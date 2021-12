Le PP restera « vigilant » au cas où les partenaires du gouvernement durciraient la réforme du travail

24/12/2021 à 08:56 CET

Paloma Esteban

Le PP suivra de près le traitement parlementaire des la réforme du travail au Congrès. L’accord entre l’Etat et les acteurs sociaux (dont la CEOE malgré le clivage interne) ne rassure pas du tout & rdquor; au parti de Pablo Casado, convaincu que la nouvelle législation en matière de travail sape la la flexibilité exigée par l’Europe. La réforme sera approuvée par arrêté royal-loi en Conseil des ministres le 28 décembre, puis devra ensuite être validée au Congrès. Les partenaires gouvernementaux continuent de manifester leur colère face à ce qu’ils considèrent comme une violation des accords conclus et les syndicats avancent également qu’ils seront « vigilants & rdquor; de sorte qu’en cas de modifications, si elle finit par être traitée comme une facture, elles supposent des « améliorations & rdquor; pour les ouvriers.

Dans ce cas, le PP, la méfiance augmente, comme l’ont confirmé des sources à la direction de ce journal. « S’il est traité, nous verrons ce que les groupes introduiront à travers les amendements. Nous ne faisons confiance à rien, mais c’est aussi que les partenaires du Gouvernement l’ont dit très clairement & rdquor ;.

Surtout après les déclarations de Arnaldo Otegi hier. Le leader d’EH Bildu a précisé que « si les droits fondamentaux acquis par la précédente réforme ne sont pas récupérés & rdquor ;, son parti ne soutiendra pas la réforme. «Quand la gauche ne se plie pas, elle perd en crédibilité. Et ce qu’il y a, c’est un accord pour l’abrogation complète. Nous observons avec inquiétude le résultat, s’est installé le leader de la gauche nationaliste. La veille, le porte-parole du Congrès, Mertxe Aizpurua, avait déjà lancé un avertissement similaire à Sánchez : « Il semble qu’il ne sera pas abrogé et Bildu a un accord signé & rdquor ;.

Le PP est particulièrement critique à l’égard de certains aspects de l’accord car il considère que flexibilité de l’accélérateur. « Ce qu’il faut ici, c’est créer des emplois & rdquor ;, insistent-ils. « Et ne pas accepter d’accepter & rdquor;, régler. La formation de Casado ne cache pas non plus son inquiétude quant à la division interne de la CEOE, d’autant plus que l’association patronale des constructeurs automobiles (ANFAC) et agraire (ASAJA) ont été laissées de côté. « Ils ont beaucoup de poids et leur rejet est important & rdquor ;. Les patrons catalans et madrilènes ne font pas non plus partie du pacte.

Cependant, le PP concentre son opposition sur le gouvernement et ses partenaires, s’éloignant des critiques qu’ils ont faites il y a quelques mois à l’encontre de la CEOE. « Le deuxième vice-président devient expert dans le lancement de propositions maximales pour abaisser plus tard et racontent l’histoire à leurs propres & rdquor;, ils réfléchissent à Gênes. Par conséquent, le PP constate qu’Antonio Garamendi a accepté un résultat qui, il y a des mois, promettait d’être « bien pire & rdquor ;, bien que cela » soit également mauvais & rdquor ;.

Les populaires insistent sur le fait que la Commission européenne sera vigilante avec les réformes en échange des fonds de relance et ils continuent d’insister sur le fait qu’il y a des aspects (pas seulement la flexibilité, mais aussi l’ultra-activité » qui date du siècle dernier & rdquor;) cette »nous éloigner complètement de la façon dont le monde bouge et le marché du travail dans le reste des pays compétitifs & rdquor ;.

Bien que le premier parti d’opposition continue de critiquer l’insistance des « grands pactes & rdquor; entre le gouvernement et les agents sociaux qui voient des « écarts de contenu & rdquor ; À plusieurs reprises, les populaires ont renouvelé leur relation avec l’employeur il y a quelques mois après avoir traversé la pire crise que les deux organisations aient jamais connue. C’était à la suite des grâces accordées aux dirigeants indépendantistes, de quelques mots de Garamendi et du soutien explicite de la communauté des affaires catalane à la position du gouvernement avec la mesure de la grâce.

Malgré les nuances que le chef patronal a immédiatement introduites, cet affrontement a fini par servir à découvrir les frictions cela se passait depuis longtemps. Aussi en raison des différents pactes conclus avec l’Exécutif de la Coalition pendant la pandémie. Casado a consacré des discours très durs aux hommes d’affaires pendant plusieurs semaines et les relations sont restées gelées jusqu’à ce qu’elles reviennent quelque temps plus tard à une certaine normalité, après avoir coïncidé en plusieurs actes. Le lien a toujours été Fatima Banez, ancien ministre du Travail et aujourd’hui à la CEOE.