Le PP remporterait les élections en Castille-et-León et pourrait gouverner à la majorité absolue, selon un sondage

29/12/2021 à 18:08 CET

le PP gagnerait les élections en Castille et Leon et pourrait gouverner à la majorité absolue dans la meilleure estimation des voix, puisqu’elle ajouterait entre 38 et 42 avocats, comme en témoigne le baromètre Sigma Dos pour CyLTV, qui place le PSOE comme deuxième force politique (entre 28 et 31 sièges) et Vox, avec entre 5 et 7 représentants, comme parti clé au cas où le « populaire » ne pourrait pas gouverner seul, tandis que Ciudadanos pourrait être laissé sans représentation ou joindre un parlementaire et nous pouvons augmenterait de plus d’un point sur ses résultats 2019 et obtenir entre deux et trois députés. L’UPL pourrait en ajouter une autre à sa représentation actuelle 4 à la Chambre.

C’est le scénario posé par l’enquête, réalisée entre le 29 novembre et le 21 décembre auprès de 4 000 castillans et léonais majeurs par le biais d’un questionnaire téléphonique et en ligne, au moment même où le président de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a décidé dissoudre les Cortes et convoquer élections du 13 février.

Ainsi, à un peu moins de deux mois des élections de Castilla y León, le 13 février, le Parti populaire serait le plus voté avec 40,1% des voix, contre les 31,9% qu’il a obtenus lors des précédentes élections, qui lui donnaient 29 sièges aux Cortes, il gagnerait donc plus de huit points et entre neuf et 13 sièges de plus.

Les résultats placeraient le PSOE au deuxième rang des forces les plus votées, avec 32,3%, il perdrait donc près de trois points par rapport aux résultats précédents dans lesquels avec 35,2% et 35 avocats, c’était la formation avec le plus d’accessoires. Sa fourchette serait comprise entre 28 et 31 avocats. Vox deviendrait la troisième force politique en Castille-et-León avec 9,7% des voix, contre 5,5% aux élections de 2019, avec lesquelles il est entré à la chambre avec un représentant. Désormais, il pourrait remporter entre cinq et sept sièges.

Ciudadanos, partenaire du gouvernement PP dans la législature désormais dissoute, passerait de la troisième à la cinquième position puisqu’il perdrait plus de dix points en passant de 15,1 %, avec lequel il atteint 12 sièges, à 5 % pour se battre pour l’obtention d’un solliciteur. Ce serait la formation qui connaîtrait le plus grand recul de l’arc parlementaire, au point de remettre en cause sa représentation.

Unis nous pouvons dépasserait également la formation orange et il se classerait au quatrième rang des partis les plus votés avec 6,2 % contre 5 % il y a deux ans. Cela lui permettrait de regrouper les deux avocats actuels voire d’en gagner un de plus. Lors de ces élections, United We peut y aller en tant que coalition. L’enquête indique qu’UPL obtiendrait 3 pour cent de soutien et deux avocats ; XAV 0,6 pour cent et son représentant actuel est en cause. D’autres partis ajouteraient 3,1% de l’électorat, toujours selon le sondage Sigma Dos pour Cyl TV.

Le PP atteindrait entre 38 et 42 procureurs, une fourchette qui signifierait que le populaire aurait entre neuf et 13 représentants de plus qu’en 2019, ce qui pourrait signifier la majorité absolue. Vox obtiendrait entre cinq et sept avocats, contre le seul dont elle dispose, ce qui montre que, dans le scénario le moins favorable pour le populaire, l’union du PP et de Vox permettrait à Fernández Mañueco de former un gouvernement.

Dans le cas où Ciudadanos obtiendrait une représentation – le sondage indique qu’il aspirerait à un maximum contre 12 en 2019 – et que le PP atteindrait au moins 40 sièges, ils pourraient également gouverner main dans la main.

Pour sa part, le PSOE obtiendrait entre 28 et 31 avocats, entre sept et quatre de moins que les 35 actuels; United On peut garder les deux qu’elle a ou ajouter un siège de plus, UPL obtiendrait deux sièges, un de plus qu’elle n’en a, et Por Ávila perdrait son seul avocat ou garderait celui qu’elle a.

