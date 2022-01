Le PP lance une offensive parlementaire pour limoger Alberto Garzón

09/01/2022 à 15:29 CET

Le Vice-Secrétaire à la Communication du PP, Pablo Montesinos, a annoncé ce dimanche dans la ville de Burgos de Cavia un offensive institutionnelle parlementaire pour favoriser la destitution du ministre de la consommation, Alberto Garzón, après ses déclarations sur le secteur de l’élevage.

Montesinos a fait cette annonce accompagné de membres du Parti populaire de Burgos, lors d’une visite dans une ferme d’élevage, où il a partagé avec les responsables ses impressions sur les propos du ministre.

Dans ce contexte, il a expliqué que l’intention du PP est que Garzón soit rejeté dans tous les parlements espagnols, que son cessation immédiate et le bétail est défendu, dans le but de ces échos sont également entendus au niveau international.

L’offensive sera traduite en motions dans toutes les municipalités, conseils et parlements régionaux de toute l’Espagne et sera accompagnée d’initiatives spécifiques au Congrès des députés et au Sénat pour « montrer à Garzón la porte de sortie et défendre les éleveurs« .

Pablo Montesinos a également déclaré que cette action vise à connaître la position de tous les dirigeants socialistes avant les déclarations du chef de la consommation, de manière à ce qu’ils précisent s’ils sont avec les producteurs ou avec Pedro Sánchez, qu’il a accusé de maintenir Garzón à son poste malgré le fait que « est devenu un vrai frein« .

Le secrétaire adjoint à la Communication du « populaire » a insisté sur le fait qu’Alberto Garzón « ne devrait pas rester une minute de plus au Conseil des ministres » et a lié sa continuité au fait que « Sánchez est d’accord avec lui ou n’a pas assez de pouvoir politique pour révoquer un ministre de l’aile Podemos « et ainsi de suite « ne pas livrer bataille » à Yolande Diaz.

Accords d’État

Dans tous les cas, Montesinos a approuvé le engagement du Parti Populaire auprès du secteur agricole et de l’élevage et il a rappelé que le président national du «populaire», Pablo Casado, avait déjà présenté à Sánchez une batterie d’accords d’État, parmi lesquels celui d’offrir au marché une plus grande flexibilité, ce qui est également ce qu’ils exigent, selon les éleveurs .

Après s’être adressé au président du gouvernement comme « celui du non est non », il a regretté que Sánchez ne tienne pas compte de ce type de propositions car elles viennent du Parti populaire, comme il l’a fait avec l’approche de promouvoir une loi sur la pandémie. .