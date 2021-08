Image: The Pokemon Company / Kotaku Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre davantage sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon ! C’est Stoutland ! Détails de Stoutland Type : Normal Hauteur moyenne : 3′ 11″ […] More