Vote provincial

Par province, l’enquête indique que le PP serait la force la plus votée de tous sauf à Soria, où le PSOE gagnerait, le deuxième parti avec le plus de soutien dans les huit provinces restantes. Vox deviendrait la troisième force dans toute la Castille et León, sauf à León, où c’est UPL qui occupe cette position. United Nous pouvons dépasser Ciudadanos sur toutes les places sauf Salamanque, Valladolid et Zamora. À Soria, la somme des autres partis dépasserait United We Can et Por Ávila dépasserait également la formation violette à Ávila.

Concernant l’intention de voter, à Burgos et Soria, le PP et le PSOE joueraient le rôle du procureur ; à Valladolid un représentant serait disputé entre le populaire et Ciudadanos. A León, le siège serait disputé par les socialistes et United We Can. Dans le cas d’Ávila, la situation serait entre Vox et Por Ávila et à Zamora, entre PP et Vox.

Zamora

A Zamora, le PP donnerait le sorpasso au PSOE comme parti le plus voté avec 43,3% des voix et gagnerait neuf points par rapport aux résultats de 2019. Les socialistes seraient la deuxième formation la plus soutenue, avec 33,8% et perdraient près de trois points. Vox gagnerait près de quatre points et serait placé au troisième rang des forces les plus votées, obtenant 9 % du soutien. Ciudadanos atteindrait 4,7 par kineto de soutien, perdant près de neuf points et demi, étant la quatrième force la plus votée, suivi de Podemos avec 4,3%, ce qui augmenterait de près d’un point.

Le PP pourrait ajouter un représentant de plus aux trois dont il dispose dans la meilleure estimation, et un serait contesté avec Vox qui, dans la meilleure fourchette, ferait irruption dans l’arc parlementaire avec un représentant. Le PSOE garderait les trois dont il dispose.

Avvila

le Le PP, avec 45,3 % des voix, renforcerait son leadership à Ávila où il atteindrait 4 avocats, un de plus qu’en 2019, avec 36,5% des voix. Le PSOE resterait la deuxième force la plus soutenue et conserverait 2 avocats, même s’il perdrait près de trois points à 25,8%.

Dans le cas des élections qui se tiendraient aujourd’hui, Vox, avec 9,9% des voix, gagnerait plus de quatre points et dans la meilleure estimation, il pourrait atteindre un procureur, donc il dépasserait Ciudadanos, qui resterait sans représentation. Ciudadanos s’est effondré et a perdu près de neuf points, avec 4,3% des voix.

Burgos

A Burgos, le PP reprendrait le leadership comme force la plus votée avec 36,4 % contre 28,4 % en 2019, ce qui passerait de trois avocats à quatre ou cinq dans la meilleure fourchette. Le PSOE deviendrait le deuxième parti avec un soutien de 35 % contre 37,4 % lors des élections précédentes. Le résultat impliquerait de conserver les cinq avocats ou d’en perdre un, ce qui serait contesté avec le PP.

S’il y avait aujourd’hui des élections, Vox obtiendrait une représentation en entrant avec un procureur et Ciudadanos perdrait les deux dont il dispose. Les données confirment la baisse de Ciudadanos, de 5,9% des voix désormais estimées à 17,5% en 2019. Podemos conserverait un représentant avec 9,1% des voix.

Lion

Dans León, le PP deviendrait le parti le plus voté, avec le soutien de 33,5% des voix, en hausse de près de six points par rapport à 2019 où il avait obtenu 27,7% et cinq représentants, un de plus qu’actuellement. De son côté, le PSOE perdrait un peu plus de quatre points et se classerait deuxième parti avec le plus de voix, obtenant 31,5% contre 35,7% des résultats précédents. Les socialistes, entre 4 et 5 avocats -en-2019 ils en ont réalisé 6– disputeraient un notaire à Podemos, au mieux pour la formation violette, qui pourrait en garder un ou rester sans représentation.

Aussi, Vox serait le quatrième jeu la plupart ont voté et gagneraient près de trois points, atteignant 7,1% contre 4,2% en 2019, devant Podemos, qui, avec 6,7%, progresse d’un peu plus d’un point puisque dans les précédents il obtenait 5,5%. Ciudadanos chute de 11,1 à 3,6 pour cent. UPL augmente sa présence en ajoutant une à celle qu’elle avait déjà et en se classant au troisième rang des forces les plus soutenues, avec 14% des voix contre 10,3% en 2019.

