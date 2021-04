Le premier accusateur de Deshaun Watson s’exprime ⋆ .

Deshaun Watson a maintenant plus de 20 poursuites pour agression sexuelle intentées contre lui.

La première accusatrice, Ashley Solis, s’est jointe à une conférence de presse aujourd’hui et a parlé de son expérience avec Deshaun Watson.

« Je suis ici pour reprendre le pouvoir et reprendre le contrôle », a déclaré Solis via Pro Football Talk. «Je suis un survivant d’agression et de harcèlement.»

Ashley Solis poursuivrait en disant que l’agression a eu lieu en mars 2020 dans sa propre maison.

«Chez moi, je fais ce que j’aime le plus, la massothérapie», a expliqué Solis. « Certains jours, je me sens comme un héros, d’autres jours je me sens comme un échec. »

Elle révélerait également que l’interaction avec Deshaun Watson a affecté sa santé mentale et rend son travail beaucoup plus difficile.

«Je ne peux plus pratiquer le métier que j’aime le plus sans que mes mains tremblent pendant la séance», a-t-elle déclaré. «Je me suis lancé dans la massothérapie pour soigner les gens. Pour guérir leur esprit et leur corps. Pour apporter la paix à leurs âmes. Deshaun Watson m’a volé ça.

Solis a également entendu les attaques selon lesquelles elle ne faisait cela que pour de l’argent.

«Les gens disent que je fais ça juste pour de l’argent», a-t-elle ajouté. «C’est faux. Je m’avance maintenant pour que Deshaun Watson n’agresse pas une autre femme.

Le récit d’Ashley Solis sur ce qui s’est passé avec Deshaun Watson dresse certainement une image sombre du quart-arrière de Houston. Selon son avocat, elle a parlé avec Houston PD.

Ce procès ne va nulle part de sitôt.

