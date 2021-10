Le PR républicain Maven dit qu’elle brûle les cartes Pokémon de son enfant

Capture d’écran : La société Pokémon

Jeudi, l’ancienne stratège en communication du Comité national républicain, Liz Mair, a exprimé sa déception que Twitter infernal fétide soit devenu assez ennuyeux récemment. « Je commence à envisager de tweeter des trucs délibérément fous et offensants juste pour essayer de les pimenter à nouveau », a-t-elle écrit. Et voilà, vendredi, Mair a publié quelque chose d’assez fou pour devenir le personnage principal de Twitter du jour.

Si vous ne connaissez pas Mair, son site Web personnel se vante d’avoir « mené un effort de sensibilisation des médias en ligne agressif et révolutionnaire visant à élire John McCain, Sarah Palin et des républicains à travers les États-Unis. À ce titre, elle a également été porte-parole, réalisant des interviews et des débats à la caméra au nom du RNC et de la campagne contre les représentants de la campagne d’Obama et du DNC.

Mair a également été lié à des politiciens comme Rick Perry, Scott Walker et Rand Paul. Mais ce n’est pas pour ça qu’elle fait les manchettes aujourd’hui. Au lieu de cela, tout le monde parle de Mair à cause de ce qu’elle a dit sur Twitter.

« J’ai eu recours à la gravure de cartes Pokémon comme punition lorsque mon enfant ne fait pas les choses de base qu’il a à faire », a-t-elle posté plus tôt dans la journée. Qu’est-ce qui, demandez-vous, est qualifié d’élément de base ? Manger, il s’avère.

« Il rentre à la maison sans avoir rien mangé de son déjeuner ? Carte brûlée. Il ne dîne pas assez ? Carte brûlée. Gardez à l’esprit que mon enfant mesure environ 4 pi 6 po à l’âge de sept ans et pèse pourtant moins de 55 livres. Il a besoin de prendre du poids, en particulier du muscle », a-t-elle poursuivi.

G/O Media peut toucher une commission

Il est actuellement disponible

Obtenez une console de nouvelle génération pour jouer exclusivement à des jeux numériques en 1440p.

Ces tweets déséquilibrés ont fait que l’Internet se sentait assez mal pour l’enfant parce que bordel. Pourquoi quelqu’un ferait-il quelque chose comme ça, et encore moins s’en vanterait auprès de près de 50 000 personnes ?

Eh bien, en regardant de plus près pendant une fraction de seconde, malgré la description étrangement spécifique de ce qui se qualifie pour la gravure de cartes, il semble que Mair ne faisait que tirer la jambe de tout le monde. Du moins, c’est l’implication. Kotaku a demandé des éclaircissements. La plupart des gens, semble-t-il, n’ont pas attrapé le Tweet où elle a proposé de le perdre pour se divertir. Vraiment, la plupart des gens ne regardent probablement que les captures d’écran virales hors de leur contexte. Ou ils se demandent si ce type de punition est pire que Bean Dad, un autre adulte à part entière dont les 15 minutes de gloire tournaient autour d’être étrangement cruel envers son propre enfant.

Mais si vous faites défiler la chronologie réelle de la femme, elle a partagé quelques messages de personnes déclarant que la situation n’a jamais été réelle en premier lieu. Ils donnent l’impression qu’elle essayait plutôt de voir à quel point elle pouvait agacer les gens.

Je suppose que cela a fonctionné, bien que même comme ruse, c’est assez déroutant. Quelle personne sensée brûlerait des cartes Pokémon en ce moment compte tenu des prix exorbitants qu’elle a commandés ces derniers temps ? Sans oublier que les gens ont déjà des opinions bien arrêtées sur la parentalité, même lorsqu’il s’agit de choses assez anodines. Même en plaisantant, je ne suis pas sûr de vouloir être lié à l’idée d’abus, et je ne voudrais pas non plus être connu comme la dame brûlante des cartes Pokémon. Mais bon, qu’est-ce que j’en sais. Je ne suis pas un expert en communication.