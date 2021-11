Le PP sanctionnera lvarez de Toledo pour avoir enfreint la discipline de vote

16/11/2021 à 15h25 CET

Paloma Esteban / Ana Cabanillas

Le PP sanctionnera Cayetana Álvarez de Toledo pour avoir enfreint la discipline de vote après avoir annoncé la voix de l’exportateur a annoncé qu’il avait voté blanc aux élections législatives d’Enrique Arnaldo à la Cour constitutionnelle. « Nous avons des règles qui sont activées pour tout le monde et fonctionneront exactement de la même manière », a déclaré Cuca Gamarra, actuel porte-parole du parti.

L’avancée du livre d’Álvarez de Toledo est tombée comme une cruche d’eau froide parmi les députés du groupe. Tout d’abord, pour le « attaques féroces& rdquor; au président national qu’il qualifie de « bienvenue », assurant qu’il change de position pour satisfaire tous ses interlocuteurs même s’il s’engage dans des contradictions. Ils n’aiment pas non plus les références à Teodoro García Egea, la « bête noire » de l’exportavoz, qu’il accuse de n’avoir jamais eu « une idée précieuse & rdquor; et ayant exercé une politique de « rallye et bals & rdquor ;. Les parlementaires comprennent que les critiques sont légitimes, mais que le livre « freine complètement ». Beaucoup insistent sur le fait qu’lvarez de Toledo doit abandonner son acte.

Ce qui a aggravé bon nombre d’entre eux, ce sont les références à leurs collègues. Le député de Barcelone assure que beaucoup ils se comportent « comme un gang & rdquor; et reproche « la course à la louange & rdquor; que beaucoup entreprennent dans le tchat du groupe parlementaire lorsqu’un des leaders intervient de la tribune. « Ça nous attaque tous & rdquor;, se plaignent-ils, comprenant que c’est » insoutenable & rdquor; le garder dans le groupe.

Vote blanc

Après avoir révélé qu’il avait voté blanc lors du vote parlementaire des nouveaux magistrats de la Cour constitutionnelle, Álvarez de Toledo a assuré dans une interview à El Mundo que les expériences de « la politique et les manœuvres indésirables qu’il a vécues » elles se répètent maintenant avec Isabel Díaz Ayuso, la présidente de la Communauté de Madrid. Par ailleurs, il a reconnu avoir voté blanc et que la « distribution d’autocollants » lui semble un « spectacle sombre » et « contre-productif pour le PP » puisque, dit-il, il s’auto-conteste.

« On ne peut exiger une dépolitisation du Conseil général de la magistrature (CGPJ) et pourtant participer et une politisation impudique, active et publique de la Cour constitutionnelle », a-t-il précisé.

A ce stade, il a ajouté que la forme de vote télématique en cette période de pandémie lui semble un « véritable scandale » et, selon lui, cela s’est fait ainsi pour « limiter et restreindre la liberté et le secret du vote des députés ». « C’est un outrage », a-t-il tranché.