais en divisant nous n’atteindrons pas le meilleur des objectifs.On entrevoit aussi une réforme du système de retraite avec une augmentation de la cotisation. Tout le monde n’aime pas ça.C’est une proposition qui veut sécuriser le système public. On peut déjà dire aux retraités d’aujourd’hui que leurs retraites ne seront pas gelées avec la réforme décidée il y a quelques semaines, car elles augmenteront avec le coût de la vie. Il faut maintenant assurer la sécurité des retraités de demain. Avec le président Zapatero, une caisse de retraite a été générée avec plus de 68 000 millions qui ont été liquidés par le gouvernement du PP. Cette proposition vise non pas à vivre au jour le jour, mais à avoir une tirelire qui donne la tranquillité d’esprit aux générations futures.

Les communautés PP ne vont pas appliquer la loi sur le logement.J’aimerais voir, lorsque la loi entrera en vigueur, si les présidents du PP comme López Miras ont le courage de refuser l’aide de cette loi aux jeunes.Le gouvernement de Murcie défend ses propres aides, telles que les garanties pour l’achat de logements.Ils sont compatibles, c’est tant mieux.

« L’union fait la force et le PSOE est intéressé à avoir des alternatives qui peuvent faire l’objet d’un accord »

En tant que ministre de la Politique territoriale, maintenant que l’on peut regarder en arrière, que pensez-vous de la gestion de la pandémie avec 17 collectivités décidant de leurs mesures de manière indépendante ?Nous avons été un exemple au niveau international et c’est un succès national, attribuable à tous, des citoyens aux services essentiels, en passant par les municipalités, les communautés autonomes et le gouvernement espagnol. L’incidence n’était pas symétrique dans tous les territoires. Nous sommes l’un des pays voisins qui a le mieux consolidé le processus de vaccination et personne n’aurait imaginé il y a un an que nous retrouverions les taux de création d’emplois actuels.N’avez-vous pas le sentiment doux-amer que la Cour constitutionnelle a donné raison à Vox de l’illégalité des états d’alerte ?Nous respectons tout prononcé des tribunaux, mais il n’y avait pas d’unanimité dans la doctrine. Nous sommes clairs que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour sauver les citoyens. Nous n’avions aucun mécanisme de protection et c’était le meilleur outil que nous ayons rencontré.

Rodríguez, lors de son discours dans « L’avenir des jeunes ». | JUAN CARLOS CAVAL