Le précédent de l’Eurocup servirait à l’Espagne pour atteindre la Coupe du monde

11/12/2021 à 00:38 CET

Luis Enrique a déclaré dans le précédent qu’il se souciait peu de ce que la Suède faisait en Géorgie avant que La Roja ne rencontre la Grèce. Il l’a dit pour soulager la pression et se concentrer sur lui-même, ne pas se laisser distraire un peu, mais la vérité est que le KO inattendu de ceux d’Ibrahimovic et compagnie était l’apéritif parfait pour une bonne nuit. L’Espagne a fait son travail et avec les Géorgiens comme alliés, ils ont renversé le groupe. De devoir gagner oui ou oui aux Suédois pour suffire avec le tirage au sort dimanche à Séville.

Justement, celles de Luis Enrique mesuraient déjà celles de Janne Andersson cet été à l’occasion du dernier Championnat d’Europe, en déplacement, donc le match était aussi à La Cartuja. L’égalité finale à zéro servirait désormais à se qualifier, puisque l’Espagne a 16 points et la Suède, 15. Qui allait le dire il y a quelques jours à peine !

Les Nordiques ont remarqué la pression, le souffle de La Roja sur la nuque. Ils sont tombés en Grèce et en Géorgie, tandis que Luis Enrique ne s’est pas permis plus de pierres d’achoppement.

Ne fais pas confiance

Mais attention car la Suède semble avoir pris la mesure des Espagnols. Mis à part le 2-1 à Solna début septembre, il faut se rappeler que lors du 0-0 à La Cartuja, l’équipe espagnole, qui a ensuite appuyé sur l’accélérateur et atteint les demi-finales du tournoi, a été surprise. C’était à ses débuts et peu de revenus ont donné au Rouge à 85 pour cent de possession, 17 tirs ou approchant le millier de passes. Ce résultat en vaudrait la peine, oui, mais connaissant Lucho, ils iront chercher la victoire au cas où. Et ils feront bien.