Le prélèvement automatique rebondit au-dessus de 30 % en novembre

Le taux de rebond sur les opérations de prélèvement automatique est resté supérieur à 30 % en novembre, inchangé par rapport à 31,2 % le mois précédent. Le taux d’échec de telles transactions, dont beaucoup sont des demandes de débit pour remboursement de prêts, est toujours resté supérieur à leurs niveaux d’avant Covid, indiquant des niveaux de stress élevés dans le segment du commerce de détail.

Selon les données publiées par la National Payments Corporation of India, sur 90,73 millions de demandes de débit effectuées en novembre sur la plate-forme National Automated Clearing House (NACH), 28,33 millions ont rebondi. En valeur, le taux de rebond sur les demandes de prélèvement automatique s’établit à 25,16%, légèrement moins bon que 24,83 % en octobre.

Les données de la plateforme NACH n’incluent pas les transactions intra-bancaires, et ne représentent donc pas toutes les demandes de débit effectuées dans le système financier. Les paiements EMI aux petites sociétés financières non bancaires (NBFC) et aux fintechs constituent une part importante des demandes effectuées via la plate-forme NACH.

Alors que le stress dans le segment de la vente au détail s’est considérablement atténué par rapport aux niveaux observés au premier trimestre de l’exercice 22 à la suite de la deuxième vague de la pandémie, les problèmes de qualité des actifs des prêteurs peuvent être loin d’être terminés. Mardi, la Reserve Bank of India (RBI) a averti que la part accrue des comptes restructurés dans les livres des prêteurs reste une source de risque.

Lors des deux vagues de Covid-19, la RBI avait annoncé deux séries de mesures de secours pour venir en aide aux emprunteurs touchés par la pandémie. Les résolutions au titre du deuxième cadre de restructuration pour les particuliers, les petites entreprises et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) devaient être invoquées avant le 30 septembre 2021, et le plan de résolution devait être mis en œuvre dans les 90 jours suivant la date d’invocation. « Alors que les mesures de soutien commencent à se dérouler, certains de ces comptes restructurés pourraient nécessiter un provisionnement plus important de la part des banques au cours des prochains trimestres », a déclaré la banque centrale dans son rapport sur les tendances et les progrès des opérations bancaires en Inde pour l’exercice 21.

Les créances douteuses signalées par les sociétés financières non bancaires (NBFC) devraient augmenter jusqu’à un tiers, selon certains analystes, après mars 2022, alors que la banque centrale clarifie la mise à niveau des actifs non productifs (NPA).

De plus, le reclassement des emprunteurs de la NBFC est relativement plus difficile, a déclaré India Ratings and Research dans un récent rapport. « Les emprunteurs de la NBFC sont généralement une classe d’emprunteurs faible et ont des flux de trésorerie volatils, ce qui pourrait signifier qu’une fois qu’un compte a été classé comme NPA, il pourrait y rester pendant une période considérable car la capacité de régler toutes les cotisations peut être limitée », note la note. a dit l’agence.