Palencia

A Palencia, le PP gagnerait un avocat, quatre, et le PSOE garderait les trois, avec lequel plus aucun parti n’obtiendrait de représentation puisque Ciudadanos perdrait celui obtenu en 2019. En intention de vote, les données du sondage confirmeraient le PP comme vainqueur des élections, étant le parti le plus voté avec 43,8% contre 34 , 9 pour cent des élections précédentes. Le PSOE n’est plus la force la plus votée et occupe la deuxième place avec 33,2% contre 36,3% en 2019.

Vox dépasse les citoyens et il est placé en troisième position avec le soutien de 10,1%, un peu plus de quatre points au-dessus des données précédentes. L’intention de voter dans le cas de Podemos passe de 4,6% à 5,7%. Le parti orange disparaît de l’arc parlementaire, avec 5,1% de soutien et perdant plus de 10 points.

Salamanque

Dans Salamanque, le PP confirme son leadership et il se répéterait comme la force la plus votée avec 48,7% de soutien, soit près de 10 points au-dessus de 2019. Il serait suivi par le PSOE, qui perdrait son soutien en atteignant 30,7% par rapport aux 33,7% précédents. Vox émergerait comme la troisième force avec 8,4 pour cent des soutiens, en hausse de près de quatre points par rapport aux élections précédentes (4,8 pour cent). Ciudadanos perdrait 10 points et demi et obtiendrait la quatrième position, avec 5,2% des voix. Podemos, avec 4,9%, serait à la cinquième place.

Le PP obtiendrait six avocats, deux de plus qu’en 2019. Le PSOE en obtiendrait 3, un de moins que dans les résultats précédents ; Vox, avec un, obtiendrait une représentation et Ciudadanos perdrait les deux qu’il a obtenus en 2019. Podemos n’obtiendrait pas non plus de représentation.

Ségovie

A Ségovie, les données de l’enquête placeraient le PP comme force la plus votée avec 43%, plus de neuf points au-dessus de 2019, suivi du PSOE, qui deviendrait le deuxième, avec 31,7%, contre 34,2% aux élections de 2019. Vox progresserait de plus de quatre points et se placerait avec 10% en troisième position. Ciudadanos perdrait 11 points par rapport aux élections précédentes en obtenant 5,5 % des soutiens et Podemos se situerait au-dessus de la formation orange, avec 6,6 % des voix gagnant un peu plus d’un point.

Sur les 6 procureurs de Ségovie, le PP en obtiendrait quatre, ce qui en gagnerait deux par rapport à 2019 et le PSOE en perdrait un et resterait à deux. Les citoyens sont laissés sans représentation.

Soria

A Soria, le PSOE serait la force la plus votée avec 38,8 % des voix, même s’il perdrait deux points et demi par rapport aux élections de 2019. Le PP gagnerait plus de huit points, atteignant 36,1 % et se classant deuxième. formation avec le plus de soutien. Les deux parties seraient entre deux et trois avocats chacune dans la répartition des cinq correspondant à Soria.

Pour sa part, Vox serait le troisième parti le plus voté, avec 7,8%, en hausse de trois points et demi, suivi de Podemos qui avec 6,5% de soutien également devant Ciudadanos, qui a perdu sept points et une moyenne en obtenant 3,9%.

Valladolid

Les données de Valladolid indiquent que le PP deviendrait le parti le plus voté, avec 38,5% des voix, augmentant de près de neuf points. Le PSOE deviendrait la deuxième force avec le plus de soutien, obtenant 33% des voix, un peu plus de deux points en dessous de la référence précédente. Vox, avec 12,5% du soutien, soit près de six points de plus qu’en 2019, se placerait à la troisième place. Ciudadanos perdrait près de 12 points et tomberait à la quatrième position avec 6,1% des voix, suivi de Podemos, qui atteindrait 6% de soutien, en hausse d’un peu plus d’un point.

Quant aux avocats, le PP en obtiendrait six ou sept, deux de plus qu’en 2019 dans la meilleure estimation ; le PSOE, cinq ; Vox, deux, avec ce qui en rajouterait un de plus par rapport à 2019 ; Ciudadanos pourrait perdre une représentation ou obtenir l’un des meilleurs résultats selon le sondage, avec lequel, dans l’estimation la plus favorable, il en perdrait deux. Nous pouvons atteindre la représentation avec un. Au mieux, le PP et les Citizens joueraient le rôle d’un procureur.