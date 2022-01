Le PP portera au Congrès la suppression du ministère de la Consommation pour « inutile et nuisible »

01/06/2022 à 11:49 CET

Miguel Angel Rodriguez

Le PP souhaite non seulement la démission d’Alberto Garzón en raison de ses déclarations sur les macrofermes, mais aussi directement le ministère de la consommation est supprimé. C’est ce que demandent les populaires dans une proposition de non-loi qu’ils ont enregistrée au Congrès des députés dans laquelle ils assurent qu’il devrait être éliminé le portefeuille dirigé par le coordinateur fédéral d’IU pour être « inutile et nuisible » et parce qu’il est seul « à satisfaire les aspirations purement politiques et partisanes de son titulaire ». Les conservateurs intensifient ainsi leur attaque contre le ministre de la Consommation juste après qu’il a été discrédité mercredi par le gouvernement lui-même.

Les explications de Garzón assurant que dans son interview avec ‘Le gardien« a défendu le modèle de l’élevage extensif contre celui des macro-fermes qui « polluent » et « maltraitent les animaux » n’a pas servi à calmer l’opposition. Ni à son collègue exécutif. Cependant, le PP est allé plus loin et va tenter de promouvoir un texte à la Chambre basse pour exiger que le gouvernement supprime le ministère de la Consommation »dans un mois » et réorganiser ses fonctions entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances.

Parmi les arguments des conservateurs, il y a que le ministère qui contrôle Garzón il n’a pratiquement aucune compétence, puisque la grande majorité sont transférés aux communautés autonomes. Comme ils l’expliquent, ce département n’a obtenu qu’un 0,014% du total Budgets généraux de l’État pour 2022, ce qui implique un poste réduit de 65,76 millions d’euros. « Par conséquent, il est clair que la priorité que l’Exécutif donne à la protection des consommateurs dans le PGE 2022 est résiduelle et que son objectif ne va pas au-delà du geste de maintenir un ministère de plus pour des raisons strictement politiques », soulignent-ils.

Le palmarès

Dans le texte enregistré par le PP, il est également fait mention de « histoire d’erreurs, de gaffes et d’actions irresponsables« de Garzón. Selon lui, ce Noël, sa » frivolité irresponsable » l’a amené à essayer » d’impliquer les enfants dans une » grève symbolique des jouets » à un moment très difficile pour les consommateurs espagnols » en faisant campagne contre le sexisme dans les jouets.

Non seulement cela. Les populaires s’en prennent aux initiatives du ministère de la Consommation pour tenter que les mineurs réduisent la consommation de sucre. Il y a quelques mois, lorsque Garzón a lancé cette campagne, différents dirigeants du PP ont répondu par des photographies en train de manger des pâtisseries industrielles dans un prétendu geste de rébellion. En outre, ils l’accusent d’avoir « trahi » le secteur de l’élevage et de l’agriculture en mettant en œuvre la étiqueté ‘Nutri-score’, en vigueur une dizaine de pays européens.

En outre, le PP a annoncé qu’il enregistrerait des motions dans toutes les communautés, municipalités et conseils pour exiger la cessation immédiate de Garzón « pour ses attaques contre le bétail et le secteur de la viande ». Dans le texte qu’ils présenteront il est indiqué que les affirmations du Ministre de la Consommation sont « carrément faux et démontrer soit la profonde ignorance de ce membre du cabinet, soit son sectarisme abyssal, soit les deux à la fois« .