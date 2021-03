Le PP négocie pour inclure les députés expulsés de Vox dans le gouvernement de la région de Murcie

Le PP négocie pour inclure les députés expulsés de Vox dans le gouvernement de Fernando López Miras, par exemple dans l’éducation, dans le cadre de l’accord qui a permis de renverser la motion de censure ce jeudi présenté par Cs et PSOE, qui ont également rejeté trois représentants orange.

La possibilité de transférer le ministère de l’Éducation est pris en compte dans un projet d’accord avec les trois députés expulsés de Vox et le président López Miras (PP), qui resteront au pouvoir lorsque la motion contre lui sera rejetée.

Les négociations impliquent de faire un trou pour les expulsés de Vox et sont encore naissantes, donc un accord imminent n’est pas attendu.

Sur la table, il y a non seulement la possibilité que les expulsés par Vox fassent partie de l’exécutif, L’approbation des budgets 2021 ou la réforme de la loi présidentielle est également discutée, afin que López Miras puisse se répéter en tant que candidat « populaire » en 2023.

Les « populaires » expliquent que la négociation pour les inclure dans le gouvernement c’est fait avec des députés « libres » qui ont rompu avec Vox et qu’hier ils ont dit qu’ils rejoignaient le groupe López Miras pour constituer une majorité stable.

« Avec quatre députés escroqués avec Ciudadanos et avec trois escroqués avec Vox, tout le monde rentre chez lui et López Miras a une majorité absolue et une stabilité pour approuver les budgets le reste de la législature », soulignent-ils du parti de Pablo Casado.

Ils soulignent également que les députés expulsés par Vox ont dénoncé le chef de la formation, Santiago Abascal, pour détournement de fonds et son parti pour pratiques irrégulières. «

« Ils ont rompu avec Vox et ils acceptent la réunification. Il faut maintenant chercher une lacune », disent des sources de la direction nationale du PP.

Le projet a été connu après la chute de la motion de censure et le porte-parole parlementaire de Vox, Juan José Liarte, a manifesté de l’intérêt pour le portefeuille Éducation mais aussi pour l’Industrie, qui vient d’être occupée par le député transfuge du Cs Valle Miguélez.

« Tous les conseils sont entre de bonnes mains, mais nous voulons être proches et pouvoir contrôler« A déclaré Liarte lors de la conférence de presse après le débat sur la motion.

Pour la coordinatrice régionale de Cs, Ana Martínez Vidal, cet accord éventuel montre que « le PP continue à acheter tout ce qu’il faut dans la région pour rester au pouvoir. «

« Nous savons déjà quoi Cela a coûté les votes au PP de ces députés «retournés» de Vox contre la motion de censure: le ministère de l’Éducation, ni plus ni moins », a dénoncé Martínez Vidal dans un communiqué.

Et il a inculpé le chef du PP, Pablo Casado, pour s’être rendu à Murcie pour « donnez votre approbation à cet achat indécent de testaments« , tout en rappelant que le président du PP » a vidé Vox dans la motion de censure nationale ratée en disant qu’ils n’étaient pas comme l’extrême droite « .