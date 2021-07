Le prélèvement de charbon en Inde augmente de 33% malgré une demande instable du secteur de l’électricité

in

Les importations de charbon ont baissé de près de 11% en glissement mensuel en mai à 19,92 MT contre 22,27 MT en avril.

Même si la demande de charbon du secteur de l’électricité n’est pas encore stable, le prélèvement global de charbon de Coal India (CIL) a augmenté pour atteindre 160,4 millions de tonnes (MT) au cours du premier trimestre de l’exercice en cours contre 120,8 MT au cours de la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui représente un 33% de croissance.

Les prélèvements d’avril-juin de CIL étaient également supérieurs de près de 7 MT à environ 160 MT, enregistrant une croissance de 4,5% par rapport au trimestre avril-juin de l’exercice 20, lorsque le pays n’était pas encore touché par Covid-19. Après une poussée encourageante en avril, la production d’électricité à partir du charbon a ralenti en mai. Mais il a recommencé à s’accélérer au cours des dix derniers jours de juin, a déclaré un responsable de CIL.

CIL a fourni 126,3 MT de charbon au secteur de l’électricité au cours du premier trimestre de l’exercice en cours, un bond de 34 % par rapport aux 94 MT d’un trimestre similaire de l’exercice précédent. Le mineur de PSU a également affiché une croissance de 5,6% par rapport au premier trimestre de 2019 sans covid relatif.

Le chargement en mode ferroviaire a augmenté de 40 % au cours du premier trimestre de l’exercice sous revue, CIL chargeant en moyenne 296,7 râteaux par jour contre 211,6 râteaux chargés au cours du même trimestre de l’exercice précédent. Cela inclut également le chargement depuis les laveries privées et les hangars à marchandises. Alors que les importations de charbon par les centrales électriques au charbon nationales ont diminué de 18% au cours de cet exercice fiscal, les données du CEA indiquent que la production de ces centrales a augmenté de 42% pour atteindre 167,156 milliards d’unités (BU) au cours de cette période, contre 117,547 BU pour la même période. période du dernier exercice.

Les importations de charbon ont baissé de près de 11% en glissement mensuel en mai à 19,92 MT contre 22,27 MT en avril. Si la quantité non substituable comprenant le charbon à coke, le charbon métallurgique, le charbon à GCV supérieur, le charbon anthracite, le charbon pulvérisé pour injection et le coke de pétrole qui représentaient 6,3 MT est retirée de l’équation des importations totales, alors la substitution par le charbon à coke a été pour les grades G11 à G15.

CIL a produit 124 MT au cours des trois premiers mois de l’enregistrement fiscal en cours de croissance de 2,4% par rapport à 121 MT au même trimestre de l’exercice précédent. L’augmentation de la production ne serait pas un problème pour CIL avec de grands volumes de morts-terrains enlevés, a déclaré le responsable de CIL.

