Le PP nie les directives à Mañueco pour faire avancer les élections en Castilla y León

27/12/2021 à 10:13 CET

PE

Le vice-secrétaire à la Communication du PP, Pablo Montesinos, a réaffirmé ce lundi que la direction nationale du parti n’a donné aucune directive au président de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de faire avancer les élections, en même temps que a suggéré qu’un Ressortissants lui arrive projet de loi l’échec de la motion de censure de Murcie.

Dans une interview à RNE, le chef du PP a défendu, devant les accusations de Ciudadanos, que la décision d’avancer les élections en Castilla y León C’était « exclusif » à Mañueco, même s’il a reconnu qu’il existe un « dialogue fluide » entre le président du conseil d’administration et le leader du PP, Pablo Casado.

« Cela a été expliqué par Mañueco, il y avait un risque réel d’une motion de censure et, entre la motion et les élections, il a opté pour les élections », a souligné Montesinos, qui a organisé les derniers sondages qui accordent la majorité absolue à la Fête populaire en Castilla y León.

Dans ce contexte, il a fait une appel à « unir » les électeurs désenchantés avec le Le PSOE et le centre-droit pour que « s’ils veulent que la politique de Mañueco continue d’être appliquée, il faut parier sur Mañueco ».

Sur la possible irruption de Vox comme facteur déterminant dans un futur gouvernement, Montesinos a réaffirmé l’idée de Mañueco selon laquelle son intention est de gouverner les « mains libres », mettant l’accent sur les sondages qui pointent vers une éventuelle majorité absolue.

La motion de censure de Murcie

De même, Montesinos a également commenté les déclarations de la dirigeante de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dans une interview à El País dans laquelle elle assure que c’était une erreur d’accorder le quatre présidences de la CCAA pour PP.

« Mme Arrimadas devra faire sa propre réflexion, le plus gros problème est qu’elle a menti à la veille de la motion de censure à Murcie, le problème avec Ciudadanos et Arrimadas est qu’elle a vendu la stabilité dans la Région lorsqu’elle a négocié avec Sánchez. Les Murciens et tous les Espagnols l’ont parfaitement compris », a déclaré Montesinos.