Le préchargement de FFXIV Endwalker est disponible en avance

FFXIV Endwalker est disponible en téléchargement dès maintenant. Mise en ligne bien avant les délais estimés – la maintenance devait se terminer le 3 décembre vers 4 h 00 HNP – vous pouvez appuyer sur le bouton de téléchargement de votre lanceur dès maintenant. Nous rapportons depuis les premières lignes : voici le téléchargement en cours d’un membre de notre personnel.

Une fois le correctif d’extension de 4236 Mo téléchargé et les serveurs ouverts demain à une heure indéterminée, les joueurs avec un accès anticipé devraient pouvoir commencer leur premier essai en tant que guerrier de la lumière dans Endwalker – entrer dans les serveurs de jeu.

FFXIV Endwalker clôturera l’arc narratif de plusieurs années sur le conflit entre Hydaleyn et Zodiark. La nouvelle extension inclura également deux nouveaux jobs : Reaper et Sage. Reaper tombe dans la catégorie DPS de mêlée et son arme de signature est une faux. Sage, en revanche, est une nouvelle classe de guérisseur. Il rejoindra Scholar en tant que guérisseur de barrière et possède des armes spéciales ressemblant à des armes à feu appelées Nouliths.

Square Enix a également publié les notes complètes du patch 6.0 d’Endwalker plus tôt. Il comprend tous les détails sur les révisions des tâches en cours, ainsi qu’une liste des bogues corrigés et des problèmes connus.

Le studio a également publié une introduction sur ce à quoi s’attendre lorsque l’accès anticipé d’Endwalker est en direct et s’est excusé à l’avance pour la congestion du serveur et les temps d’attente. Le serveur donnera la priorité aux joueurs possédant la version complète par rapport aux joueurs de la version d’essai. Si vous recevez l’erreur 2002 lorsque vous vous connectez à votre monde d’origine, cela signifie que vous devrez attendre et réessayer. L’erreur 2002 est une mesure en place pour empêcher le serveur de planter en raison du nombre élevé de personnes essayant d’entrer simultanément.

FFXIV Endwalker coûte 40 $. Pour y jouer, vous devrez posséder le jeu de base, A Realm Reborn, et toutes les extensions (Stormblood et Shadowbringers). Les packs d’extension FFXIV sont en vente assez souvent, il est donc très possible d’obtenir une bonne remise si vous souhaitez commencer votre aventure en tant que guerrier de la lumière.

